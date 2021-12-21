GeistM同意踏上成为上市公司的道路

纽约2021年12月21日 /美通社/ -- 领先的专注于电子商务和直接面向消费者的产品和服务的美国营销技术（“MarTech”）平台GeistM，今天宣布已与在纽约证券交易所上市的一家特殊目的收购公司（“SPAC”）签订了一份意向书（“LOI”）。GeistM连续四年被《Inc.》 杂志和《克莱恩》（Crain's）评为发展最快的MarTech平台。

GeistM打造了一款广告运营系统（OSAD™），通过提供独特的模块化解决方案（内容、创意资产、定位、网络选择、发布规划、测试、归属等），为客户提供其所需的营销组合要素，并部署这些解决方案来最大限度地提高营销支出的效果。GeistM的模式正在为新的先锋企业提供动力，这些企业包括快速增长的直接面向消费者的品牌，他们是各类行业的领导者和《财富500强》企业，并致力于改变自身的营销方式。随着数字营销、机顶盒/智能电视（OTT/Smart TV）的不断发展，GeistM在内容井内的测试与优化方法将使其成为未来数字营销变革中的中坚力量。

崛起的

GeistM联合创始人兼总裁Sameet Durg补充道：“我们刚刚摆脱了隐身模式，很幸运能够吸引众多战略与金融合作伙伴的广泛关注。我们高度重视直接对话、财政责任，并注重打造大而不凡的内容。”

创始人兼首席执行官Kevin Fortuna表示：“特殊目的收购公司（SPAC）遭媒体和市场鞭打不是什么秘密，通常理由也很充分。因此，这一步使得我们做了自我反省，反省自己什么才是重要的，我们需要什么样的合作伙伴。我们最终选择的合作伙伴必须理解我们的愿景和精神。这对我们来说就是一辆增长加速车（GAV™），它让我们继续为客户做好工作，并以更大的规模来做。GeistM建立在财政纪律的基础之上，在我们成为上市公司时，我们将努力秉持精益求精的战斗者精神。”

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关于GeistM

GeistM是一款由营销商为营销商打造的广告绩效平台（POP™）。我们提供同类领先的睿智见解，让我们的客户能够做出正确的投资决策。我们市场领先的、受专利保护的专有技术Blackfire™，赋予GeistM大规模推动一切事物实现从第一印象到获利变身的潜能。我们让领先品牌能够讲述他们的故事™，获得有利可图的客户。无论关键性能指标（KPI）是否与品牌推广、意识、测试或直接收购相关，GeistM都提供了在漏斗各层实现KPI目标的最佳方式。

艺术与科学；人、过程与技术：这些都是我们构建GeistM的基石。只有客户强势崛起，我们才会荣耀而立。

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