GEM de wereldwijde leider in stedelijke mijnen en de promotor van nieuwe energiematerialen

In 2021, in de stad Glasgow, hebben afgevaardigden die bijna 200 landen vertegenwoordigen, de 'laatste kans' gepakt om de klimaatcrisis om te keren, door moedig het klimaatpact van Glasgow overeen te komen. De mensheid heeft uiteindelijk een moeilijke, maar verstandige keuze gemaakt: de wereldwijde temperatuurstijging beperken tot 1,5 graden Celsius en de wereldwijde CO2-uitstoot in 2030 met bijna de helft verminderen. Van het Protocol van Kyoto tot de klimaatconferentie van Kopenhagen en het klimaatakkoord van Parijs, duurde het 25 jaar voor de mensheid eindelijk een kleine stap zette in een lange geschiedenis, naar een enorme sprong in de menselijke beschaving, door gezamenlijk aan de reis naar CO2-reductie te beginnen!

In december 2001 heeft een Chinese onderzoeker op het gebied van recyclingtechnologie, Professor Xu Kaihua van de Central South University, het voortouw genomen in het voorstellen van het concept van een groene en koolstofarme recyclingindustrie met 'beperkte grondstoffen, onbeperkte recycling' in China. Professor Xu heeft het concept 'groene eco-productie' (green eco-manufacture) gelanceerd in Shenzhen, China, en daarmee zijn bedrijf 'GEM' genoemd. Professor Xu hoopte de dubbele tegenstelling op te lossen tussen de groeiende schaarste aan hulpbronnen over de hele wereld en de milieuvervuiling in verband met de traditionele manieren om grondstoffen aan te kopen, via de exploitatie van stedelijke mijnen en de bouw van een model voor de recycling van grondstoffen. Sinds die tijd heeft Professor Xu Kaihua zijn GEM-team op de weg naar het realiseren van een belangrijke groene bedrijfsdroom geleid: "het exploiteren van stedelijke mijnen, het creëren van 's werelds recyclingfabriek"

De Central South University is een eersteklas universiteit die zich richt op de mijnbouw, het smelten en de ontwikkeling van nieuwe energie in China. Het heeft meer dan 30% van de technische en technische toptalenten op het gebied van non-ferrometalen en nieuwe energie in China opgeleid en gecultiveerd.

In de afgelopen 20 jaar is GEM begonnen met het recycleren van nikkel-kobalt-grondstoffen en mobiele telefoonbatterijen, met de introductie van afgedankte elektronica en elektrische apparatuur (elektronisch afval), afgedankte voertuigen en accu 's (zoals die worden gebruikt in elektrische voertuigen (EV's)). GEM betrad daarna de wereld van de herproductie van powerbatterijen en powerbatterijmaterialen. Zo heeft GEM bijna alle trajecten voor de volledige exploitatie van stedelijke mijnen grondig onderzocht. Het heeft een stedelijk mijnbouwsysteem gebouwd, dat is gericht op de Chinese steden, en heeft achtereenvolgens doorbraken gemaakt in belangrijke technologieën, zoals gebruikte batterijen, elektronisch afval, afgedankte voertuigen, lithium-nikkel-kobalt-wolfraam, zeldzaam metaalafval, recycling van batterijen en de ternaire 'kern'-productie van energiebatterijmaterialen. GEM heeft ook belangrijke technologieën en materiaalsystemen voor afvalrecycling ontwikkeld en een nieuwe waardeketen voor de volledige levenscyclus van energie gebouwd, de waardeketen voor lithium-kobalt-nikkel-wolfraam grondstoffen, de waardeketen voor recycling van elektronisch en de nieuwe energierecyclingmodellen.

Het bedrijf heeft in China en wereldwijd 2.455 patenten geregistreerd, de China National Science and Technology Progress Award twee keer gewonnen en het heeft meer dan 1.050 innovatieve talenten (personeel dat is erkend om hun innovatieve capaciteiten). Het is achtereenvolgens door de Chinese regering bekroond als een nationale proefonderneming voor de circulaire economie, als een nationale demonstratiebasis voor onderwijs in de circulaire economie en een nationale demonstratiebasis voor 'stedelijke mijnbouw', als een nationale groene fabriek, een nationale sociale oefenbasis voor milieueducatie voor basis- en middelbare scholieren, een nationale basis voor de popularisering van ecologische milieuwetenschap, en groene eretitels. De prestaties van GEM bij de exploitatie van stedelijke mijnen zijn ook wereldwijd erkend. In 2018 heeft het bedrijf in Davos de 'Global Circular Economy Award' gewonnen. In 2021 heeft het Hurun Research Institute GEM op nummer 8 onder de Chinese bedrijven gezet als het gaat om de afstemming om de Global Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties te implementeren. GEM heeft ook deelgenomen aan een belangrijk project van de Global Environment Facility (GEF) als een casestudy om de uitstoot van persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) uit organisch afval te verminderen. GEM is in het tijdschrift 'Nature' besproken en geselecteerd voor Forbes Magazine's 'Top 50 van China's meest innovatieve bedrijven'. GEM is een toonaangevende onderneming om de circulaire economie te stimuleren en heeft een bijdrage geleverd aan de bouw van een circulaire samenleving en een groen en CO2-arm industrieel model. GEM Is echt representatief voor 's werelds geavanceerde bedrijven die met groene en koolstofarme ontwikkeling bezig zijn.

De ontwikkeling van GEM is een aanvulling voor deze historische kans voor de kapitaalmarkten van China om groene ontwikkeling te stimuleren.

In januari 2010 werd GEM, dat 9 jaar daarvoor werd opgericht, genoteerd aan de Shenzhen Stock Exchange met de eerste aandelen in verband met de exploitatie van stedelijke mijnen en de bijdrage aan de circulaire economie van China. Het aantrekken van investeringskapitaal op de beurs heeft de verdere uitbreiding van de stedelijke mijnbouw in GEM mogelijk gemaakt.

Investeringen in GEM op de Shenzhen Exchange kwamen op een tijdige manier en stelden GEM in staat om snel zo'n 16 afvalrecyclingfaciliteiten te ontwikkelen in 11 provincies en gemeenten, waaronder Hubei, Hunan, Guangdong, Jiangxi, Henan, Tianjin, Jiangsu, Zhejiang, Shanxi, Fujian en Inner Mongolia (en andere). Met de opening van het nieuwe energiemateriaalpark van GEM, heeft de afvalrecyclingketen een straal van ongeveer 3.000 kilometer in China, en een afvalverwerkingspartnerschap opgericht dat een gebied omvat met meer dan 500 miljoen inwoners. De voetafdruk van deze circulaire ontwikkeling is bijna 9 miljoen vierkante kilometer in China.

Tegelijkertijd heeft GEM ook geïnvesteerd in faciliteiten in Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Indonesië, waardoor de stedelijke mijnen op een internationale basis worden geëxploiteerd, en de wereld daarom bedienen met groene technologie.

Dankzij 20 jaar aan groene inspanningen en recyclingbedrijven heeft GEM de succesvolle werking van de stedelijke mijnen in China gerealiseerd, en heeft het in China bewezen dat recycling van grondstoffen de belangrijkste plaats kan inruimen in de economische ontwikkeling en de strategische ontwikkeling van de opkomende sector.

1. Het bedrijf treedt de toekomst moedig tegemoet, door het bouwen van een energiebatterijrecyclingsysteem, het voldoen aan de uitdagingen van de nieuwe Europese wetgeving en de nieuwe ontwikkeling van China op het gebied van energie, en het stimuleren van nieuwe energie 'van groen naar groen'

GEM, een van de eerste Chinese bedrijven op de Zwitserse aandelenbeurs (SIX), is van plan om een energiebatterijrecyclingfaciliteit in Europa op te bouwen om te voldoen aan de eisen voor nieuwe energieontwikkeling voor energiebatterijen en de recycling van nikkel-kobalt-lithium-grondstoffen. Op dit moment heeft GEM in heel China, en in Zuid-Korea en Indonesië, recyclingfaciliteiten voor batterijen gebouwd. De ambitie van GEM is om een wereldwijd energiebatterijrecyclingsysteem op te bouwen en wereldwijd recyclingoperaties op te zetten.

De 'nieuwe EU-batterijverordening', die op 1 januari 2022 is ingegaan, vereist dat het aandeel gerecyclede materialen kobalt, nikkel en lithium in de batterijproductie in 2030 niet minder dan 12%, 4% en 4% bedraagt; in 2035 mogen kobalt, nikkel en lithium bij het gebruik van gerecyclede materialen niet minder dan 20%, 12% en 10% zijn. Deze eisen in de 'nieuwe EU-batterijverordening' vormen een nieuwe uitdaging voor de wereldwijde sector van de nieuwe energievoertuigen.

In 2019 publiceerde de Chinese regering de "Industry Specifications for Comprehensive use of Used Power Battery for New Energy Vehicles (2019)", die bepaalt dat de terugwinning van gerecyclede lithium, nikkel en kobalt niet minder mag zijn dan respectievelijk 85%, 98,5% en 98,5%.

In 2016, toen de nieuwe energie-industrie nog in de kinderschoenen stond, heeft GEM voorgesteld om een nieuwe waardeketen op te bouwen voor de volledige levenscyclus van 'recycling van gebruikte batterijen - reproductie van grondstoffen - reproductie van materialen - reproductie van accu's - gebruik van cascade'. Door de wereldwijde nieuwe keten van de energie-auto-industrie te promoten, van 'groene productie naar de productie van groen', is GEM van mening dat de bottleneck in de ontwikkeling van nieuwe energie het herwinnen van de restwaarde is van de levensduur van accu. Deze restwaarde voor de levenscyclus omvat twee componenten. De eerste is dat de accu, zodra de effectieve capaciteit (laad- en ontlaadvermogen) van een accu is verminderd (via veel gebruikscycli) tot 60%-70% van de oorspronkelijke capaciteit, niet langer aan de functionele behoeften van de consument als het gaat om nieuwe energievoertuigen kan voldoen. Het gebruik van dergelijke batterijen in EV's moet daarom worden afgebouwd. Deze afgedankte accu kan niet als afval worden gerecycled, maar kan in plaats van in auto's op andere apparaten ingezet, zoals technische machines, energieopslag en voertuigen op twee wielen. De daaropvolgende praktijken hebben aangetoond dat dit concept van de levenscycluswaardeketen van de accu, voorgesteld door GEM in 2016, volledig past om de huidige praktische tegenstrijdigheid van de wereldwijde nieuwe energieontwikkeling te verzoenen. De restwaarde van de energie van batterijen met een restcapaciteit van 60-70% is veel hoger dan de waarde als het als afval wordt behandeld. Zo kan bijvoorbeeld 60-70% van de resterende capaciteit van een ternaire accu van 60 KWh meer dan 500 maal worden opgeladen en afgevoerd, en de restwaarde kan worden verminderd tot meer dan 50% van de oorspronkelijke waarde, die veel hoger is dan de waarde die als afval wordt gerecycled.

Het tweede onderdeel is de implementatie van GEM's specialiteit, het terugwinnen van hulpbronnen, en de veilige verwijdering van accu's die hun servicefuncties volledig hebben verloren. Dit omvat de volledige herwinning van waardevolle grondstoffen, zoals lithium, nikkel, kobalt, mangaan, koper, aluminium en fosfor in batterijen, en het op een onschadelijke en milieuvriendelijke manier afvoeren van alle niet-recyclebare componenten, om de duurzame ontwikkeling van nieuwe energie te stimuleren.

Het is bewezen dat de ontwikkeling van nieuwe energie heeft geleid tot een wereldwijd tekort aan nikkel, kobalt en lithiumbronnen, wat een sterke stijging van de prijzen van (onder meer) nikkel, kobalt en lithium heeft teweeggebracht. Deze situatie brengt de gezonde ontwikkeling van de nieuwe energie-industrie in het gedrang. Sinds 2021 is de prijs van lithiumcarbonaat, het kernmateriaal voor nieuwe energiebatterijen, gestegen van 50.000 yuan/ton naar meer dan 500.000 yuan/ton. De prijs van nikkel op de Londense beurs is eens gestegen naar meer dan 100.000 dollar/ton, wat de grootste prijsstijging voor nikkelgrondstoffen in de geschiedenis van de Londense beurs vertegenwoordigt. 'Demon nikkel' en 'lithium' zijn de populairste woorden geworden in het nieuwe energiebronnenveld van vandaag. De scherpe stijging van de prijzen van nikkel, kobalt en lithiumbronnen heeft het enthousiasme voor de gezonde ontwikkeling van de wereldwijde nieuwe energie-industrie ernstig verminderd. De mensen verwachten dat de prijs van nikkel, kobalt en lithium op de een of andere manier weer normaal zal worden. De recycling van accu's bevindt zich aan de andere kant in het rustige oog van de storm. Alleen als het cascadegebruik en de volledige recycling van accu's worden opgelost, kan de chaotische stijging van de prijs van nikkel, kobalt en lithium fundamenteel worden onderdrukt, de duurzame en gezonde ontwikkeling van nieuwe energie in de wereld worden bevorderd en de voordelen van koolstofreductie en groene efficiëntie van nieuwe energie worden gerealiseerd.

Sinds 2016 heeft GEM een onderzoeks- en ontwikkelingsteam opgericht en achtereenvolgens 1 miljard yuan geïnvesteerd om de niet-destructieve demontagetechnologie, de snelle detectie en sorteertechnologie van accu's, de hermontagetechnologie van accupacks en modules, de terugwinningstechnologie van lithium-nikkel-kobalt-bronnen en de reproductietechnologie van ternaire energiematerialen te realiseren. Het heeft geresulteerd in een nieuw bedrijfsmodel voor recycling, en heeft de technische en commerciële problemen in verband met recycling, demontage, cascade gebruik van accu's, gebruik en de materiaalreproductie van lithium-nikkel-kobalt-grondstoffen volledig opgelost. We hebben een kerntechnologie en standaardsysteem ontwikkeld voor de recycling van gebruikte batterijen, hebben meer dan 330 kernoctrooien aangevraagd in de belangrijkste technologische koppelingen van de hele levenscyclus van energiebatterijen over de hele wereld, en hebben deelgenomen aan de formulering van meer dan 70 landelijke/industriële normen in China. Het project 'innovatieve manier van stedelijke batterijrecycling' heeft in 2020 de 'Paulson Sustainable Development Award - Green Innovation Category'-prijs gewonnen.

GEM heeft vijf fabrieken gebouwd om accu's te recycleren en demonteren, drie centra voor cascade-gebruik en drie fabrieken voor het terugwinnen van lithium-nikkel-kobaltgrondstoffen en de herproductie van ternaire power cathode-materialen in Shenzhen, de kernstad van de Pearl River Delta, Wuxi, de kernstad van de Yangtze River Delta (grenzend aan Shanghai), Wuhan, de belangrijkste stad van het centrum van China, Tianjin, de kernstad van Beijing Tianjin Hebei (grenzend aan Beijing), en Jingmen, het geografische centrum van China (op 100 km van de wereldberoemde Drieklovendam). Met een productiecapaciteit van 200.000 power accupacks per jaar, een gereproduceerde accupacks van 3 GWh per jaar, een totale herstelcapaciteit van de lithium-nikkel-kobalt-mangaan van 50.000 ton per jaar, en een productiecapaciteit van ternaire precursor materialen van 230.000 ton per jaar, is GEM een toonaangevende onderneming geworden met een volledige industriële keten van energie-batterijrecycling, cascadegebruik en een uitgebreid gebruik van grondstoffen.

Bovendien heeft GEM ook joint ventures opgericht voor de recycling van accu 's In Zuid-Korea en Indonesië.

GEM heeft overeenkomsten getekend met meer dan 500 auto- en accufabrieken over de hele wereld om samenwerkingsrelaties op te bouwen voor de gerichte recycling van gebruikte batterijen, en de implementatie van de recyclingmarktstrategie van '50% ondertekenen en 30% recycling1' versneld.

GEM is door de Chinese regering ook vermeld als een voorbeeldonderneming voor het recyclen van accu's. De drie energiebatterijrecyclingfabrieken van GEM staan vermeld op een witte lijst van bedrijven die energie recyclen op batterijen, uitgegeven door het ministerie van Industrie en Informatietechnologie van China, en zijn goed voor 6,4% van het totale aantal van 47 bedrijven op de witte lijst, de eerste in China.

2. Het realiseren van fundamentele technologieën voor het 'kern'-materiaal van ternaire accu's, het worden van de primaire productieonderneming voor ternaire 'kern'-materialen in de wereld en het stimuleren van de snelle groei van het bedrijf.

GEM heeft zich ingezet voor het onderzoek en de productie van nieuwe energiematerialen met gebruik van nikkel-kobalt. Sinds 2013 heeft GEM zich bezig gehouden met de productie van nieuwe energiematerialen, van de exploitatie van stedelijke mijnen, door de overname van Jiangsu Cobalt nikkel Metal Co., Ltd. Vervolgens begon GEM met de productie van Co3O4-materialen die worden gebruikt in computer-, communicatie- en consumentenelektronische producten (in China, bekend als '3C-producten'). De afgelopen vijf jaar is het verkoopvolume van dit materiaal aanzienlijk gestegen. Op dit moment is de productie van GEM meer dan 16% van de wereldmarktranglijst op de tweede plaats in de wereld.

Sinds 2015 is GEM niet tevreden met de productie van materialen uitsluitend voor 3C-producten, waardoor het zijn blik op de wereldwijde nieuwe energiemarkt heeft gevestigd. Dit begon met de productie van de ternaire precursoren NCM en NCA voor ternaire batterijen met de recycling van nikkel, kobalt en mangaan. Deze ternaire precursor is bekend als de 'CPU' of het 'DNA'-materiaal van ternaire accu's, omdat het in hoge mate de prestatie van ternaire positieve materialen en accu's bepaalt. De kathode voor de productie van ternaire batterijen wordt gevormd door een NCM/NCA ternaire precursor en lithiumcarbonaat of lithiumhydroxide door het sinteren van een of meer keren bij hoge temperatuur.

Sinds 2016 heeft GEM op wereldwijde basis ternaire precursoren op de markt gebracht. Drie jaar lang, van 2017 tot 2019, heeft GEM de eerste positie in de wereldwijde markt bezet, goed voor bijna 20% van het wereldwijde marktaandeel. In 2020, getroffen door de COVID-19-pandemie, kwam GEM op de derde plaats op de wereldwijde markt. In 2021 herwon het verkoopvolume van de ternaire precursoren van GEM de tweede plaats op de wereldwijde markt, goed voor 15% van het wereldwijde marktaandeel.

GEM heeft zich ook ingezet voor de ontwikkeling van hoogwaardige NCM/NCA ternaire precursortechnologieën. Als het gaat om de industrialisering van precursoren met een hoge molaire verhouding van nikkel (bijvoorbeeld 80% of 90%) en een enkele kristallen ternaire voorloper, is GEM een wereldleider. In 2021 verkocht GEM 55.000 ton precursoren, waarvan 80%-90% nikkel. Dit verkoopvolume is goed voor meer dan 60% van de totale wereldwijde verkoopvolumes voor ternaire precursoren, die meer dan 20% van het wereldwijde marktaandeel uitmaakt.

In de afgelopen drie jaar is GEM, om de problemen van een beperkt aantal kilometers en een betere veiligheid voor nieuwe energievoertuigen op te lossen, begonnen met het ontwikkelen van een technologische doorbraak met de ternaire voorloper van de nieuwe generatie door het gebruik ervan in ternaire energiebatterijen te onderzoeken met een reeks van 1000 km op een hoog veiligheidsniveau. GEM heeft een high-nikkel core-shell NCM-precursor gelanceerd en een zeer hoogwaardige nikkel quaternaire precursor die in 2022 op de markt is gebracht, en is daarme een van de weinige bedrijven ter wereld die hoogwaardige, nikkelkern-shell-precursoren en ultralage nikkel quaternaire precursoren produceren.

Volgens GEM's openbare publicatie is GEM van plan om in 2026 werelwijd 500.000 ton ternaire voorloper te verkopen.

GEM heeft aangekondigd dat het sinds maart 2022 contracten heeft getekend met ECOPRO, een toonaangevende fabrikant van high - nikkel ternaire materialen in Zuid-Korea, Xia Tungsten New Energy materials Co., Ltd en Rongbay Technology, allen belangrijke ternaire kathodemateriaalbedrijven. Van 2023 tot 2026 zal GEM 1,6 miljoen ton ternaire voorloper aan deze bedrijven leveren, de grootste ternaire voorloper in de wereldwijde nieuwe energiesector, die de komende vijf jaar op de markt komt. Zo heeft GEM een overeenkomst getekend met ECOPRO om tussen 2023 en 2026 voor 800.000 ton aan hoogwaardige, nikkelarme kobaltprecursor te leveren, naast een overeenkomst met Xia Tungsten New Energy om tussen 2023 en 2027 voor 455.000-540.000 ton aan nieuwe generatie ternaire precursor te leveren, en een met Rongbay Technology om tussen 2022 en 2026 voor 300.000 ton aan ternaire precursor te leveren.

Door het ontwikkelen van innovatieve recyclingtechnologieën heeft GEM de merkreconstructie van afvalrecyclingproducten afgerond via 'afvalrecyclingproducten - producten ter vervanging van ruwe erts - producten die de reguliere markt betreden - wereldwijde merkproducten'. GEM heeft een groene toeleveringsketen opgericht met Umicore, BASF Shanshan, ECOPRO, Samsung SDI, CATL, BYD en andere wereldberoemde bedrijven, waardoor afvalrecyclingproducten de belangrijkste producten zijn voor nieuwe energiematerialen in de wereld. Van afvalrecycling tot materiaalreproductie, van groene productie tot de productie van groene producten, GEM interpreteert de betekenis van 'beperkte grondstoffen, onbeperkte circulatie' met trots.

3. Het ontwikkelen van 'stedelijke mijnbouw van nikkel, kobalt en lithium' om 'het bloed van nieuwe energie' te laten circuleren

Nikkel, kobalt en lithium worden 'het bloed van de nieuwe energie' of 'nieuw energiemetaal' genoemd, en zijn strategische metaalgrondstoffen voor de productie van nieuwe energiebatterijen. GEM richt zich op de grote schat aan 'stedelijke mijnen' en ontwikkelt de recycling- en recyclingtechnologieën voor nikkel, kobalt en lithium om een toonaangevende industriële keten voor de recycling van nikkel-kobalt-lithium-grondstoffen te creëren. Op dit moment is GEM de grootste nikkel-kobalt-lithium recyclingonderneming ter wereld. GEM recyclet meer dan 5.000 ton kobalt per jaar, wat meer dan het dubbele is van de oorspronkelijke kobaltmijnbouw in China en goed is voor 20% van het wereldwijde kobaltrecyclingvolume. De jaarlijkse hoeveelheid door GEM gerecycled nikkel is meer dan 10.000 ton, gelijk aan voor 8% van de hoeveelheid nieuw gewonnen nikkel in China. Een productielijn met een jaarlijkse recyclingcapaciteit van 5.000 ton lithiumcarbonaat is gebouwd door GEM. In 2026 is GEM van plan om jaarlijks 500 miljoen ton nikkel, 15.000 ton kobalt en 20.000 ton lithiumcarbonaat te recyclen. Via grootschalige recycling van nikkel, kobalt en lithium over de hele wereld, is GEM goed in de strategische behoeften van wereldwijde nieuwe energie voor nikkel, kobalt en lithium voorzien.

4. Het is gewijd aan de recycling en het hergebruik van elektronisch afval en het bevorderen van de aansluiting van de Chinese e-afvalindustrie op afvalelektronica en elektrische apparatuur en de beperking van gevaarlijke stoffen (AEEA en RoHS)-richtlijnen

In de afgelopen 20 jaar, als pionier en leider in de Chinese elektronische afvalverwerking, onderzoekt GEM sinds 2005 de groene verwijdering van elektronisch afval. GEM heeft de technische uitdagingen op het gebied van recycling van elektronisch afval, afvalplastic, afvalprintplaten, een uitgebreide sortering en een hoog waardegebruik het hoofd geboden en heeft belangrijke technische apparatuur ontwikkeld en aangeschaft voor de recycling van volledige componenten, het gebruik van volledige elementen en de diepgaande recycling van elektronisch afval. GEM heeft de leiding genomen in de bouw van de eerste demonstratieproductielijn voor de verwerking van elektronisch afval in China, die de Chinese elektronische afvalverwerking leidde door aan de eisen van de EU's AEEA- en RoHS-richtlijnen te voldoen. Tot nu toe heeft GEM zes geavanceerde grootschalige verwerkingscentra voor elektronisch afval, drie recyclingcentra voor afgedankte plastic en één afvoercentrum voor afvalprintplaten gebouwd, die een industriële keten vormen voor de recycling van elektronisch afval: recycling en demontage van elektronisch afval - reproductie van plastic afval - reproductie van metaal. De jaarlijkse recycling- en verwerkingscapaciteit van elektronisch afval is meer dan 10 miljoen eenheden, wat goed is voor meer dan 10% van het totale elektronisch afval in China. GEM is daarom de toonaangevende onderneming geworden in het uitgebreide gebruik van elektronisch afval in China.

5. Het gebruik van de hogesnelheidstrein van groene ontwikkeling en het omarmen van de mogelijkheid van hoge groei en ontwikkeling

GEM heeft een tweeledig groen bedrijfsmodel in het leven geroepen, dat wordt aangedreven door 'nieuwe energiematerialen en stedelijke mijnbouw'. Als onderdeel van de snelle ontwikkeling van wereldwijde nieuwe energiematerialen en de algemene trend naar wereldwijde CO2-neutraliteit, is dit 'dubbele zwaard' ontwikkeld om de concurrentievoordelen van 's werelds toonaangevende bedrijven te illustreren.

De snelle ontwikkeling naar wereldwijde nieuwe energie is niet te stoppen. De hoogwaardige ternaire accu speelt de toonaangevende rol, en ternaire precursor-materialen zijn een belangrijke factor in deze opkomende markt en bieden snelle groeimogelijkheden voor GEM.

Volgens het Sullivan-rapport2 zal de wereldwijde export van ternaire precursoren tussen 2022 en 2030 met een samengestelde jaarlijkse groei van 23,5% groeien, en in 2030 5,545 miljoen ton bereiken.

In de toekomst zullen de ternaire batterijen een hoog nikkelgehalte hebben. Het aandeel van de ternaire batterijen met hoog nikkelgehalte steeg van 42% in 2021 naar 79% in 2026. In 2026 zal de wereldwijde hoge nikkel ternaire precursor-markt 2,21 miljoen ton en 5,26 miljoen ton in 2030 bereiken.

GEM richt zich op hoogwaardige nikkelprecursoren, en de aanzienlijke marktaanwezigheid op dit gebied zal het industriële uitbreidingsplan van GEM met een omzet van 500.000 ton in 2026 vergemakkelijken.

In vergelijking met regio's als Europa, die zich eerder hebben ontwikkeld, na 40 jaar van hervorming en openstelling en economische ontwikkeling in China, de transformatie van een grotendeels industriële beschaving naar een consumptiecultuur, met steden die honderden miljoenen stedelijke consumenten, bieden China's steden nu enorme mogelijkheden voor 'stedelijke mijnbouw'. Naar verwachting zal de bedrijfswaarde van de stedelijke mijnbouw in de belangrijkste steden in China in 2026, zoals elektronisch afval, gebruikte auto's en batterijen, een marktgrootte van 2,1 biljoen RMB overschrijden, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 89,71%, een enorme potentiële markt. Als toonaangevende onderneming in de stedelijke mijnbouw zal GEM zijn marktaandeel van 10% blijven behouden, met een verwachte waarde van 211,9 miljard RMB. (Gegevensbron: Frost & Sullivan3).

Twintig jaar aan inspanningen om een groene droom, twintig jaar toonaangevende innovatieve recycling en twintig jaar aan koolstofarme bijdragen te realiseren.

GEM, een wereldleider op het gebied van milieubescherming, begint op dit moment aan een nieuw pad van groene ontwikkeling. In de toekomst is GEM van plan de strategie van 'nieuwe energiematerialen en stedelijke mijnbouw' te volgen, 100 miljard yuan aan industriële projecten te bouwen, zijn kernpositie op de wereldwijde markt voor nieuwe energiematerialen te consolideren en de CO2-uitstoot in 2030 met 1 miljoen ton te verminderen, waarmee het de toonaangevende CO2-neutrale onderneming is. De ambitie van GEM is om de wereldwijde strategieën voor CO2-neutraliteit en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken door gebruik te maken van stedelijke mijnen en nieuwe energiematerialen, om een wereldleider op het gebied van groene en koolstofarme ontwikkeling te creëren en om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 's werelds nieuwe energie-industrie en de wereldwijde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

1De 500 bedrijven waarmee GEM een overeenkomst heeft getekend vertegenwoordigen 50% van de wereldwijde fabrikanten. Tot op de dag van vandaag is recycling al aan de gang als gevolg van deze overeenkomsten met 150 van hen, en de rest zal binnenkort volgen.

2 Zie www.frost.com

3 Zie www.frost.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865162/GEM1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865163/GEM2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865164/GEM3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865165/GEM4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865166/GEM5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865167/GEM6.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865168/GEM7.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865169/GEM8.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865170/GEM9.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865171/GEM10.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865172/GEM11.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865173/GEM12.jpg

SOURCE GEM