Gemeinsam für eine bessere Zukunft: CATL glänzt auf der Auto Shanghai mit klimaneutralen Ambitionen und fortschrittlichen Technologien

SHANGHAI, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 18. April trat CATL erstmals mit seinen hoch modernen Technologien und Lösungen für alle Situationen auf der 20. internationalen Automobilausstellung in Shanghai (Auto Shanghai) in Erscheinung. Auf der Ausstellung stellte das Unternehmen seinen Plan zur CO²-Neutralität sowie seine Kondensatorbatterien vor, darunter die 4C-Schnellladebatterie Qilin und die Natrium-Ionen-Batterie, und kündigte die Zusammenarbeit mit Erstausrüstern bei neuen Produkten an, womit es seine Innovationsfähigkeit und seine Erfolge in der neuen Energiebranche weiter unter Beweis stellte.

Grundlegende technologische Innovation eröffnet die Ära der umfassenden Elektrifizierung

Am 19. April stellte CATL auf der Auto Shanghai die hochmoderne Batterietechnologie der Kondensatorbatterie vor. Mit einer Energiedichte von bis zu 500 Wh/kg kann sie auf kreative Weise eine hohe Energiedichte und ein hohes Maß an Sicherheit gleichzeitig erzielen und so eine völlig neue Situation für die Elektrifizierung von Passagierflugzeugen schaffen. Darüber hinaus kann CATL in kurzer Zeit eine Massenproduktion von Kondensatorbatterien für Elektrofahrzeuge erreichen. Als die auffälligste Batterietechnologie, die auf der Messe vorgestellt wurde, wird die Kondensatorbatterie die Elektrifizierung und intelligente Entwicklung von Passagierflugzeugen vorantreiben und damit weitere Möglichkeiten für die Entwicklung der Branche eröffnen.

Um die aus elektrochemischen Reaktionen resultierenden Veränderungen der Materialien mit sehr hoher Energiedichte zu bewältigen, nutzt die Kondensatorbatterie von CATL hochleitende biomimetische Elektrolyte im kondensierten Zustand, um eine selbstanpassende Netzstruktur auf Mikroniveau zu konstruieren, die die interaktiven Kräfte zwischen den Ketten anpassen kann. Damit wird die Leitfähigkeit der Zellen und die Effizienz des Lithiumionentransports verbessert und gleichzeitig die Stabilität der Mikrostruktur erhöht.

Die Kondensatorbatterie umfasst eine Reihe innovativer Technologien, darunter Kathodenmaterialien mit besonders hoher Energiedichte, innovative Anodenmaterialien, Separatoren und Herstellungsverfahren, die eine hervorragende Lade- und Entladeleistung sowie eine gute Sicherheitsleistung bieten.

Derzeit arbeitet CATL mit Partnern bei der Entwicklung von elektrischen Passagierflugzeugen zusammen und praktiziert Standards und Tests auf Luftfahrtniveau, die den Sicherheits- und Qualitätsanforderungen der Luftfahrt entsprechen. Darüber hinaus wird das Unternehmen auch Kondensatorbatterien für die Automobilindustrie auf den Markt bringen, die noch in diesem Jahr in die Massenproduktion gehen sollen, was die Fähigkeit von CATL unterstreicht, Technologien schnell aus dem Labor auf den Markt zu bringen.

Fortschrittliche Batterietechnologien zum Antrieb mehrerer Modelle

„Die Erfüllung der Kundenbedürfnisse ist die zentrale treibende Kraft für unsere technologische innovation," so Wu Kai, leitender Wissenschaftler von CATL. Während der Automesse wurden die fortschrittlichen Technologien von CATL, darunter Natrium-Ionen-Batterien und Qilin-Batterien, in den neuesten Modellen mehrerer OEM-Partner vorgestellt, die für Kunden mit verschiedenen Technologien optimierte Lösungen bieten und den Verbrauchern ein nachhaltiges Fahrerlebnis ermöglichen.

Am 16. April kündigte CATL die erste Serienproduktion von Natrium-Ionen-Batterien an, die für den Betrieb von Chery EV-Modellen bestimmt sind. Die Natrium-Ionen-Batterie überwindet den Engpass der begrenzten Rohstoffe und zeichnet sich durch hervorragende thermische Stabilität, gute Leistung bei niedrigen Temperaturen und hohe Integrationseffizienz aus. Natrium-Ionen- und Lithium-Ionen-Batterien können sich gegenseitig ergänzen, so dass dem Markt und den Kunden eine Vielzahl von kostengünstigen Lösungen zur Verfügung stehen, was sie für die Massenvermarktung zu einer beliebten Wahl macht.

Am 18. April unterzeichnete CATL ein umfassendes strategisches Kooperationsabkommen mit Li Auto. Die beiden Unternehmen gaben bekannt, dass das erste BEV-Modell von Li Auto das erste sein wird, das mit den 4C-Qilin-Batterien von CATL ausgestattet ist. Mit ihrer hervorragenden Leistung kann die innovative Qilin-Batterie die Wettbewerbsfähigkeit von hochwertigen Fahrzeugmodellen erheblich steigern. Unterstützt durch CATLs 4C-Schnellladebatterien von Qilin und Li Autos 800 V Hochspannungs-Schnellladelösung für BEVs verbessert das neue Modell von Li Auto die Energieeffizienz und erhöht gleichzeitig die Ladegeschwindigkeit, was in den meisten Fahrsituationen eine schnelle Ladegeschwindigkeit und eine größere Reichweite ermöglicht.

Das Ziel der Kohlenstoffneutralität bringt neue Chancen mit sich

Während die Welt den globalen Konsens in globale Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung umsetzt, kündigte CATL auf der diesjährigen Auto Shanghai seinen Plan zur CO²-Neutralität an. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis 2025 in seinem Kerngeschäft und bis 2035 in der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette CO²-Neutralität zu erreichen.

Das bedeutet, dass bis 2025 alle Batteriefabriken von CATL kohlenstoffneutral und diese damit die ersten kohlenstoffneutralen im Fertigungssektor sein werden. Bis zum Jahr 2035 werden alle von CATL produzierten Batterien kohlenstoffneutral sein, und zwar über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, von den mineralischen Rohstoffen bis zu den fertigen Batterien.

„Für CATL ist das Erreichen der Klimaneutralität eine Verantwortung, die unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis stellt und uns weitere Möglichkeiten eröffnet," so Jiang Li, Vorstandssekretär von CATL. Das Verkaufsvolumen der Lithium-Ionen-Batterien von CATL stieg auf 289 GWh im Jahr 2022 und hielt 37 % bzw. 43,4 % des weltweiten Marktanteils bei EV-Batterien und Energiespeicherbatterien. Damit ist der Plan von CATL zur Kohlenstoffneutralität der umfangreichste in der Lithium-Ionen-Batteriebranche. CATL wird auch seine Studie zur Kohlenstoffneutralität veröffentlichen, in dem es seine Ansätze und Maßnahmenpläne zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität vorstellt, mit dem Ziel, das erste führende Batterieunternehmen zu werden, das weltweit Kohlenstoffneutralität erreicht.

CATL präsentiert seine schrittweisen Innovationserfolge in vier Dimensionen: Material und elektrochemisches System, Struktursystem, extreme Fertigung und Geschäftsmodell. Dazu gehören eine Reihe von Produkten und Lösungen wie die Lithium-Ionen-Zellenfamilie, die Natrium-Ionen-Batterie, die 12 Volt-Batterie, die 48 Volt-Batterie, das AB-Batteriepaket, die Qilin-Batterie und die Steuergeräte für den Antriebsstrang sowie Lösungen für alle Situationen der Elektrifizierung und der intelligenten Entwicklung, wie EVOGO-Batterieblöcke und Batteriewechselstationen. Damit demonstriert das Unternehmen seine Stärke im Bereich Forschung und Entwicklung und seine umfassende strategische Planung. CATL möchte gemeinsam mit seinen Kunden einen größeren Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen Entwicklung der neuen Energiebranche leisten.

