GEMEINSAME ERKLÄRUNG - Griechische Verteidigungsindustrie erhält wichtigen Auftrieb durch die Produktion fortschrittlicher Drohnentechnologien in Griechenland

Eine neue Partnerschaft zwischen Hellenic Defence Systems (EAS) und dem globalen Luft- und Raumfahrt- und Technologieunternehmen Paramount wird den griechischen UAV-Markt grundlegend verändern

ATHEN, Griechenland, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die staatliche griechische Verteidigungsgesellschaft Hellenic Defence Systems (EAS) und Paramount Industries Greece haben eine strategische Partnerschaft für die lokale Produktion von Langstrecken-Loitering-Munition der nächsten Generation unterzeichnet und damit einen wichtigen Schritt zur Stärkung der einheimischen Fertigungskapazitäten der griechischen Verteidigungsindustrie unternommen.

IRIX announced at DEFEA 2023

Die gemeinsame Erklärung, die am ersten Tag der Verteidigungsmesse in Athen (DEFEA 2023) abgegeben wurde, fällt in eine Zeit, in der die griechische Industrie ihre einheimischen Fähigkeiten in den Bereichen Verteidigung und Luft- und Raumfahrt neu entwickelt und ausbaut.

Das System für Loitering-Munition namens 'IRIX' (der Name, mit dem der griechische Dichter Homer die Falken beschrieb) ist auf dem besten Weg, als erste in Griechenland hergestellte Loitering-Munition in die Geschichte einzugehen und sich gleichzeitig als eine der fortschrittlichsten und weitreichendsten in Europa produzierte Langstecken-Loitering-Munition zu etablieren.

Das Abkommen sieht die Herstellung von international wettbewerbsfähiger Langstrecken-Loitering-Munition in Griechenland vor, die sowohl den griechischen Markt bedienen als auch für den Export an internationale Kunden verfügbar sein wird.

Hellenic Defence Systems (EAS), das führende staatliche griechische Verteidigungsunternehmen, fungiert als strategischer Partner einiger der größten Unternehmen der internationalen Verteidigungsindustrie und kann auf eine 140-jährige Tradition in der Konzeption, Entwicklung, Herstellung und Belieferung der griechischen Streitkräfte mit Verteidigungssystemen vom Typ NATO zurückblicken. Das griechische Finanzministerium ist der Hauptaktionär, und das Unternehmen untersteht der Aufsicht des Verteidigungsministeriums.

Nikolaos Kostopoulos, CEO von Hellenic Defence Systems (EAS), erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass wir in Griechenland eine der weltweit fortschrittlichsten Langstrecken-Loitering-Munition in Produktion nehmen können." Mit Paramount haben wir einen idealen strategischen Partner gefunden, der als einer der Pioniere in der Munitionsindustrie anerkannt ist.

"EAS und Paramount haben gemeinsam ein innovatives und fortschrittliches Produkt namens IRIX entwickelt, das speziell für den griechischen Markt bestimmt ist. Dies ist ein Leuchtturmprojekt für die Neuentwicklung und Verbesserung der griechischen Verteidigungsindustrie, auf das wir sehr stolz sind."

IRIX basiert auf Paramounts hochmoderner N-Raven -Technologie für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV). Der N-Raven wurde entwickelt, um einen schnellen Technologietransfer zu ermöglichen, so dass Regierungen die Technologien für Loitering-Munitionen in ihren eigenen Ländern herstellen können.

Die Partnerschaft umfasst den Transfer von Technologie und Know-how für die lokale Koproduktion von IRIX sowie die fortlaufende Beteiligung der EAS an der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung (F&E) künftiger Upgrades für das IRIX -System.

Steve Griessel, CEO von Paramount Global, erklärte: "Wir haben das Privileg, einer der bevorzugten globalen Partner von EAS zu sein und unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge und in der Produktion von tragbaren Geräten zu nutzen, um das IRIX gemeinsam in Griechenland zu entwickeln und zu produzieren. Wir bei Paramount glauben wir, dass echte Partnerschaften und Innovation bedeuten, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern technologisch fortschrittliche, erschwingliche und hochgradig anpassbare Lösungen entwickeln und produzieren."

Die Unternehmen kündigten ferner an, dass die Beteiligung anderer griechischer Unternehmen an der Lieferkette für die Produktion des Systems gefördert wird, um eine größere Beteiligung und Autonomie der griechischen Verteidigungsindustrie zu erreichen.

IRIX ist ein robustes und dennoch kosteneffizientes unbemanntes Luftfahrzeug (UAV) und ein System für Loitering-Munition, das die Aufklärungs-, Kampf- und Präzisionsschlagfähigkeiten der Streitkräfte aus der Luft stärken und den modernen Anforderungen an die Einsatzfähigkeit in der asymmetrischen und symmetrischen Kriegsführung gerecht werden soll. Die Plattform bietet den Befehlshabern von Operationen verwertbare Informationen in Echtzeit und damit die Möglichkeit, hochwertige Ziele tief im feindlichen Gebiet anzugreifen oder dem Feind die Nutzung von operativ wichtigem Terrain zu verweigern.

George Kyriakos, CEO von Paramount Industries Greece erklärte: "Die Rolle von Loitering-Munition auf dem modernen Schlachtfeld hat stetig zugenommen, wie die jüngsten Konflikte auf der ganzen Welt zeigen. Aufgrund dieser sozioökonomischen Auswirkungen ist die Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit Verteidigungstechnologien und -kapazitäten für jede Nation eine Voraussetzung für Stabilität und Wachstum.

"Die Partnerschaft zwischen Paramount Industries Greece und Hellenic Defence Systems wird eine leistungsstarke Lösung für den wachsenden Bedarf an fortschrittlicher und präziser Loitering-Munition bieten und damit die Verteidigungskapazitäten Griechenlands sowie die der NATO und der Europäischen Union stärken. Wichtig ist auch, dass wir unsere lokale Industrie ankurbeln und Hightech-Möglichkeiten und qualifizierte Arbeitsplätze auf dem lokalen Markt schaffen," schloss er.

Informationen zu Hellenic Defence Systems (EAS)

Hellenic Defence Systems (EAS) ist das führende staatliche griechische Verteidigungsunternehmen, das als strategischer Partner einiger der größten Unternehmen der internationalen Verteidigungsindustrie fungiert und auf eine 140-jährige Tradition in der Konzeption, Entwicklung, Herstellung und Belieferung der griechischen Streitkräfte mit Verteidigungssystemen nach NATO-Standard zurückblicken kann. Das griechische Finanzministerium ist der Hauptaktionär, und das Unternehmen untersteht der Aufsicht des Verteidigungsministeriums.

Informationen zu Paramount

Paramount ist ein weltweit führendes Unternehmen für Luft- und Raumfahrt und Verteidigungstechnologie mit einer 29-jährigen Erfolgsgeschichte in der Entwicklung von Lösungen für schwierige Umgebungen. Paramount setzt sich dafür ein, dass Regierungen ihre Länder verteidigen, ihre territoriale Souveränität schützen und Frieden und Stabilität wahren können, um ihre Ressourcen und Bürger zu unterstützen und zu schützen.

Paramount schafft unabhängige, einheimische Kapazitäten in der Verteidigungsindustrie, indem es Regierungen durch die Lizenzierung seines in 29 Jahren entwickelten geistigen Eigentums, den Technologietransfer und die Implementierung einer schnellen Remote-Fertigung in ihren Ländern Kapazitäten zur Verfügung stellt.

Das Unternehmen hat sein erstklassiges strategisches Partnerschaftsprogramm eingeführt, um seine Lösungen für die Regierungen, mit denen es zusammenarbeitet, weiter auszubauen. Paramount ist derzeit in 25 Ländern tätig und hat auf allen Kontinenten der Erde Verteidigungskapazitäten aufgebaut.

