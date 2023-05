GEMO s'associe à l'artiste suisse ELLA TJADER pour donner aux femmes le pouvoir d'être courageuses

PÉKIN, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- La beauté des femmes ne devrait jamais être définie, elle devrait être pleine de possibilités. La plupart des femmes n'ont pas assez confiance en elles et ignorent qu'elles sont belles. Elles sont profondément affectées par l'anxiété vis-à-vis de leur apparence et de leur âge, elles exagèrent leurs propres défauts. Ces dernières années, l'émergence d'esthétiques stéréotypées dans société, avec la clavicule apparente, les oreilles d'elfes et le tour de hanche format A4, n'a fait qu'approfondir l'anxiété des femmes, qui veulent toujours être parfaites pour les autres, mais pas pour elles-mêmes.

En cette belle journée de la Reine, GEMO s'est associé à l'artiste suisse ELLA TJADER pour célébrer la valeur des femmes, présenter la fleur du courage dans la neige, briser les stéréotypes du regard féminin, et encourager toutes les femmes à être confiantes et audacieuses, jeunes et avant-gardistes. GEMO leur offre donc le pouvoir de lutter contre le temps, grâce à la meilleure technologie anti-âge de luxe suisse : l'anti-âge ICE-RF, qui souhaite à chacune de s'épanouir courageusement comme un Edelweiss.

ELLA TJADER est une illustratrice suisse de renom qui puise son inspiration pour ses œuvres exquises, délicates et élégantes dans la richesse de la nature. Elle se spécialise dans les lignes fines et naturelles et les couleurs riches, et ses œuvres sont comme un beau chant de la nature. GEMO a été inspiré par les Alpes et la nature autour des lacs de Thoune et de Brienz en suisse, et par les magnifiques montagnes suisses. La marque s'est appuyée sur la physiothérapie thermale traditionnelle alpine pour étudier le mécanisme du vieillissement de la peau et découvrir une nouvelle solution pour combattre le vieillissement de la peau, obtenant un succès remarquable dans ce domaine. GEMO s'est associé à l'artiste suisse ELLA TJADER pour donner aux femmes les moyens d'être courageuses et de célébrer leur moi précieux et unique.

ELLA TJADER a déclaré : « Quand GEMO m'a contactée pour que nous fassions ensemble quelque chose d'important pour les femmes, pour les pousser à être courageuses, j'ai pensé que c'était très important. La beauté de la nature suisse a profondément influencé mon style créatif, et ce travail a été inspiré par la sérénité des Alpes, où les grappes d'Edelweiss fleurissent élégamment dans la lumière. J'ai tiré cette inspiration originale de ma propre expérience ; en effet nous randonnons souvent dans les montagnes enneigées de la Suisse, et à l'époque nous gravissions les hauteurs des montagnes comme si nous pouvions toucher le ciel, et la ligne de démarcation des montagnes enneigées se confondait avec celle du ciel. J'ai utilisé la fleur emblème nationale de la Suisse, l'edelweiss, parce qu'elle symbolise le courage, fleurissant sur la neige, noble et pure, tout comme le caractère des femmes d'aujourd'hui. Même si leur corps est petit, elles sont audacieuses et intrépides, et s'attachent à explorer leur amour intérieur. L'appareil de beauté de luxe suisse RF Energy de GEMO permet aux femmes d'utiliser la glace pour embellir leur peau, et les rend plus belles pour toujours, au-delà du temps, ce qui m'a donné une grande inspiration créative. L'edelweiss suisse symbolise les femmes courageuses, les montres traditionnelles suisses représentent le temps qui agit en leur faveur, et c'est le pouvoir qu'octroie l'appareil de beauté GEMO. Ce pouvoir les rend courageuses et intrépides, osant briser la définition de l'âge, un pouvoir dont beaucoup de femmes ont besoin. Il suffit d'être soi-même plutôt qu'être autre, courageuse et noble, jeune et intrépide. »

L'appareil de beauté de luxe suisse de GEMO renferme l'essence de l'esthétique suisse, le concept R&D dérivé du Thermage FLX, la technologie saphir ICE-RF, sans risque de sensibilité ; il contrôle la température et prend soin de la peau. Le saphir haute définition personnalisé peut soulager efficacement le microcourant EMS provoqué par le sentiment d'irritation, offrant à la surface de la peau un sentiment de confort et s'assurant que les RF des couches les plus profondes de la peau sont soutenues par une action à haute intensité au cours du resserrement et de l'effet liftant, pour éviter la surchauffe à la surface de la peau. Sans risque de sensibilité, il aide à améliorer l'effet antirides et anti-âge sur la peau. L'effet anti-âge des RF est multiplié par l'utilisation de la glace, qui agit comme une douce brise effleurant le visage ; et bien que le temps passe, la peau ne cesse de briller.

Le responsable de la marque GEMO a déclaré au journaliste : « GEMO est un héritier du sanctuaire de l'anti-âge - la philosophie de recherche suisse vise à contrôler la science de l'anti-âge et de l'esthétique des soins de la peau et maintenir un parfait équilibre, à apporter une expérience de cocooning au-delà de l'imagination et à créer un effet raffermissant et liftant, pour aider chaque femme à maîtriser le temps et la vie, et ainsi jouir de la beauté ultime. En cette belle journée de la Reine, je souhaite à toutes les femmes de passer une belle fête et j'espère que toutes les femmes pourront prendre soin d'elles ; nous avons tous un très fort pouvoir féminin. »

Sans aucun doute, mars est le mois des femmes. GEMO a collaboré avec l'artiste suisse ELLA TJADER pour créer le coffret cadeau Edelweiss Art, la fleur emblème national de la Suisse, dont la signification est « courage et amour ». À l'avenir, GEMO continuera de mettre l'accent sur le pouvoir des femmes et à répondre à davantage de consommatrices pour offrir aux femmes du monde de nouvelles solutions pour lutter contre le vieillissement.

SOURCE GEMO