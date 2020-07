GEMoaB et Intellia Therapeutics concluent un accord de collaboration de recherche et d'octroi de licence concernant l'immunothérapie cellulaire nouvelle génération basée sur les plateformes propriétaires de modification localisée de séquence génomique RevCAR et CRISPR/Cas9

- GEMoaB et Intellia vont allier technologies exclusives et expertise en recherche et développement afin de créer des immunothérapies cellulaires allogènes transformatrices contre des cibles prometteuses dans des maladies oncologiques et inflammatoires

- GEMoaB recevra des paiements anticipés, des paiements pour la réalisation d'étapes réglementaires et commerciales importantes, ainsi que des redevances basées sur les ventes nettes

DRESDE, Allemagne, 21 juillet 2020 /PRNewswire/ -- GEMoaB, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement des immunothérapies nouvelle génération pour les cancers difficiles à traiter, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration de recherche et d'octroi de licence avec Intellia (Nasdaq : NTLA), un des leaders mondiaux des traitements par modification localisée de séquence génomique.

Les sociétés mèneront une recherche conjointe associant RevCAR, la plateforme propriétaire de GEMoaB, aux technologies exclusives de modification localisée de séquence génomique d'Intellia afin de découvrir et de mettre au point des immunothérapies cellulaires allogènes nouvelle génération pour les cancers et les maladies inflammatoires difficiles à traiter. Elles se concentreront sur les immunothérapies dirigées contre un certain nombre de cibles.

Selon les modalités de l'accord, GEMoaB recevra des paiements pour chaque produit selon la réservation et la sélection de cibles, la réalisation d'étapes réglementaires, cliniques et commerciales importantes, ainsi que des redevances échelonnées basées sur les ventes nettes. Intellia dirigera la collaboration de recherche et sera responsable du développement et de la recherche cliniques, et de la commercialisation.

« Nous sommes très heureux de la signature de cet accord avec Intellia, qui à l'instar de GEMoaB, utilise sa technologie de pointe pour développer des produits novateurs destinés à des patients qui font face à des besoins médicaux véritablement non satisfaits », déclare Armin Ehninger, PhD, directeur scientifique chez GEMoaB. « Cette collaboration reflète non seulement la richesse fonctionnelle unique de la plateforme technologique de GEMoaB, mais permet également une validation clinique de principe rapide pour RevCAR, notre deuxième plateforme d'immunothérapie cellulaire. »

Andrew Schiermeier, PhD, directeur d'exploitation d'Intellia, ajoute : « Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe talentueuse de GEMoaB. Sa plateforme RevCAR représente une avancée unique et puissante dans notre façon d'envisager la conception de thérapies cellulaires. Nous croyons fermement qu'en combinant la puissance de la plateforme d'immunothérapie cellulaire de GEMoaB et les nombreuses méthodes exclusives d'ingénierie des lymphocytes T d'Intellia, basées sur la technologie CRISPR, accéléreront le développement de produits uniques et hautement différenciés utilisant la modification localisée de séquence génomique pour des patients qui font face à des besoins médicaux véritablement non satisfaits. »

À propos de GEMoaB

GEMoaB est une société biopharmaceutique privée, au stade clinique, qui vise à devenir une société biopharmaceutique mondiale de premier plan. En mettant l'accent sur ses plateformes exclusives UniCAR, RevCAR et ATAC, la société a l'intention de découvrir, de développer, de fabriquer et de commercialiser des immunothérapies de nouvelle génération pour le traitement des patients cancéreux qui font face à des besoins médicaux véritablement non satisfaits.

GEMoaB dispose d'un large portefeuille de produits candidats en phase de développement préclinique et clinique destinés au traitement de tumeurs hématologiques malignes et de tumeurs solides. Ses principaux actifs au stade clinique - GEM333, un adaptateur d'affinité sur mesure pour les lymphocytes T (ATAC) qui présente une spécificité de liaison au CD33 dans le cadre de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) récidivante/réfractaire, et GEM3PSCA, une plateforme ATAC ayant une spécificité de liaison aux PSCA (antigènes des cellules souches de la prostate) et destinée au traitement du cancer métastatique réfractaire de la prostate résistant à la castration et autres PSCA exprimant des tumeurs solides au stade avancé, font actuellement l'objet d'études de phase I et d'un partenariat mondial avec Bristol-Myers Squibb. Une étude de phase IA portant sur le régime posologique du premier actif UniCAR, UniCAR-T-CD123, pour le traitement de la LMA et de la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) récidivantes/réfractaires, est en cours. Le produit UniCAR-T-PSMA contre le cancer de la prostate résistant à la castration et d'autres tumeurs solides au stade avancé exprimant le PSCA devrait être testé dans une étude de phase I qui sera lancée au deuxième semestre 2020.

L'expertise, les capacités et les moyens de fabrication sont essentiels pour développer des immunothérapies cellulaires pour les patients cancéreux. GEMoaB a noué un partenariat privilégié avec sa société sœur Cellex, leader mondial de la fabrication de produits à base de cellules souches hématopoïétiques du sang et façonnier européen (CMO en anglais) de premier plan pour les lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), qui collabore dans ce domaine avec plusieurs grandes entreprises de biotechnologie.

À propos d'UniCAR et de RevCAR

GEMoaB met au point UniCAR et RevCAR, des plateformes universelles pour les lymphocytes CAR-T, qui peuvent rapidement être activées ou désactivées. Cela vise à améliorer la fenêtre thérapeutique, et à accroître l'efficacité et l'innocuité des traitements à base de lymphocytes CAR-T dans les cancers plus délicats, notamment les tumeurs solides, ainsi que les maladies inflammatoires difficiles à traiter. Les lymphocytes CAR-T standard dépendent de la présence et de la liaison directe d'antigènes cancéreux pour leur activation et leur prolifération. L'une des principales caractéristiques inhérentes aux plateformes UniCAR et RevCAR est un mécanisme d'activation et de désactivation rapide, rendu possible par la courte demi-vie pharmacocinétique et l'internalisation rapide des adaptateurs solubles appelés modules de ciblage (TM). Ces TM fournissent la spécificité de l'antigène permettant d'activer les lymphocytes T modifiés par le gène UniCAR/RevCAR (UniCAR-T,RevCAR-T) et consistent en une fraction de liaison à l'antigène très flexible, liée à un petit motif peptidique reconnu par UniCAR-T/RevCAR-T. Contrairement à UniCAR, où le récepteur antigénique chimérique (CAR) consiste en un anticorps à chaîne unique, RevCAR utilise un peptide inerte fixé au CAR. Les TM RevCAR consistent en une fraction de liaison à l'antigène très flexible, ayant un domaine de liaison unique au peptide inerte fixé au CAR de la cellule efficace T RevCAR.

À propos d'ATAC

La plate-forme d'adaptateurs d'affinité sur mesure pour lymphocytes T de GEMoaB se caractérise par une forte affinité de liaison aux antigènes tumoraux et une plus faible affinité à l'antigène CD3 sur les cellules efficaces T, ce qui empêche l'auto-activation des cellules T dans les modèles précliniques. L'innocuité et la tolérance du traitement sont également accrues par la demi-vie plasmatique relativement courte (60 minutes). L'utilisation d'anticorps entièrement humanisés réduit le risque d'immunogénicité, même en cas de dosage chronique. Les plateformes ATAC à demi-vie prolongée sont en cours de développement préclinique.

Pour plus d'informations, consultez www.gemoab.com .

Pour en savoir plus, veuillez contacter

Jana Fiebiger

[email protected]

Tél. : +49-351-4466-45012

Contact avec les investisseurs

Michael Pehl

[email protected]

Tél. : +49-351-4466-45030

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont bon nombre échappe à notre contrôle, et qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et les résultats et sujets abordés dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés concernant nos plans, objectifs, évènements futurs et autres informations qui ne sont pas des informations historiques.

La Société n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, à l'égard des énoncés prospectifs. La Société présume que les partenaires potentiels effectueront leurs propres analyses indépendantes et s'y fieront, le cas échéant. La Société n'aura aucune obligation de mettre à jour les informations.

