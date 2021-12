GemUni lanceert een gedecentraliseerd universum van Casual Games en wordt geadviseerd door de medeoprichter van Angry Birds

Weet u dat 78% van de gamers over de hele wereld casual games spelen? GemUni is gepassioneerd over casual games en wil game-ervaringen met nieuwe blockchain-functies benutten. Met als doel een wereld van casual games op te bouwen, brengt GemUni in verschillende categorieën populaire casual games uit: Puzzelen/Trivia, Arcade & Action, simulatie, Lifestyle, Racing, Sport, Party & Music, Idle Clicker. Het team werkt ook samen met Game Studios om een aantal zeer verslavende casual games op het platform aan te bieden.

De NFT-marktplaats van GemUni verbindt alle gebruikers op het platform om GENI-passen en -spelproducten te kopen en verkopen, met GENI en andere cryptovaluta's. GENI-passen en in-game-producten zijn als NFT's te koop op de marktplaats.

Een compleet nieuwe Play to Earn-ervaring

Gebruikers kunnen hun game-ervaringen verzilveren met Play to Earn-functionaliteiten. GENI-pas NFT's fungeren als lidmaatschapskaarten op het GemUni gaming-platform. Ze geven gebruikers toegang tot gaming-netwerken om games te spelen en te verdienen. Er zijn vijf niveaus van GENI-passen: Stone, Topaz, Citrine, Ruby en Diamond. Elke pas genereert een ander aantal speltickets per dag voor gebruikers om bezig te zijn in praktijk-, PvE- en PvP-modi. Afhankelijk van het niveau van de GENI-pas, zullen gebruikers verschillende tarieven verdienen.

Alle winst wordt uitgekeerd in de vorm van GENIX en in realtime bij het gebruikersprofiel genoteerd. GENIX is de in-game valuta, die geconverteerd kan worden naar GENI, de belangrijkste cryptovaluta van het project, of andere populaire cryptovaluta's.

Grand Opening Event met de medeoprichter van Angry Birds

Om 8 uur 's ochtends UTC op 12 december organiseert GemUni een webinar om alle zaken te bespreken die te maken hebben met Play to Earn, blockchain, casual gaming en hoe GemUni dat allemaal combineert. De gastenlijst bestaat uit veteranen van de casual games- en blockchain-sector:

Mevr. Cassie Nguyen , CEO en oprichter van GemUni, kampioen van het Startup World Cup 2019 in Silicon Valley, en winnaar van de WISE Women Innovation Challenge 2018

, CEO en oprichter van GemUni, kampioen van het Startup World Cup 2019 in Silicon Valley, en winnaar van de WISE Women Innovation Challenge 2018 Dhr. Peter Vesterbacka, medeoprichter van de wereldberoemde game Angry Birds, medeoprichter van Slush, en een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld

Dhr. Loi Luu-CEO en medeoprichter van Kyber Network, Forbes 30 onder de 30 Azië, en Top 10 Innovators onder de 35 voor Azië/Stille Oceaan volgens MIT Technology Reviews

Moderator: Dhr. Cris D. Tran - medeoprichter van FAM Central, partner van Lucky Ventures, CEO van GalaxyOne (Sovico Group)

Aan het einde van de webinar zal de Grand Opening-verkoop van GENI-passen NFT plaatsvinden, de sleutel tot het nieuwe universum van Play to Earn casual games.

Sluit u vandaag nog aan bij het casual games-universum om van een hele nieuwe, leuke en gemakkelijke Play to Earn-speelervaring te genieten op https://gemuni.io/, en volg GemUni op social media om op de hoogte te blijven van het Grand Opening Event op 12 december 2021.

Volg GemUni op sociale kanalen:

Website: https://www.gemuni.io

Twitter: https://twitter.com/gemuniofficial

Telegram-kanaal: https://t.me/GemUnichannel

Telegram-gemeenschap: https://t.me/GemUnicommunity

Discord: https://discord.gg/PnX6qgFvMW

Tiktok: www.tiktok.com/@gemuniofficial

Gameplay Demo: https://www.tiktok.com/@playwithgeni?

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOawV3einefmFxCNl4dTZxQ

Mediacontact:

Contactpersoon: Dhr. Quy Minh, Tu PR Executive van GemUni

e-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704209/GemUni_Ecosystem.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704210/Grand_Opening_Event.jpg

SOURCE GemUni