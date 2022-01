GemUni představuje převrat v oblasti kryptoher v podobě decentralizované herní NFT platformy pro Play To Earn

Působivé portfolio partnerů a slibný plán pro rok 2022

Několik dní před IDO dosáhla GemUni dalšího zásadního cíle. V soukromé akci pro získání finančních prostředků se jí od investorů podařilo získat celkem 2 miliony dolarů. V tuto chvíli se projekt může pochlubit portfoliem více než 30 soukromých investorů a partnerů, včetně známých investorů v oblasti rizikového kapitálu, jako jsou společnosti Kyber Ventures, Shima Capital, ZBS Capital (CryptoDiffer), Kyros Ventures (Coin68), Gain Associates, ZipMex, HG Ventures a mnoho dalších.

Začátkem letošního ledna společnost GemUni představila svůj slibný plán pro rok 2022. Kromě platformy pro casual hry, na které bude v 1. čtvrtletí vydáno více než 500 her, oznámili zástupci tohoto projektu také spuštění platformy pro signature hry, která představí chystané hry jako The Olympus, Hero Infinities, CyberRace, Moon 2050 nebo ZodiBoom. Spuštěno bude také NFT tržiště, které bude podporovat NFT obchodní aktivity hráčů. Ve druhém čtvrtletí pak budou spuštěny další funkce, jako například GemUni Launchpad pro IGO a INO, DAO Treasury nebo Side Chain.

Za podpory tohoto ambiciózního plánu pro rok 2022 se GemUni chystá navázat spolupráci s herními studii, globálními ambasadory a umělci, aby společně vytvořili špičkovou decentralizovanou herní NFT platformu.

IDO na GameFi, Red Kite a KrystalGO dne 19. ledna 2022

Společnost GemUni uvede dne 19. ledna svou prvotní nabídku DEX na třech launchpadech: GameFi, Red Kite, a KrystalGO . Vzhledem k veřejné ceně 0,2 USD za žeton tak GemUni naznačuje, že hodnota tohoto projektu pro IDO činí 20 milionů USD.

GemUni se může pochlubit pozoruhodným týmem vedoucích pracovníků, mezi něž patří generální ředitelka a zakladatelka Cassie Nguyenová, která slavila úspěchy na akci Startup World Cup 2019 v Silicon Valley. Poradní sbor projektu vede Peter Vesterbacka, známý jako Mighty Eagle ze společnosti Rovio Entertainment (herní série Angry Birds).

Generální ředitelka a zakladatelka společnosti GemUni Cassie Nguyenová říká, že se její tým svou nepřetržitou usilovnou prací snaží smazat hranice mezi hraním her a novým modelem Play-to-Earn, aby vytvořil ekosystém pro 3,2 miliardy hráčů a vývojářů po celém světě.

„Ještě nikdy se koncepce spojení her a ekonomiky kryptoměn netěšila tak vysoké pozornosti," prohlašuje. „Jsme hrdí na to, že jsme vůbec první platformou Play-to-Earn, na které si mohou všichni zahrát své oblíbené hry. Nyní si může ve volném čase užívat zábavných a snadných her, a svým hraním získávat reálné hodnoty."

Společnost GemUni se chce stát „decentralizovaným Steamem" pro NFT Play-to-Earn hry – hlavním cílem těch, kteří na serveru GameFi hledají výjimečné herní zážitky. Společnost GemUni bude zveřejňovat další aktuální informace o svém IDO dne 19. ledna na stránkách GameFi, Red Kite a KrystalGO.

Sledujte společnost GemUni:

Webové stránky: https://www.gemuni.io

Twitter: https://twitter.com/gemuniofficial

Komunita na službě Telegram: https://t.me/GemUnicommunity

Discord: https://discord.gg/PnX6qgFvMW

Tiktok: www.tiktok.com/@gemuniofficial

Youtube: https://www.youtube.com/c/GemUniOfficial

Kontakt pro média:

E-mail: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1725377/GemUni_Gaming_Platform.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1725378/GemUni_IDO_Announcement.jpg

SOURCE GemUni