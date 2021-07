Gen.G Esports und Crocs starten „Build Your Life In Color"-Partnerschaft

Ein internationaler Bauwettbewerb für Spieler aus allen Regionen

Die Anmeldung ist ab SOFORT geöffnet und endet am 19. Juli

LOS ANGELES, 7. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Das internationale eSport-Unternehmen Gen.G und die innovative Freizeitschuhmarke Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX) haben eine Partnerschaft für einen Minecraft-Bauwettbewerb angekündigt. Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Build Your Life in Color" und er begleitet die Markteinführung der neuen All Family Tie-Dye-Kollektion von Crocs. Er läuft vom 6. Juli bis zum 19. Juli. Im Rahmen des Wettbewerbs sollen die Spieler Persönlichkeit zeigen und eine bunten Farbpalette nutzen, um ihr Leben in allen seinen Facetten zu teilen. Weitere Einzelheiten zum Wettbewerb und zur Anmeldung finden Sie unter www.crocsworld.gg.

Die Kreationen werden von einem Panel von Gaming-Influencern wie LittleSiha, JeromeASF, RyGuyRocky, Solidarity, Doc M77, IYMAN, ACAU und Pacckker ausgewertet und besprochen. Bei Auswahl der Finalisten wird die Jury auf Kriterien wie Bauqualität, Kreativität und Farbe achten.

„Unser Wettbewerb „Build Your Life in Color" ist ein weiteres Beispiel für die Innovationsfreudigkeit von Crocs. Wir wollen tiefe Beziehungen zu Fans der Marke und anderen Verbrauchern auf der digitalen Bühne aufbauen", sagte Heidi Cooley, SVP & Chief Marketing Officer von Crocs. „Genau wie Crocs ist die Welt von Minecraft von Kreativität und Selbstausdruck geprägt, und wir freuen uns, mit Gen.G an einem Programm zusammenzuarbeiten, das Crocs mit der Gaming-Community zusammenbringt."

„Die Zusammenarbeit mit einer Marke wie Crocs, die in der Mode- und Musikwelt regelmäßig für Furore sorgt, war ein Riesenspaß. Wir haben uns wirklich etwas Cooles einfallen lassen, das die unglaubliche Kreativität der globalen Minecraft-Community widerspiegelt", sagt Gina Chung Lee, CMO von Gen.G.

Der Wettbewerb ist offen für Teilnehmer mit Wohnsitz in Kanada, China, Europa, Japan, Korea und den USA. Toptalente agieren als Jury und wählen die regionalen Gewinner aus. Zu den Preisen gehören eine XBOX Series X, eine Playstation 5, ein LG Laptop, Crocs aus der All Family Tie-Dye-Kollektion und Jibbitz™-Anhänger (bitte besuchen Sie die Website für detaillierte Regeln und Bestimmungen Ihrer Region). Sechs glückliche Gewinner erhalten ebenfalls die Gelegenheit, ihre eigenen individuellen Jibbitz™ Charms von Crocs zu entwerfen.

Die All Family Tie-Dye-Kollektion von Crocs ist für alle Altersgruppen und Geschlechter gleichermaßen konzipiert und bietet neue Muster und Modelle für die ganze Familie.

Auch vor der Partnerschaft mit Gen.G war Crocs bereits im eSports-Bereich aktiv und hat mit Andbox's Call of Duty League Franchise New York Subliners und Call of Duty League Franchise Minnesota RØKKR zusammengearbeitet.

