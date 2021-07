GEN.G Esports e Crocs se associam para lançar o "Build Your Life In Color"

LOS ANGELES, 6 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A organização de esportes global, Gen.G, e a inovadora marca de calçados casuais Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX) anunciaram uma parceria para uma competição de desenvolvimento de Minecraft. Comemorando o lançamento da nova coleção All Family Tie-Dye da Crocs, o tema da competição é "Build Your Life in Color"(Desenvolva a sua vida em cores), que começa em 6 de julho e termina em 19 de julho, incentivando os jogadores a mostrar suas personalidades e compartilhar suas vidas em todas as suas cores. Para obter informações adicionais sobre os detalhes da competição e as inscrições, acesse www.crocsworld.gg.

Os desenvolvimentos serão julgados e analisados por um painel de influenciadores de jogos, incluindo LittleSiha, JeromeASF, RyGuyRocky, Solidarity, Doc M77, IYMAN, ACAU, Pacckker. Ao selecionar os finalistas, os jurados avaliarão qualidade de desenvolvimento, criatividade e cor.

"A competição "Create Your Life in Color" é outro exemplo de como a Crocs continua a inovar, criando relacionamentos autênticos com fãs e consumidores de marca no cenário digital", disse a vice-presidente sênior e diretora de marketing da Crocs, Heidi Cooley. "Assim como a Crocs, o mundo da Minecraft é inspirado pela criatividade e a autoexpressão, e estamos entusiasmados por colaborar com a Gen.G em um programa que reúne a Crocs com a comunidade de jogos."

"Trabalhar com uma marca como a Crocs, que rotineiramente causa impacto no mundo da moda e da música, tem sido um sucesso. Realmente nos desafiamos a criar algo legal que comemore a incrível criatividade da comunidade global de Minecraft", disse Gina Chung Lee, CMO da Gen.G.

A competição está aberta para residentes do Canadá, China, Europa, Japão, Coreia e Estados Unidos. A Talent julgará e selecionará vencedores regionais que serão elegíveis para ganhar prêmios, incluindo um XBOX série X, Playstation 5, Laptop LG, Crocs da coleção All Family Tie-Dye, adornos da Jibbitz™ (consulte o site para obter regras e regulamentos detalhados por região). Também haverá chances para seis vencedores sortudos que desenvolvem seus próprios adornos personalizados da Jibbitz™ produzidos pela Crocs.

A coleção All Family Tie-Dye da Crocs transcende todas as idades e gêneros com novos padrões e formatos para toda a família.

Além da parceria com a Gen.G, a Crocs já se integrou anteriormente ao espaço de esportes em colaborações com a franquia da Call of Duty League da Andbox, New York Sublinerse a franquia da Call of Duty League, Minnesota RØKKR.

