Gen II renforce son équipe européenne au Luxembourg

Duncan J. Christie se joint à l'équipe en tant que responsable des opérations et des services à la clientèle et membre du comité exécutif, et Eva Ntovolou se joint à l'équipe en tant que responsable mondiale de la protection des données

NEW YORK et LUXEMBOURG, 16 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Gen II Fund Services, LLC et Gen II Luxembourg Services, SARL (« Gen II »), un administrateur indépendant de fonds de capital-investissement de premier plan, a annoncé aujourd'hui renforcer son équipe basée au Luxembourg. Duncan J. Christie a rejoint la société en tant que responsable des opérations et des services à la clientèle et membre du comité exécutif, et Eva Ntovolou a rejoint la société en tant que responsable mondiale de la protection des données.

M. Christie, un responsable des opérations chevronné, se concentrera sur le développement de notre modèle opérationnel et sur la fourniture d'un service client de premier ordre, contribuant ainsi à la croissance continue de Gen II en Europe. Mme Ntovolou, une cadre expérimentée en matière de protection des données et avocate, répondra aux besoins de l'entreprise en matière de protection des données en Europe et aux États-Unis.

M. Christie a rejoint Gen II après avoir travaillé pour International Financial Data Services Luxembourg (IFDS), où il était directeur de l'exploitation, responsable des opérations, du service à la clientèle, de la gestion de la transformation des activités et de la recherche et du développement. Avant de rejoindre IFDS, M. Christie était directeur de l'exploitation et membre du conseil d'administration de State Street Services Luxembourg, spécialisé dans les services de capital-investissement et d'immobilier. Il est membre de l'Association Luxembourgeoise de l'Industrie des Fonds (ALFI) et co-préside le groupe Distribution de Fonds et TA pour le Forum ALFI Digital/FinTech. Il est titulaire des chartes CFA, CAIA et FDP et a obtenu son MBA à l'Université d'Oxford, en Angleterre.

« Nous sommes ravis que Duncan ait rejoint Gen II », a déclaré Norman Leben, cofondateur et directeur général de Gen II. « Il comprend que l'expérience client est le moteur de notre activité, et sa grande expérience opérationnelle et son engagement envers le service client seront des atouts précieux pour Gen II et soutiendront les objectifs de croissance de la société. »

« Même si Gen II a continué à se développer, ils ont maintenu leur modèle centré sur le client et leur approche de partenariat dans les relations », a déclaré M. Christie. « Je suis extrêmement heureux de rejoindre l'équipe de Gen II et j'ai hâte de collaborer avec son groupe de professionnels de classe mondiale et d'apprendre à connaître l'entreprise de A à Z. »

Plus récemment, Mme Ntovolou travaillait chez Deloitte Luxembourg, où elle a dirigé la mise en œuvre de la RGPD du groupe et la fonction de protection des données. Avant Deloitte Luxembourg, elle a occupé plusieurs rôles dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité informatique et en tant que consultante juridique interne. Mme Ntovolou avait également son propre cabinet d'avocats, qu'elle a fondé en 2014.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Eva dans l'équipe de Gen II », a déclaré Steven Millner, cofondateur et directeur général de Gen II. « Avec son expertise en matière de protection des données, sa formation juridique et son expérience européenne, nous sommes convaincus qu'elle apportera des contributions immédiates pour soutenir les besoins de nos clients en matière de protection des données à l'échelle mondiale. »

« Gen II est l'une des entreprises les plus innovantes du secteur de l'administration de fonds, au service de certains des principaux promoteurs de fonds du monde », a déclaré Mme Ntovolou. « J'ai hâte de travailler avec les professionnels dévoués et très estimés de Gen II pour assurer la conformité aux règles de protection des données. »

À propos de Gen II

Gen II est un prestataire de services d'administration de fonds de premier plan, entièrement axé sur la gestion d'actifs alternatifs, notamment les fonds de capital-investissement, d'immobilier et de crédit. Depuis sa création en 2009, la société s'est rapidement développée et est aujourd'hui l'un des plus grands administrateurs indépendants de fonds de capital-investissement. Elle gère plus de 5 000 entités de fonds, rend compte à environ 50 000 investisseurs pour le compte de leurs clients et administre plus de 600 milliards de dollars de capitaux de fonds privés. Gen II offre aux promoteurs de fonds privés une combinaison de personnes, de processus et de technologies de premier ordre, permettant aux partenaires de gérer le plus efficacement possible leur infrastructure opérationnelle, leurs rapports financiers et leurs communications avec les investisseurs. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.gen2fund.com.

Contact :

Beth Herlihy

BackBay Communications

617.259.7066

[email protected]

Daniel Abramson

BackBay Communications

857.305.8441

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/806823/Gen_II_Fund_Services_Logo.jpg

Related Links

www.gen2fund.com



SOURCE Gen II Fund Services, LLC