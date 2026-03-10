Gene Solutions, 2. Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi 2026'da Güçlü Gerçek Dünya Kanıtları ile Türkiye Pazarına Stratejik Girişini Duyurdu

Şirket, ATC Genomics işbirliğiyle, Yapay Zeka Destekli Çoklu Kanser Erken Teşhisi (MCED) için Asya'nın en büyük gerçek dünya veri kümelerinden birini (n=12.281) sunmuş ve yüksek riskli ve kalıtsal yatkınlığa sahip popülasyonlar için tüm kanser sürecinde klinik olarak doğrulanmış ctDNA destekli onkoloji portföyünü sergilemiştir.

ANTALYA, Türkiye, 10 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Gene Solutions, 05-08 Şubat 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi'nde (IHCC) Türkiye pazarına stratejik girişini duyurdu.

From left to right: Prof. Dr. Taha Bahşi, Medical Geneticist and Head of the Genetic Diseases Evaluation Center at Memorial Health Group, Türkiye; Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Medical Oncologist and Head of the Cancer Center at Memorial Health Group, Türkiye; Dr. Le Son Tran, Principal Investigator at Gene Solutions; Dr. Terence Aik Huang Tan, Medical Oncologist at International Cancer Specialists, Singapore and Dr. Duy Sinh Nguyen, Oncology Medical Director at Gene Solutions.

Kalıtsal Kanserler Derneği tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Herediter Kanser Kongresi (IHCC), kalıtsal kanser önleme ve hassas onkolojide kanıta dayalı yaklaşımları geliştirmek için tıbbi onkologları, cerrahi onkologları, klinik genetikçileri ve laboratuvar direktörlerini bir araya getirdi. 2026 kongresi, kanıta dayalı kalıtsal kanser bakımını ilerletmek için 600'den fazla onkoloji ve genetik uzmanına ev sahipliği yaptı.

Kalıtsal kanser yönetimi, risk değerlendirmesinden erken teşhis, kişiselleştirilmiş gözetim ve önleyici hassas bakıma doğru evrilirken, IHCC genomik tıp ve multidisipliner bakım modellerinin klinik entegrasyonunu tartışmak için önemli bir platform görevi gördü.

Moleküler tanı ve yaşam bilimleri alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip Türkiye merkezli lider bir tedarikçi ve distribütör olan ATC Genomics Sağlık Teknolojileri A.Ş. (ATC Genomics) işbirliğiyle Gene Solutions, MCED (Çoklu Kanser Erken Teşhisi) testini değerlendiren Asya'nın en büyük kohortlarından birinden elde edilen dikkat çekici yeni Gerçek Dünya Kanıtlarını (RWE) sundu.(1) Bu verilerin yanı sıra şirket, ctDNA destekli onkoloji portföyünün tamamını tanıttı:

SPOT-MAS™: Yapay Zeka destekli Çoklu Kanser Erken Teşhisi.

K-4CARE™: Periyodik MRD takibi ile Kapsamlı Genomik ve Transkriptomik Profilleme (CGTP).

Bu multi-omik çözümler, en yüksek uluslararası performans standartlarını karşılarken, farklı popülasyonlardaki kalıtsal yatkınlığa sahip ve yüksek riskli kohortlar için erişilebilir ve ölçeklenebilir hassas onkoloji yaklaşımı sunar.

Endüstri Uydu Sempozyumu: Taramadan Hassas Bakıma

Bu doğrultuda, Gene Solutions ve ATC Genomics "Taramadan Hassas Bakıma: Onkolojide ctDNA Süreç Yönetimi – Yüksek Riskli ve Kalıtsal Yatkınlığa Sahip Popülasyonlar için İçgörüler." başlıklı bir Endüstri Uydu Sempozyumuna ev sahipliği yaptı:

Memorial Sağlık Grubu Tıbbi Onkoloji Uzmanı ve Kanser Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ile Memorial Sağlık Grubu Tıbbi Genetik Uzmanı ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Taha Bahşi'nin eş başkanlığında gerçekleştirilen program, kalıtsal yatkınlığa sahip ve yüksek riskli popülasyonlara odaklanarak, erken kanser taramasından tedavi rehberliğine ve uzun süreli izleme kadar tüm ctDNA süreç yönetiminin tüm aşamalarını ele aldı.

Memorial Sağlık Grubu Tıbbi Onkoloji Uzmanı ve Kanser Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ile Memorial Sağlık GrubuTıbbi Genetik Uzmanı ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Taha Bahşi'nin eş başkanlığında gerçekleştirilen program, kalıtsal yatkınlığa sahip ve yüksek riskli popülasyonlara odaklanarak, erken kanser taramasından tedavi rehberliğine ve uzun süreli izleme kadar ctDNA süreç yönetiminin tüm aşamalarını ele aldı.

Gene Solutions'da Baş Araştırmacı olarak görev alan Dr. Le Son Tran, "SPOT-MAS: Kanser Tespitine Multi-Omik Yaklaşım" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Son, tekli organ taramasının sınırlamalarına değinerek, tek bir kan alımıyla 10 kanser türünü ve 75 alt tipi tespit etmek için genetik, epigenetik ve fragmentomik imzaları birleştiren; cfDNA multi-omik entegrasyonu ve makine öğrenimi temelli SPOT-MAS teknolojisine dikkat çekti. Buna ek olarak, 9.024 asemptomatik bireyin dahil edildiği K-DETEK prospektif çalışmasının verilerini paylaşarak %78,1 duyarlılık ve %99,8 özgüllük ile %84'lük AI destekli doku kökeni doğruluğunu vurguladı ve yüksek riskli kohortlarda popülasyon düzeyinde etki için uygun fiyat ve ölçeklenebilirliğin altını çizdi.

Gene Solutions Onkoloji Tıbbi Direktörü Dr. Duy Sinh Nguyen, "DNA'nın Ötesinde: Periyodik MRD Takibi ve Entegre Kapsamlı Genomik ve Transkriptomik Profilleme" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Füzyon tespiti, immün imzalar ve tedavi seçimi için genomik ve transkriptomik profillemeyi entegre eden ve aynı zamanda hassas gözlem için kişiselleştirilmiş ctDNA-MRD durumu sağlayan, birleşik bir iş akışına sahip K-4CARE platformunu tanıttı. Konuşma metodoloji, analitik/klinik performans, gerçek dünya vakaları ve hassas tedaviyi ilerletmek için pratik uygulama yolları konularını ele aldı.

Füzyon tespiti, immün imzalar ve tedavi seçimi için genomik ve transkriptomik profillemeyi entegre eden ve aynı zamanda hassas gözlem için kişiselleştirilmiş ctDNA-MRD durumu sağlayan, birleşik bir iş akışına sahip K-4CARE platformunu tanıttı. Konuşma metodoloji, analitik/klinik performans, gerçek dünya vakaları ve hassas tedaviyi ilerletmek için pratik uygulama yolları konularını ele aldı. Singapur'daki Uluslararası Kanser Uzmanları'nda Tıbbi Onkolog olarak görev yapan Dr. Terence Aik Huang Tan, "ctDNA-MRD Takibinde Mevcut Klinik Uygulamalar ve Gelecekteki Yönelimler" başlıklı bir sunum yaptı.

Dr. Tan bağımsız bir bakış açısı sunarak mevcut uluslararası kılavuzları (NCCN, ESMO ve JSCO dahil), Asya'daki gerçek dünya senaryolarını gözden geçirdi ve NCCN kılavuzlarında yer alan klinik denge alanlarını vurguladı. Bu alanlarda ctDNA-MRD'nin, ortak karar vermeyi destekleyebileceğini, doz artımı ve azaltımı kararlarını yönlendirebileceğini ve medyan genel sağkalımı önemli ölçüde uzatma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Oturum, Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve Prof. Dr. Taha Bahşi'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen interaktif soru-cevap bölümüyle sona erdi.

IHCC'de Sözlü Sunum Özeti: Asya'da Çoklu Kanser Erken Teşhisi için Büyük Ölçekli Gerçek Dünya Kanıtı

Gene Solutions Tıbbi Direktör Yardımcısı Dr. Luu Hong Dang Nguyen, SPOT-MAS'ı değerlendiren Asya'nın en büyük Gerçek Dünya Kanıtı (RWE) veri setlerinden birinin sonuçlarını sundu. Ailevi kanser riski yüksek olan ve 12 ay boyunca takip edilen 12.281 kişiden (ortalama yaş 43) oluşan gerçek dünya kohortunda, SPOT-MAS duyarlılık %78,2, özgüllük %99,8, PPV %67, NPV %99,9 ve tümör kökeni doğruluğu %82,0 olarak raporlanmıştır. Bu sonuçlar, K-DETEK prospektif doğrulama çalışması verileriyle uyumludur.

Dr. Dang Nguyen, gelecekteki kanser yükünü azaltmak için kanser öncesi lezyonların proaktif tespiti ve tedavisini kapsayan "kanseri önleme" odaklı yaklaşıma geçişi vurguladı ve Gene Solutions'ın yüksek riskli genetik ve ailesel kohortlara odaklandığını belirtti.

Sempozyumun içgörülerine ve sözlü sunumlara ilişkin ayrıntıları buradan okuyabilirsiniz: https://genesolutions.com/news/gene-solutions-atc-introducing-oncology-portfolio-in-turkey-at-the-2nd-international-hereditary-cancers-congress-with-industry-symposium-oral-presentation/

Türk Klinisyenlerden Güçlü İvme

Gene Solutions TR-EEMEA-CIS Genel Müdürü Dr. Özgüncem Bozkulak, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye; Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'da hassas onkoloji için stratejik bir merkez görevi görüyor. ATC Genomics ile birlikte, erken teşhisten tedavi kararlarına ve izlem süreçlerine kadar, en yüksek uluslararası performans standartlarını karşılayan ve güçlü gerçek dünya verisi ile desteklenen, klinisyenler için erişilebilir, klinik olarak doğrulanmış ctDNA çözümlerini klinisyenlerimizin kullanımına sunuyoruz. Multi-omik platformlarımız ve giderek büyüyen klinik veritabanımız; yerelleştirilmiş, ölçeklenebilir uygulamaları desteklerken aynı zamanda kalıtsal yatkınlığa sahip ve yüksek riskli kanser hastalarının sağlık süreçlerini iyileştirme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor."

ATC Genomics Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Burcu Torun, işbirliğiyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de en son teknolojiye sahip likit biyopsi çözümlerine erişimi artırmak amacıyla Gene Solutions ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu stratejik ortaklık portföyümüzü güçlendirirken; Türk onkoloji camiasını günlük klinik uygulamalara kolayca entegre edilebilecek uçtan uca çözümlerle destekleme misyonumuza hizmet ediyor."

Gene Solutions, Kalıtsal Kanser Derneği'ne, kongre yönetimine, konuşmacılara ve katılımcılara etkili bilimsel paylaşımları için teşekkür eder ve Türkiye'de hassas onkolojinin ilerlemesine katkıda bulunma konusundaki kararlılığını bir kez daha vurgular.



1. Nguyen, L. H. D., ve diğerleri (2025). Prospective validation study: a non-invasive circulating tumor DNA-based assay for simultaneous early detection of multiple cancers in asymptomatic adults. BMC Medicine, 23(1).

Gene Solutions Hakkında

Gene Solutions, gelişmiş genomik çözümleri erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirme misyonuyla kurulmuş, Singapur merkezli küresel bir biyoteknoloji şirketidir. Multi-omik, Yeni Nesil Dizileme (NGS) ve Yapay Zeka teknolojilerinden yararlanarak, fetal ve maternal sağlık için yeni nesil prenatal tarama (triSure), çoklu kanser erken teşhisi (SPOT-MAS) ve kapsamlı tümör profilleme ve ctDNA takibi (K-TRACK, K-4CARE) dahil olmak üzere kapsamlı bir portföy sunmaktadır.

2017 yılından bu yana Gene Solutions, birçok pazarda CAP akreditasyonuna sahip laboratuvarları aracılığıyla dünya çapında üç milyondan fazla genetik test gerçekleştirmiştir. Sürekli inovasyon ve stratejik işbirlikleri sayesinde şirket, kanserin erken teşhisi, kişiselleştirilmiş bakım ve üreme sağlığı alanlarında küresel ölçekte ilerlemeyi sürdürmektedir.

Daha fazla bilgi için: www.genesolutions.com

ATC Genomics Türkiye Hakkında

ATC Genomics Sağlık Teknolojileri A.Ş. (ATC Genomics), Türkiye merkezli bir moleküler tanı ve yaşam bilimleri çözüm sağlayıcısıdır.1996 yılından bu yana ATC Genomics, klinisyenlere, bilim insanlarına ve laboratuvarlara gelişmiş genom teknolojileri, yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak, uluslararası işbirlikleri ve inovasyon yoluyla hastalıkların önlenmesi, erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi kararlarının desteklenmesine katkıda bulunmaktadır. Şirket, insan odaklı değerleri ve kaliteyi ön plana çıkararak uluslararası standartlara uygun moleküler tanı ve araştırma laboratuvarlarına hizmet vermekte ve kurumsal web sitesinde "Genomik Alanında Güvenilir Ortak" felsefesini vurgulamaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.atc.com.tr

Medya İletişim

Gene Solutions

E-posta: [email protected]

ATC Genomics

E-posta: [email protected]

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2923306/image_5022623_22868733.jpg