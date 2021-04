Genechem anuncia el nombramiento de los Dr. Eric Rowinsky y Manuel Hidalgo para el Consejo Asesor Científico

-Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem) anuncia el nombramiento del Dr. Eric Rowinsky y el Dr. Manuel Hidalgo para el Consejo Asesor Científico, y presentación del resumen en AACR 2021 sobre Claudin 6 Ab y K-Ras TCR-T

SHANGHAI, 8 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem), una empresa de descubrimiento dedicada al descubrimiento de nuevos fármacos y desarrollo de nuevas terapias, anunció el nombramiento del Dr. Eric Rowinsky, presidente y presidente ejecutivo de la Junta de Rgenix, Inc., y el Dr. Manuel Hidalgo, director de Hematología y Oncología Médica en Weill Cornell Medicine y NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center para su Junta de Asesores Científicos. Los Drs. Rowinsky e Hidalgo aportarán su sólida experiencia en el desarrollo traslacional y clínico para apoyar la misión de Genechem de llevar su innovadora gama a los mercados globales a través de nuevos descubrimientos de objetivos, desarrollo temprano en China y asociación global.

Genechem también anuncia que presentará dos resúmenes en AACR 2021, sobre un anticuerpo contra Claudin 6, y una terapia TCR-T contra mutaciones de K-Ras. (https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9325/presentation/2600, https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9325/presentation/1949)

"Estamos encantados de dar la bienvenida a los Drs. Rowinsky e Hidalgo, líderes mundiales en la industria biofarmacéutica y desarrollo traslacional/clínico, a nuestro SAB, a medida que posicionamos a Genechem para colaborar con centros oncológicos y empresas biofarmacéuticas a nivel mundial para avanzar en el desarrollo de su innovadora gama desarrollada en nuestra plataforma Good Research Practice (GRP), aprovechando la plataforma de descubrimiento de anticuerpos CHAMP y la plataforma Cell Therapy Discovery", comentó Yueqiong Cao, fundador y consejero delegado de Genechem.

"Genechem ha construido una innovadora cartera preclínica en los últimos cinco años, basándose en casi 20 años de asociación con oncólogos de investigación en China, y espero contribuir con mi experiencia a su misión de llevar la medicina innovadora a pacientes y socios a nivel mundial. También me impresiona su visión y equipo de gestión de calibre global, con el que disfrutaré trabajando", señaló el Dr. Rowinsky.

El Dr. Rowinsky actualmente está sirviendo en el Consejo de Administración de Biogen y como Presidente y Presidente Ejecutivo de RGenix, Inc. El Dr. Rowinsky también ha sido el Director Científico de Clearpath Development Co., que avanza rápidamente los activos terapéuticos de la etapa de desarrollo a hitos predefinidos de prueba de concepto humano. El Dr. Rowinsky fue el Jefe de Investigación y Desarrollo y Director Médico de Stemline Therapeutics, Inc., una empresa de biotecnología centrada en el descubrimiento y desarrollo de terapias dirigidas a células madre cancerosas. El Dr. Rowinsky también ha sido profesor adjunto de medicina en la Universidad de Nueva York y ha sido consultor independiente de 2010-2019. Antes de eso, fue consejero delegado de Primrose Therapeutics, Inc., una empresa emergente de biotecnología centrada en el desarrollo de terapias para la enfermedad renal poliquística. De 2005 a diciembre de 2009 ha sido director médico y vice presidente ejecutivo de ImClone Systems Incorporated, una empresa de ciencias de la vida. De 1996 a 2004, el Dr. Rowinsky ocupó varios cargos en el Instituto para el Desarrollo de Fármacos del Centro de Terapia e Investigación contra el Cáncer, incluyendo Director del Instituto y Director de Investigación Clínica. Durante ese tiempo, ocupó la Cátedra SBC Endowed para el Desarrollo Temprano de Medicamentos y fue Profesor Clínico de Medicina en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. De 1988 a 1996 el Dr. Rowinsky fue profesor asociado de oncología en la Escuela de Medicina Johns Hopkins y en el personal del Hospital Johns Hopkins. El Dr. Rowinsky también es miembro de los Consejos de Administración de Fortress Biotech Inc., Purple Biotech Ltd. y Verastem, Inc., todas las cuales son empresas biofarmacéuticas.

"Como oncólogo clínico involucrado en el descubrimiento de fármacos y ensayos clínicos, estoy emocionado de llevar mi experiencia a Genechem y ayudar a avanzar en sus plataformas de anticuerpos y terapia celular. Me complace apoyar los esfuerzos globales de Genechem para promover la comprensión científica del cáncer y abordar las necesidades clínicas no cubiertas, en particular en los tumores sólidos," dijo el Dr. Hidalgo, que recibe un honorario por su participación en el SAB de Genechem.

Manuel Hidalgo, M.D., Ph.D. actualmente es el Jefe de la División de Hematología y Oncología Médica en Weill Cornell Medicine y NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center. También es profesor distinguido de medicina Hugh E. Luckey y miembro senior del Sandra and Edward Meyer Cancer Center en Weill Cornell Medicine. El Dr. Hidalgo recibió su doctorado de la Universidad de Navarra en Pamplona, España en 1992 y un doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid en 1997. Se formó en medicina y oncología médica en el Hospital ̈12 de Octubre ̈ de Madrid y en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. También completó un programa de becas en el desarrollo de fármacos contra el cáncer en el Instituto de Desarrollo de Fármacos en San Antonio, TX. Antes de este cargo desempeñó como Profesor Asistente de Medicina en la División de Hematología y Oncología en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. En 2001, el Dr. Hidalgo se trasladó a la Universidad Johns Hopkins para ser Director del Programa de Oncología Gastrointestinal en el Kimmel Comprehensive Cancer Center en Johns Hopkins y Profesor Asociado de Oncología. En 2009 se convirtió en Director del Programa de Investigación Clínica del Centro Nacional del Cáncer de España y vicedirector de Investigación Traslacional en 2011. En 2015 se convirtió en el Jefe de la División de Hematología y Oncología y Director del Rosenberg Clinical Cancer Center en el Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston. También fue profesor de Medicina Theodore W. y Evenly G. Berenson en la Escuela de Medicina de Harvard. Su enfoque principal de la investigación ha sido el desarrollo de nuevos fármacos para el cáncer de páncreas. Su grupo popularizó el uso de modelos de ratón Avatar para la investigación del cáncer y recientemente contribuyó al desarrollo y aprobación de nab-paclitaxel para el tratamiento del cáncer de páncreas. Su trabajo actual se centra en estrategias para la medicina personalizada y la inmunoterapia en el cáncer de páncreas.

Acerca de Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem)

Genechem es una empresa líder en investigación en innovación centrada en el descubrimiento/validación de objetivos, el desarrollo de anticuerpos y productos de terapia celular contra objetivos novedosos y la asociación a nivel mundial para maximizar su cartera. Fundada en 2002, ahora con más de 500 empleados, Genechem trabaja en estrecha colaboración con Oncólogos de Investigación para traducir la investigación clínica en terapias que abordan altas necesidades clínicas no cubiertas, aprovechando su sólida red de Oncólogos de Investigación en más de 300 hospitales y Good Research Practice (plataforma GRP) que incluye una biblioteca integral de RNAi, herramientas como la escritura genética, el análisis bioinformático, la manipulación genética, así como SOP y sistemas de gestión de proyectos. Para obtener más información, visite http://www.gcbio.com/.

