GeneQuine choisit Exothera pour mener la prochaine étape du développement de sa thérapie génique contre l'arthrose

GeneQuine développe actuellement le GQ-303, son candidat à la thérapie génique intra-articulaire, qui permet la production de protéines thérapeutiques, les protéoglycanes 4, directement par les cellules des articulations. Le protéoglycane 4 améliore la lubrification des articulations et inhibe les voies moléculaires impliquées dans la progression de l'arthrose. En plus du GQ-303, GeneQuine développe aussi d'autres thérapies géniques basées sur la même technologie de vecteurs, appelés vecteurs adénoviraux dépendants d'un virus auxiliaire. Étant donné que les candidats produits de GeneQuine sont développés pour des indications très répandues telles que l'arthrose, la société cherche à établir un procédé de fabrication à grande échelle pour les vecteurs adénoviraux.

Exothera est une entreprise de fabrication à façon spécialisée dans l'optimisation des procédés de développement et la production suivant les BPF (Bonnes pratiques de fabrication) de produits de thérapie génique et de vaccins à base de vecteurs viraux (pour les systèmes de cellules adhérentes ou en suspension). La plateforme scale-X, qui fait partie du catalogue de technologies d'Exothera, englobe des applications allant de la validation rapide de preuves de concepts jusqu'à la fabrication commerciale à grande échelle, en passant par le développement de procédés de fabrication. Exothera collaborera avec GeneQuine pour réaliser une étude de faisabilité avec un modèle petite échelle du bioréacteur scale-X afin d'évaluer la compatibilité de la plateforme pour la production du GQ-303 ainsi que d'autres candidats produits de GeneQuine.

« De nouvelles approches en matière de bio-production seront nécessaires pour surmonter les complexités liées à la fabrication de produits de thérapie génique. Le procédé optimisé à petite échelle et industrialisable constitue une première étape essentielle pour les thérapies de demain », a déclaré Romain de Rauville, VP Business Development chez Exothera. « Notre objectif est de fournir à nos partenaires un avantage compétitif et de contribuer à rendre leur traitement innovant accessible pour davantage de patients. »

« L'objectif de GeneQuine est de développer des thérapies géniques pour de larges indications. Il est donc crucial pour nous de mettre au point un procédé de fabrication réellement modulable afin de pouvoir traiter de grandes populations de patients avec le GQ-303 et nos autres candidats produits», a commenté Gauthier Poncelet, Manufacturing Manager chez GeneQuine. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec Exothera et de tirer parti de son expertise pour évaluer la compatibilité du bioréacteur scale X avec notre procédé de production. »

GeneQuine Biotherapeutics GmbH est une société de biotechnologie axée sur le développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des troubles musculo-squelettiques. L'objectif de GeneQuine est d'utiliser sa plateforme de thérapie génique pour établir une production soutenue de protéines thérapeutiques localement dans les tissus ou les organes où elles sont nécessaires. Le candidat principal, GQ-303, est en cours de développement en tant que traitement de l'arthrose administré localement et a démontré son potentiel en tant que traitement symptomatique et modificateur de la maladie dans plusieurs modèles animaux. En 2017, Flexion Therapeutics, Inc. a fait l'acquisition du programme de GeneQuine qui était alors leader pour l'arthrose et qui est basé sur la même technologie de vecteur de thérapie génique que GQ-303, actuellement en phase 1 des essais cliniques. Le siège de GeneQuine est implanté à Hambourg, en Allemagne et GeneQuine dispose de sites à Luckenwalde (agglomération de Berlin), en Allemagne ainsi qu'à Liège, en Belgique.

Exothera est une CDMO (société de sous-traitance pharmaceutique) qui produit des vecteurs viraux grâce à des plateformes de bioproduction standard et innovantes en vue de fournir rapidement et à prix raisonnable des vaccins à vecteurs viraux ainsi que des thérapies géniques et cellulaires. En tant que filiale d'Univercells, Exothera met l'accent sur des technologies de fabrication innovantes et une excellente expertise en biotraitement afin de permettre l'optimisation de processus sur mesure et la production GMP clinique et commerciale de vecteurs viraux. Grâce à sa grande expertise technologique, Exothera sélectionne des technologies qui répondent de manière optimale aux besoins de ses clients pour une production de vecteurs viraux rentable et agile.

