General Motors Nomeia KATCON GLOBAL como Fornecedor do Ano de 2022

SANTA CATARINA, México, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A General Motors reconheceu a KATCON como Fornecedor do Ano de 2022. A GM comemorou os homenageados em sua 31ª cerimônia anual de premiação do Fornecedor do Ano em San Antonio, Texas.

O prêmio de Fornecedor do Ano da GM reconhece os fornecedores globais que se distinguem por exceder os requisitos da GM, por sua vez, fornecendo aos clientes tecnologias inovadoras e da mais alta qualidade na indústria automotiva. Esta é a 5ª vez que a KATCON recebe o prêmio e a 3ª nos últimos 7 anos.

Katcon — Prêmio SOY 2022

"Ao comemorarmos 30 anos do início das operações da Katcon, dedicamos este prestigiado prêmio, concedido a menos de 0,5% de todos os fornecedores, a todos os nossos funcionários, suas famílias e fornecedores em todo o mundo, todos eles merecem o crédito por essa conquista", disse Carlos Turner, CEO da Katcon. "A Katcon renova seu compromisso com a estratégia e impulso de longo prazo da GM; nossa oferta de produtos para plataformas ICE (exaustão, pós-tratamento e soluções de gerenciamento térmico), bem como aplicações EV (materiais leves, gabinetes de bateria e componentes do módulo de bateria) continua a estar alinhado com a evolução e os objetivos da GM."

"Estamos entusiasmados em reconhecer esses excelentes fornecedores após mais um ano desafiador na indústria automotiva", disse Jeff Morrison, vice-presidente de Compras Globais e Cadeia de Suprimentos da GM. "Eles superaram inúmeros obstáculos e exemplificaram o que significa ser resiliente, engenhoso e determinado. Além disso, esses fornecedores demonstraram seu compromisso com a inovação sustentável e com a condução de soluções avançadas em colaboração com a equipe da GM".

Todos os anos, os ganhadores do Fornecedor do Ano da GM são selecionados por uma equipe global e multidisciplinar da GM por seu desempenho em critérios como compra de produtos, serviços globais de compra e fabricação, atendimento ao cliente, pós-venda e logística.

Sobre a KATCON

A KATCON (https://katcon.com) é uma provedora de serviços completos Tier-1 global que oferece soluções para sistemas de exaustão e pós tratamento, isolamento térmico, compartimentos de bateria e componentes de módulos e materiais leves avançados para aplicações dentro e fora da estrada, leve e pesada, gasolina, diesel, híbrido e VE em todo o mundo. A Katcon é uma orgulhosa empresa mexicana de propriedade e operação privada, formada por uma base de funcionários diversificada e altamente motivada que inclui mais de 20 nacionalidades e presença ativa no México, Estados Unidos, Luxemburgo, Polônia, Alemanha, Coreia do Sul, Índia e China.

A General Motors (NYSE:GM) é uma empresa global focada em promover um futuro totalmente elétrico que seja inclusivo e acessível a todos. No centro desta estratégia está a plataforma de baterias Ultium, que impulsionará tudo, desde o mercado em massa até veículos de alto desempenho. A General Motors, suas subsidiárias e suas empresas de joint venture vendem veículos sob as marcas Chevrolet, Buick, GMC, Baojun e Wuling. Mais informações sobre a empresa e suas subsidiárias, incluindo a OnStar, líder global em serviços de segurança e proteção de veículos, podem ser encontradas em https://www.gm.com.

