General Silicones kündigt Expansionspläne in Europa an

Zu den wichtigsten Faktoren gehören das Engagement der Region für die Reduzierung von Kunststoffen und eine expandierende EV-Industrie.

HSINCHU, 4. September 2024 /PRNewswire/ -- General Silicones, der in Taiwan ansässige Experte für Silikonkomponenten, der hinter Compo-SiL® steht, gibt Pläne bekannt, sein Geschäft in Europa auszuweiten und seine branchenführenden Silikonlösungen einem breiteren Kundenstamm zugänglich zu machen. Da das Unternehmen bis zu 65 % seines Geschäfts in der Automobil- und Medizinbranche tätigt, wird es sich darauf konzentrieren, sein bedeutendes Know-how und seine Erfahrung an europäische Kunden in diesen vertikalen Märkten weiterzugeben.

Um sich von den Experten von General Silicones beraten zu lassen, wie Silikon ein Produktdesign optimieren kann, wenden Sie sich bitte an: [email protected]

„Zusätzlich zu Europas starkem Engagement für die Reduzierung von Kunststoffen treibt das Wachstum des europäischen Marktes für Elektrofahrzeuge ( ) die Nachfrage nach Silikonkomponenten für Autos, wie z. B. Tastaturen für Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und Innenverkleidungen, in die Höhe", kommentierte Michael Lin, Präsident und CEO von General Silicones. „Als wichtiger Bestandteil der Lieferketten mehrerer europäischer Unternehmen hoffen wir, unsere Präsenz hier auf die nächste Stufe zu heben und die Unternehmen in der Region bei der Abkehr von Plastik zu unterstützen."

General Silicones ist auf Silikonpolymere spezialisiert, die aus Sand - dem am häufigsten vorkommenden Material auf der Erdoberfläche - hergestellt werden und für mehrere Vorteile bekannt sind. Es ist äußerst haltbar und hitzebeständig, vielseitig einsetzbar, sicher für die äußere Anwendung, biokompatibel und umweltverträglicher als Kunststoff. Die Europäische Umweltagentur berichtet, dass derzeit etwa 74 % der Kunststoffe für andere Zwecke als Verpackungen verwendet werden, u. a. im Bauwesen, für Möbel, Textilien und Unterhaltungselektronik. Da die Region bestrebt ist, den Einsatz von Kunststoffen zu reduzieren, bieten Silikonhersteller wie General Silicones eine nachhaltigere und sicherere Alternative.

Konsultativer Ansatz zur Senkung der Gesamtproduktionskosten

Eine wesentliche Stärke, die General Silicones von anderen Anbietern unterscheidet, ist die weiche Kraft und das Fachwissen der Spezialisten und des F&E-Teams, die sich als Berater um die Produkte der Kunden kümmern. Sie führen häufig ein Reverse Engineering von Konstruktionen durch und ermitteln dann, wo Silikon am vorteilhaftesten ist, um Konstruktionen zu optimieren und die Gesamtproduktionskosten zu senken. Das Team konzentriert sich auch auf die Entwicklung langfristiger Partnerschaften mit Kunden, um einen kontinuierlichen Erfolg zu gewährleisten.

Alles aus einer Hand mit hohen Ansprüchen

General Silicones kann auf über 50 Jahre Erfahrung zurückblicken und ist ein umfassender Anbieter von Silikonlösungen, der anspruchsvolle Standards in Bezug auf Qualität und Nachhaltigkeit einhält. Die Geschäftspraktiken des Unternehmens sind nach ISO 9001:2015 für das Qualitätsmanagement, nach IATF 16949:2016 für Automobilkunden und nach ISO 14001:2015 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert.

Diese hohen Standards reichen von der ersten Entwurfsphase bis zum Qualitätsmanagement, und die Materialkompetenz des Unternehmens ist groß genug, um verschiedene Teile der Silikonlieferkette abzudecken. Eine Tochtergesellschaft kümmert sich um den Vertrieb von Silikonen für Rohstofflieferanten, und General Silicones hat auch seine eigene Marke Compo-SiL® , ein geschütztes, patentiertes Silikonmaterial. Durch die Integration der Bemühungen erhalten die Kunden des Unternehmens die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen aus einer Hand.

Vollständige Anpassungsmöglichkeiten

Von Silikonkomponenten für die Automobilindustrie bis hin zu medizinischen Silikonlösungen für das Gesundheitswesen verfügt General Silicones über mehr als 20.000 Produktserien und unterstreicht damit seine umfassenden Möglichkeiten für Design und Produktion. Darüber hinaus werden alle Materialien speziell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten, indem die Spezifikationen jedes Silikonprodukts angepasst werden, einschließlich Klickkraft, FDA-Konformität, Biokompatibilität, Härte und Flammwidrigkeit.

Über General Silicones

General Silicones Co., Ltd. wurde 1970 gegründet und verfügt über mehr als ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der Herstellung von Silikonen und deckt ein breites Spektrum von Anwendungen mit umfassenden Fähigkeiten ab. Als One-Stop-Shop zeichnet sich das Unternehmen dadurch aus, dass es seine Kunden bei der Produktgestaltung berät und Optimierungen mit Silikon vornimmt, um die Nachhaltigkeit zu maximieren und die Produktionskosten zu minimieren. Um seinen weltweiten Kundenstamm zu bedienen, unterhält General Silicones Servicestandorte in ganz Asien, darunter in China und Vietnam.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.generalsilicones.com.tw/?lang=en

