General Silicones lance Compo-SiL® pour les claviers à membrane en Europe

L'expert en silicones est à l'origine d'une nouvelle utilisation de la silicone - dans les claviers à membrane - et démontrera, lors des salons MEDICA et Electronica, comment sa solution exclusive à base de silicone améliore la durabilité et la conception des produits

HSINCHU, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- General Silicones, l'expert en composants en silicone basé à Taïwan, présente son film décoratif exclusif Compo-SiL® en Europe lors des prochains salons MEDICA 2024 et Electronica 2024. En tant que nouveau moyen d'optimiser la conception des claviers à membrane, Compo-SiL® améliore les produits des appareils médicaux et électroniques, et plusieurs prototypes seront exposés pour que les visiteurs puissent en faire l'expérience.

In Europe, General Silicones is debuting Compo-SiL® for membrane keypads--a novel use for silicone that enhances durability, sustainability, and versatility.

Informations sur les salons professionnels :

MEDICA :

Düsseldorf, Allemagne

11-14 novembre 2024

Hall 16, Stand : E14-5

Electronica :

Munich, Allemagne

12-15 novembre 2024

Hall A2, Stand : 456-3

« Alors que les appareils se multiplient et se diversifient, les claviers à membrane deviennent une opportunité clé pour remplacer le plastique par des alternatives comme le silicone, et nous espérons ouvrir la voie », note Michael Lin, président et CEO, General Silicones. « General Silicones a déjà utilisé le silicone pour optimiser la conception d'interfaces humain-machine pour plusieurs des plus grands constructeurs automobiles du monde, et nous espérons apporter la polyvalence, la durabilité et la pérennité de Compo-SiL® à un plus grand nombre d'industries à travers l'Europe. »

Une alternative plastique de qualité supérieure pour une durabilité accrue

General Silicones a constaté que l'utilisation d'un revêtement en silicone tel que Compo-SiL® améliore les claviers à membrane et la durabilité. Une récente étude commandée par Silicones Europe a révélé que le silicone a un potentiel annuel de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 96,4 mégatonnes d'ici 2030, ce qui souligne sa capacité à accélérer la décarbonisation de l'Europe.

Innover pour améliorer la conception des claviers dans tous les secteurs d'activité

General Silicones est un pionnier dans la mise en œuvre de silicones tels que Compo-SiL® en tant que couche supérieure - une nouvelle approche qui a le potentiel d'optimiser de nombreuses applications, y compris les dispositifs médicaux, les appareils ménagers, l'électronique et les interfaces homme-machine (IHM) industrielles. Les avantages du silicone pour les claviers à membrane sont les suivants :

- Résistant à la dégradation : ne se dégrade pas sous l'effet des conditions climatiques, des températures élevées, de l'exposition aux UV et à l'ozone, de l'hydrolyse ou du nettoyage ; sa résistance à divers agents nettoyants le rend facilement stérilisable et donc crucial pour les utilisations médicales

- Propriétés antimicrobiennes : en ajoutant des agents à base d'argent ou de zinc

- Biocompatible, sans danger pour la peau et sans latex : sécurité externe

- Transparent : pour le rétro-éclairage et les dispositifs de surveillance

- Retour d'information tactile : force de clic plus douce et optimisée

Particulièrement utiles pour les applications médicales, les claviers à membrane Compo-SiL ® optimisent les dispositifs de santé, tels que les systèmes de surveillance des patients et les outils de diagnostic, où l'hygiène et la durabilité sont primordiales. En outre, le silicone en tant que matière première est conforme aux certifications relatives à la médecine, à la santé et à la sécurité, notamment ISO 10993, les exigences de la FDA, USP Class VI, NSF-61, LFGB et UL-94.

Une expérience et une expertise étendues exposées à MEDICA et Electronica

En tant que guichet unique pour les composants en silicone, General Silicones apporte plus de 50 ans d'expérience et plus de 30 ans de succès auprès de ses clients dans les industries automobiles et médicales européennes. Outre la présentation de Compo-SiL®, des experts seront présents sur les deux salons pour guider les visiteurs dans l'utilisation du silicone afin d'optimiser la conception des produits.

Sur le site MEDICA, l'entreprise présente ses vastes capacités de fabrication de diverses pièces médicales en silicone, notamment :

Bouchons de nébuliseur

Joints d'étanchéité

Embouts buccaux

Masques respiratoires

Pour Electronica, General Silicones se concentre sur :

les claviers et interrupteurs HMI, dont la société a produit plus de 20 000 modèles.

les composants hybrides

les joints et garnitures

À propos de General Silicones

Créé en 1970, General Silicones Co. possède plus d'un demi-siècle d'expertise dans la fabrication de silicones et répond à une large gamme d'applications grâce à ses capacités étendues. Pour servir sa clientèle mondiale, General Silicones dispose de sites de service dans toute l'Asie, notamment en Chine et au Viêt Nam.

