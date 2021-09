Genesis Finance lance des services financiers numériques au Royaume-Uni

Genesis Finance est fière de son expérience d'achat de voiture numérique intuitive et transparente, développée par HCUK sur la base de son expérience en tant que fournisseur captif de financements pour Hyundai Motor Group depuis 2012. Le parcours numérique d'achat de voiture, entièrement aligné sur la marque Genesis, a été adapté pour répondre aux besoins des clients potentiels.

En tant que nouvelle marque de luxe d'avant-garde, le respect du temps des clients est un objectif fondamental de Genesis. Par conséquent, les clients peuvent effectuer l'ensemble du processus d'achat d'un véhicule sur le site Web de Genesis sans avoir à se rendre au Genesis Studio. Ils peuvent demander des essais de conduite, sélectionner des modèles/options, remplir des demandes de financement, passer le processus de souscription, signer un contrat, et même s'inscrire pour la livraison de voiture à domicile.

« Le lancement de Genesis au Royaume-Uni permet à HCUK d'entrer dans un nouveau segment de marché et d'attirer une nouvelle clientèle », a déclaré Ian Whittaker, directeur général de HCUK. « Nous avons rassemblé l'ensemble de nos connaissances et des investissements réalisés ces neuf dernières années et avons adapté nos produits et services pour soutenir Genesis et leur offre client alors qu'ils entraient dans le secteur du haut de gamme. »

Tous les produits financiers que HCUK fournit aux sociétés sœurs de Genesis ont été appliqués à Genesis Finance. Les acheteurs potentiels de véhicules Genesis peuvent choisir parmi différents produits financiers sur la page d'accueil de Genesis (https://www.genesis.com/uk) – allant de l'achat par contrat personnel à la location par contrat personnel jusqu'au prêt automobile personnel. Après avoir fait son choix, le client peut personnaliser son acompte, son kilométrage annuel et ses conditions, ce qui fera immédiatement apparaître sa mensualité et son taux annuel en pourcentage (TAEG).

Le service numérique de HCUK complète le support fourni par l'assistant personnel Genesis Personal Assistant (GPA). Le service comprend des configurateurs dynamiques et des explications vidéo sur les produits, et garantit que toutes les transactions des clients sont sécurisées grâce à une authentification basée sur les connaissances au stade de la signature électronique.

HCUK est une coentreprise de Hyundai Capital en Corée et Santander Consumer UK, créée en 2012. HCUK offre une gamme complète de produits et services de financement captifs pour le groupe Hyundai Motor, exploitant exclusivement Hyundai Finance, Kia Finance et Genesis Finance au Royaume-Uni. Avec plus de 200 000 clients, HCUK affiche un bilan de 2,5 milliards de livres sterling et offre un rendement considérable et durable à ses actionnaires.

« Le lancement de Genesis Finance est la prochaine étape de notre parcours. Il renforce notre promesse d'entreprise d'offrir une expérience sans stress à nos clients », a déclaré Andrew Pilkington, directeur général de Genesis Motor UK. « En nous associant à HCUK, nous pouvons offrir une expérience d'achat de voiture numérique solide directe au client. Celui-ci est alors aux commandes et peut choisir parmi des options de financement flexibles. »

« Alors que Genesis n'a été lancé au Royaume-Uni qu'en août, nous sommes déjà tournés vers l'avenir », a déclaré Ian Whittaker. « À moyen et long terme, nous utiliserons notre expertise dans des domaines tels que l'apprentissage automatique, les renouvellements et le remarketing pour soutenir Genesis Motor. Nous travaillons également avec l'équipe de Genesis pour lancer de nouvelles solutions de financement. Cela permettra aux clients de Genesis de bénéficier d'une flexibilité encore plus grande et aidera Genesis Motor à élargir sa clientèle. »

Depuis ses débuts en 2015, Genesis a été reconnue mondialement pour sa qualité et sa conception d'exception. Ses ventes cumulées ont déjà dépassé les 500 000 unités dans le monde en 2021. Cette année, Genesis Europe s'est fixé pour objectif de solidifier sa position de marque mondiale de voitures de luxe.

Genesis Studio, un showroom directement géré par Genesis, a ouvert ses portes dans le centre commercial Westfield de Londres en juin, et d'autres ouvertures de studios sont prévues en 2022.

Genesis prévoit d'étendre sa présence en Europe en entrant en Allemagne le 1er septembre.

À propos de Hyundai Capital UK (HCUK)

HCUK a commencé ses activités commerciales en 2012. Le développement de nouveaux produits, de systèmes de gestion des pistes de pointe et de l'intégration numérique a permis une croissance continue pour HCUK et ses partenaires OEM au cours des neuf dernières années. Cet investissement durable et à long terme a également permis au portefeuille client d'HCUK d'atteindre 200 000 clients avec des actifs de 2,5 milliards de livres. Alors que l'électrification des véhicules s'accélère, et grâce à une approche axée sur les données et centrée sur le client, HCUK est bien placée pour répondre aux besoins de financement et de mobilité des clients de demain en tant « meilleur employeur Kincentric ».

À propos de Genesis

Après son lancement en 2015, la société Genesis s'est imposée comme une véritable alternative au sein du segment du luxe. Attaché à l'hospitalité et au service, Genesis s'efforce d'établir des relations sincères avec ses clients et, surtout, de respecter le plus grand luxe qui soit : leur temps. La marque a d'abord été lancée en Corée du Sud et, après avoir connu le succès aux États-Unis, au Canada, en Russie, au Moyen-Orient et en Australie, Genesis a jeté son dévolu sur l'Europe et la Chine. Fidèle à son mode de conception unique « Athletic Elegance », la marque continue de renforcer sa gamme de véhicules et de services pour séduire un plus large éventail de consommateurs. Sa première voiture électrique, la Genesis G80, sera commercialisée cette année, suivie par d'autres modèles. Genesis est l'une des marques les mieux classées dans l'industrie automobile par des experts tiers respectés comme North American Car of the Year, Consumer Reports et J.D. Power. Genesis est la seule marque dont la gamme complète de produits a obtenu le label IIHS Top Safety Pick+.

Pour plus d'informations sur Genesis et sa définition du luxe, veuillez consulter le site www.genesis.com/uk.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1602518/Image1.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1343103/Logo.jpg

SOURCE Hyundai Capital