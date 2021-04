Genetec EMEA partage une nouvelle étude sur l'état de la sécurité physique 2021

Les réalités de la COVID-19 et le passage au télétravail, ont mis en évidence l'importance de la technologie pouvant offrir une meilleure vision et un meilleur contrôle. En conséquence, l'analyse vidéo, le contrôle d'accès et la gestion des identités ont tous été identifiés comme des technologies stratégiques pour 2021.

« L'année dernière, nous avons assisté à un changement radical dans la façon dont les entreprises abordent la sécurité. L'essor du contrôle d'accès dans les installations a montré que le secteur de la sécurité physique est capable de rationaliser des solutions innovantes, en particulier lorsqu'il y a une demande de sécurité accrue. Alors que nous entamons un nouveau chapitre, le secteur doit continuer à s'adapter à l'évolution des exigences et à investir dans les toutes dernières solutions permettant de rendre nos lieux de travail plus sûrs, plus sains et plus sécurisés », a déclaré Cyrille Becker, directeur général de Genetec pour l'Europe.

La cybersécurité est une priorité stratégique pour 2021 et au-delà

La cybercriminalité est prête à atteindre des sommets en 2021 avec l'essor du télétravail et l'adoption croissante de l'IoT. Dans ce contexte, 67% des personnes interrogées prévoient de donner la priorité à l'amélioration de leur stratégie de cybersécurité en 2021.

« La montée de la cybercriminalité a mis en évidence que les mesures de cybersécurité et de sécurité physique ne peuvent plus être traitées comme des sujets à part. Les professionnels de la sécurité physique doivent s'associer à leurs homologues informaticiens pour comprendre les véritables limites du périmètre de sécurité et atténuer les risques. Il faut pour cela consolider un cadre de sécurité cyber-physique puissant afin de garantir l'intégration de dispositifs de confiance dans le réseau, puis leur configuration, leur mise à jour et leur gestion tout au long de leur vie opérationnelle », explique Christian Morin, vice-président des services de cloud computing et CSO chez Genetec, Inc.

Accélérer l'adoption du cloud et du cloud hybride

Les services de sécurité physique ont traditionnellement été plus lents à adopter le cloud, mais les résultats de l'enquête indiquent que la situation évolue rapidement. Près des deux tiers des personnes interrogées ont déclaré que la pandémie avait quelque peu (51 %) ou fortement (12,5 %) accéléré leur stratégie en matière de sécurité physique.

« Le passage sans précédent au télétravail et le besoin qui en découle en matière de technologie de soutien ont mis en évidence l'importance du cloud computing et, si les chefs d'entreprise n'étaient pas convaincus de ses avantages auparavant, ils le seront probablement maintenant », a ajouté M. Morin.

Méthodologie de l'enquête

En janvier 2021, Genetec EMEA a interrogé des professionnels de la sécurité physique basés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Après vérification des informations et nettoyage des données, 1 550 personnes interrogées ont été inclues dans l'échantillon pour l'analyse.

Pour plus d'informations et de conseils sur l'optimisation des opérations de sécurité, veuillez télécharger le rapport complet « Physical Security in EMEA 2021 »

