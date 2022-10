Genetika+ annonce l'obtention du marquage CE pour NeuroKaire™, son outil qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser le traitement de la dépression

NeuroKaire fait preuve d'une grande précision dans la prédiction de la réponse au traitement médicamenteux des patients atteints d'épisode dépressif majeur (EDM)

TEL AVIV, Israël, 24 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Genetika+ , une entreprise appliquant la médecine de précision au cerveau, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le marquage CE-DIV pour NeuroKaire, un simple test sanguin qui aide le médecin à prescrire l'antidépresseur le plus adapté à son patient. NeuroKaire est conçu pour aider les médecins à déterminer le traitement antidépresseur optimal pour les patients atteints d'épisode dépressif majeur (EDM). Genetika+ collabore avec des médecins et des hôpitaux pour mettre en place l'outil dans la pratique clinique courante.

NeuroKaire Kit - Guiding better treatment outcomes in Major Depressive Disorder

Genetika+, pionnière de la médecine de précision en santé mentale, combine de manière inédite des biomarqueurs brevetés par l'entreprise, obtenus par la technique de « cerveau dans une boîte de Pétri » (brain-in-a-dish) et par intelligence artificielle (IA), des données de pharmacogénétique et des données cliniques. NeuroKaire est le résultat d'entraînement d'algorithmes combinant la microscopie, le séquençage et les données cliniques de patients atteints d'EDM, en utilisant une IA de pointe et des techniques d'apprentissage automatique (machine learning).

L'obtention du marquage CE fait suite aux résultats de NeuroKaire sur les données d'une étude multicentrique, qui démontrent une précision inégalée dans la prédiction de la réponse au médicament des patients atteints d'EDM. Cette étude a suivi des patients traités par antidépresseurs pendant 12 semaines. Le suivi comprenait notamment des changements de médicaments et l'enregistrement de la réponse au traitement. Ces résultats valident l'efficacité de NeuroKaire et soutiennent son adoption comme outil indispensable pour les patients souffrant d'EDM.

L'EDM est une maladie invalidante qui touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Malgré un vaste choix de traitements sur le marché, la réponse individuelle aux médicaments varie considérablement et la majorité des patients doivent tester plusieurs médicaments sur de longues périodes avant de trouver celui qui leur conviendra le mieux. Avec des effets secondaires bien documentés associés aux médicaments antidépresseurs et des coûts de soins de santé importants liés à une prise en charge sous-optimale de l'EDM, il existe un besoin non satisfait important pour un produit comme NeuroKaire.

« Les psychiatres qui voient des patients atteints d'EDM attendent depuis longtemps un outil pour guider leur choix d'antidépresseur, en particulier compte tenu du pourcentage élevé de patients qui ne répondent pas à leur médicament de première intention, a déclaré Mauricio Fava, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Harvard et psychiatre en chef au Massachusetts General Hospital. La mise en œuvre de la médecine de précision dans une maladie invalidante comme L'EDM est un objectif clé pour les médecins et les patients. Nous attendons avec impatience des technologies novatrices qui pourraient offrir des solutions concrètes dans la spécialité. »

« L'obtention du marquage CE-DIV est une étape importante pour Genetika+, démontrant l'exactitude et l'efficacité de cet outil indispensable dans la prise en charge de l'EDM et facilitant l'adoption de NeuroKaire sur le marché européen, a déclaré la Dr Talia Cohen Solal, PDG et co-fondatrice de Genetika+. Les résultats confirment l'utilité de notre technologie "cerveau dans une boite de Petri ", qui reflète la réponse individuelle de chaque patient au médicament dans l'organe cible. La prévalence de l'EDM ne cesse d'augmenter, exacerbée par la pandémie de COVID-19, et Genetika+ s'engage à offrir des solutions pratiques qui aident les médecins et les patients à mieux gérer cette maladie dévastatrice ».

À propos de Genetika+

Genetika+, fondée en 2018 par Talia Cohen-Solal, Ph. D., et Daphna Laifenfeld, Ph. D., développe des solutions de médecine personnalisée pour optimiser le traitement des maladies psychiatriques et neurologiques. La technologie « cerveau dans une boite de Petri» de l'entreprise aide les médecins à trouver le meilleur traitement pour leurs patients. Pour sa première indication, la dépression, Genetika+ utilise une technologie brevetée afin de tester rapidement plus de 70 antidépresseurs et combinaisons de médicaments approuvés en utilisant les biomarqueurs neurologiques uniques du patient. Associée à l'information génétique et aux antécédents médicaux du patient, Genetika+ peut prédire le meilleur médicament ou la meilleure thérapie combinée pour chaque patient. Cela ouvre la voie à un traitement plus rapide, avec moins d'effets secondaires et à une dose plus faible, et à l'élimination des protocoles de traitement laborieux par tâtonnements engendrant des pertes de vie inutiles. Pour en savoir plus, suivez-nous sur LinkedIn ou sur Twitter @Genetikaplus .

Contact pour les médias :

Michael Falcone

MacDougall Advisors

[email protected]

781-591-3448

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1923985/NeuroKaireKitCE.jpg

SOURCE Genetika+