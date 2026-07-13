Genève reste à la première place du classement mondial 2026 d'Arcadis pour les coûts de construction, alors que les clients cherchent à mieux maîtriser la fiabilité des livraisons

Le nouveau classement mondial montre que, sur les marchés de la construction de bâtiments complexes, la capacité à garantir la maîtrise des coûts, le respect des délais et la fiabilité des livraisons devient un avantage concurrentiel

AMSTERDAM, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Arcadis (EURONEXT : ARCAD), leader mondial des solutions de conception, d'ingénierie et de conseil durables fondées sur les données pour les biens naturels et bâtis, annonce aujourd'hui que Genève reste la ville la plus chère au monde en termes de construction, devant Londres et Zurich, selon son Indice international des coûts de construction 2026.

Cet indice annuel, qui compare les coûts de construction dans 100 grandes villes, montre que les marchés de la construction les plus onéreux au monde restent concentrés dans des villes matures et complexes, caractérisées par une forte demande et des capacités de réalisation limitées. Genève occupe la première place au niveau mondial, suivie de Londres, Zurich, Munich et Copenhague. New York, San Francisco, Dublin, Bristol et Philadelphie complètent le top 10 mondial.

Si le haut du classement reste globalement inchangé, le contexte général du marché a évolué. Les marchés mondiaux de la construction passent d'une période d'incertitude liée à l'inflation à une phase d'investissement plus sélective, où les capitaux sont mobilisés avec davantage de prudence, plutôt que de connaître simplement un ralentissement de la demande. Dans le secteur immobilier, les investisseurs privilégient de plus en plus les actifs complexes et hautement performants qui favorisent la croissance à long terme, notamment les espaces de travail modernes, les établissements de santé, les laboratoires, les centres de données, les sites de production de pointe et d'autres bâtiments dotés de services haut de gamme qui soutiennent la transition numérique et énergétique. Cependant, la hausse des coûts de financement, la volatilité des prix de l'énergie, l'incertitude liée aux droits de douane et les contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement exercent une pression accrue sur la viabilité des projets et renforcent l'importance d'une analyse précoce des coûts, de la planification par scénarios, d'une stratégie d'approvisionnement et d'une exécution rigoureuse des programmes.

Sur les marchés où les coûts sont élevés, une planification précoce des coûts peut contribuer à préserver la valeur et à garantir l'accès à des capacités limitées de la chaîne d'approvisionnement. Sur des marchés où les coûts sont moins élevés, les clients doivent tout de même évaluer la maturité du marché, la disponibilité des infrastructures et la résilience des chaînes d'approvisionnement avant d'engager des capitaux.

Edel Christie, président mondial de la division Places chez Arcadis, déclare : « Le coût de la construction n'est plus seulement une mesure du prix, et l'Indice international des coûts de construction d'Arcadis n'est plus simplement un guide permettant de déterminer où la construction est la plus chère ou la moins chère. Cette approche montre où convergent les coûts, les capacités, les risques liés à la livraison et la confiance des investisseurs. Ces informations sont importantes car le coût n'est pas synonyme de capacité de livraison : les projets doivent être conçus, mis en œuvre et planifiés en tenant compte des conditions concrètes et des réalités locales qui déterminent leur mise en œuvre.

Le besoin de construire n'a pas disparu. Les villes ont toujours besoin de logements, d'infrastructures, de systèmes énergétiques résilients, de lieux de travail modernes et d'infrastructures numériques pour soutenir la prochaine vague de croissance économique. L'opportunité est évidente, mais les investissements iront vers les lieux et les programmes où la mise en œuvre est crédible, viable et réalisable, et pas seulement vers ceux dont la construction est peu coûteuse ».

Cela est particulièrement vrai pour les actifs nécessitant un niveau élevé de services, tels que les centres de données, où la disponibilité de l'alimentation électrique, l'approvisionnement en équipements à longs délais, la capacité de la chaîne d'approvisionnement et la rapidité de mise sur le marché sont désormais des facteurs plus déterminants pour les décisions d'investissement que les coûts de construction locaux.

Cet indice met également en évidence l'ampleur des variations de coûts sur les marchés mondiaux de la construction. Alors que les sites où les coûts sont élevés se concentrent en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, certains des sites les moins chers se trouvent en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Bangalore termine comme la ville la moins chère de l'indice, derrière Buenos Aires, Delhi, Bombay et Hô Chi Minh-Ville.

Il est important de noter que des coûts nominaux plus bas ne se traduisent pas nécessairement par une livraison plus simple ou plus fiable. La maturité du marché, la capacité du réseau, l'obtention des permis, la solidité de la chaîne d'approvisionnement, la disponibilité des compétences et l'accès à des prestataires spécialisés jouent un rôle de plus en plus déterminant pour décider si les projets peuvent passer de la planification à la construction.

Todd Burns, responsable mondial des services de gestion de programmes chez Arcadis, déclare : « Sur le marché actuel, le coût initial n'est plus le seul critère pris en compte. Les questions essentielles portent désormais sur la rapidité avec laquelle un projet peut générer des revenus, sur l'efficacité avec laquelle les capitaux peuvent être mobilisés et sur la capacité à mener à bien ce projet en toute confiance malgré l'évolution des conditions du marché.

Cela implique de coordonner bien plus tôt les décisions relatives aux coûts, au calendrier, aux achats et à la gestion des risques, afin que les clients puissent évaluer les compromis avant que les modifications n'entraînent des coûts trop élevés. En cas d'exécution réussie, cette approche permet de préserver la viabilité, de garantir une capacité de marché adéquate et de passer plus rapidement du dossier d'investissement à la génération de revenus ».

Les dix villes où la construction est la plus chère en 2026

Genève Londres Zurich Munich Copenhague New York San Francisco Dublin Bristol Philadelphie

Le rapport complet Arcadis International Construction Cost Index 2026 est consultable et téléchargeable ici.

À PROPOS D'ARCADIS ICC

L'Indice international des coûts de construction d'Arcadis compare les coûts relatifs de la construction dans 100 villes du monde entier. Cet indice repose sur une enquête relative aux coûts de construction, une analyse des conditions du marché et l'avis professionnel de l'équipe mondiale d'experts d'Arcadis. Les coûts sont indexés par rapport à Amsterdam, dont l'indice est fixé à 100.

Cet indice a pour objectif de comparer les coûts relatifs liés à la mise en œuvre des mêmes fonctions immobilières dans différentes villes. L'indice ne prend pas en compte le terrain, la démolition, les travaux extérieurs et les services, les provisions pour risques, les honoraires professionnels et les taxes locales sur les ventes. Il ne tient pas compte de la parité de pouvoir d'achat.

À PROPOS D'ARCADIS

Arcadis est le leader mondial des solutions de conception, d'ingénierie et de conseil durables, fondées sur les données, pour les environnements naturels et bâtis. Nous sommes environ 34 000 architectes, analystes de données, concepteurs, ingénieurs, chargés d'études, experts en gestion de l'eau et en développement durable, tous animés par notre passion pour l'amélioration de la qualité de vie. Dans le cadre de notre engagement à accélérer la construction d'un avenir respectueux de la planète, nous travaillons avec nos clients pour faire des choix de projets durables, en alliant innovation numérique et innovation humaine, et en misant sur des compétences tournées vers l'avenir dans les secteurs de l'environnement, de l'énergie et de l'eau, du bâtiment, des transports et des infrastructures. Nous sommes présents dans plus de 30 pays et avons déclaré un chiffre d'affaires brut de 4,9 milliards d'euros en 2025. www.arcadis.com