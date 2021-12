Genie Energy utvider virksomheten for grønn energi i Skandinavia

NEWARK i N.J., 8. desember 2021 /PRNewswire/ -- Genie Energy Ltd., (NYSE: GNE, GNEPRA), en global leverandør av energitjenester, kunngjorde i dag at det Helsinki-baserte underselskapet for fornybar strømforsyning, Lumo Energia Oyj (Lumo), har utvidet kundebasen med ca. 20 % etter å ha kjøpt målere fra Energia 247, en konkurrerende finsk energileverandør som har avsluttet virksomheten sin i bransjen. Lumo forsyner de nye kundene med elektrisitet som utelukkende genereres fra fornybare ressurser – vindkraft, solkraft og vannkraft.

«Vi er henrykt over å ønske kundene til Energia 247 velkommen til sine nye hjem i Lumo», sa Otto Savast, administrerende direktør for Lumo.«Alle kundene til Energia 247 beholder vilkårene og betingelsene de hadde tidligere, og hver av dem vil motta et gavekort på 40 euro fra partneren vår, matleveringstjenesten Ruokaboksi, som en smakfull velkomstgave.»

Gjennom avtalen med Energia 247 har Lumo begynt å betjene rundt 11 000 strømmålere som tidligere tilhørte kunder av Energia 247.

«Vi utnytter vår sterke økonomiske posisjon og risikostyringskapasitet for råvarer for å utvide vår grønne energiforsyningsvirksomhet i Skandinavia», sa Michael Stein, administrerende direktør for Genie Energy.«Volatiliteten vi har sett i strømmarkedene for regionen den siste tiden, tvinger frem konsolidering i detaljhandelsbransjen. Lumo er godt posisjonert for å betjene kundene til Energia 247 og potensielt andre konkurransedyktige leverandører som sliter med de nåværende markedsforholdene.»

I denne pressemeldingen er alle utsagn som ikke handler spesifikt og direkte om historiske fakta, blant annet utsagn der vi bruker ord som «tro», «forvente», «se for seg», «planlegge», «tiltenke», «estimere», «mål» og lignende uttrykk, fremtidsrettede utsagn («forward-looking statements») i den betydningen dette gis i «Private Securities Litigation Reform Act of 1995». Selv om disse fremtidsrettede uttalelsene representerer vår nåværende vurdering av hva som kan skje i fremtiden, kan faktiske resultater avvike fra de resultatene som uttrykkes direkte eller underforstått i disse utsagnene, på grunn av en rekke viktige faktorer, blant annet de som er beskrevet i vår siste rapport om SEC-skjema 10-K (under overskriftene «risikofaktorer» og «ledelsens diskusjon og analyse av økonomisk tilstand og driftsresultater»), og som kan revideres eller suppleres i påfølgende rapporter om SEC-skjema 10-Q og 8-K. Vi er ikke underlagt noen forpliktelser, og vi fraskriver oss spesifikt enhver forpliktelse, til å oppdatere de fremtidsrettede utsagnene i denne pressemeldingen, hverken som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller noe annet.

Om Genie Energy Ltd.:

Genie Energy Ltd. (NYSE: GNE, GNEPRA), er en global leverandør av energitjenester. Genie Retail Energy leverer elektrisitet, blant annet elektrisitet fra fornybare ressurser, og naturgass til boliger og små bedriftskunder i USA. Genie Retail Energy International leverer til kunder i Skandinavia. Genie Renewables omfatter også Diversegy, et kommersielt og industrielt megler- og konsulentfirma, og Genie Solar Energy og Prism Solar, som designer, leverer og installerer kommersielle solløsninger. Besøk Genie.com for å få mer informasjon.

