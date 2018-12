GENIVI Alliance termine une année forte et prévoit d'étendre son champ d'action en 2019

La dynamique actuelle s'intensifie en vue de l'expansion vers l'informatique pour poste de conduite centralisée et à multiples systèmes d'exploitation

SAN RAMON, Californie, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- La GENIVI Alliance, l'organisation responsable de l'introduction de Linux et de logiciels en code source ouvert dans le secteur de l'infodivertissement embarqué, a réussi à proposer plusieurs produits par le biais de sa stratégie d'interaction de domaines pour véhicules et évolue vers une alliance intégrant des systèmes d'exploitation embarqués multiples requis pour un poste de conduite de véhicule entièrement intégré.

Alors que le secteur s'oriente vers l'association de plusieurs domaines pour postes de conduite de véhicule (IVI, regroupement, appareils connectés) en une seule solution de silicium, impliquant souvent plusieurs systèmes d'exploitation, les fabricants automobiles explorent le concept d'une plateforme informatique centrale, nommée par certains acteurs du marché comme l'informatique pour poste de conduite.

GENIVI a commencé à suivre cette direction fin 2017 quand elle a lancé des projets dans le cadre de sa stratégie d'interaction de domaines pour véhicules qui ont entraîné des précis technologiques et des livres blancs sur l'API Remoting, la distribution de l'IHM pour poste de conduite numérique et l'IHM pour poste de conduite interactif, consultables ici : https://www.genivi.org/resource-documents. Les projets ont également abouti au logiciel RAMSES, une structure logicielle en code source ouvert pour le partage graphique sur de multiples affichages embarqués, dont une démonstration sera effectuée lors d'un rassemblement de membres au cours du CES 2019. Une seconde démonstration aura lieu durant ce même rassemblement pour montrer l'interopérabilité entre une plateforme GENIVI IVI et une plateforme Adaptive AUTOSAR comprenant un outil prototype qui simplifie l'interaction entre les plateformes API respectives.

« J'ai été impressionné par la façon dont les membres de GENIVI se sont engagés dans cette tendance de l'interaction de domaines logiciels embarqués, comme de nombreuses productions récentes l'ont mise en évidence », a déclaré Steve Crumb, directeur administratif de GENIVI Alliance. « Le code RAMSES, les démonstrateurs de solutions tangibles, les sommets éducatifs et un certain nombre de précis techniques montrent un intérêt croissant pour de nouvelles approches et solutions pour le futur des postes de conduite intégrés. »

Le succès du travail d'interaction de domaines associé à la tendance à l'intégration de plusieurs systèmes d'exploitation comme Android en un seul ordinateur de poste de conduite a conduit GENIVI à s'impliquer avec plusieurs constructeurs automobiles, à la fois membres et non membres de l'alliance, dans une expansion de leur champ d'action en 2019. « Alors que GENIVI a réussi à établir Linux comme un environnement d'exploitation embarqué viable, nous reconnaissons également que les constructeurs automobiles mondiaux ont choisi des solutions différentes pour différentes lignes de produits et des géographies différentes », a ajouté Crumb. « Les constructeurs automobiles vont demander de plus en plus de solutions pleinement interopérables et à multiples systèmes d'exploitation et GENIVI sera la communauté où les constructeurs automobiles discuteront de ces besoins et parleront d'une voix unifiée aux prestataires et aux fournisseurs de systèmes d'exploitation comme Google. »

En janvier 2019, GENIVI lancera de nouveaux projets qui complètent les activités actuelles axées sur Linux avec une collaboration autour d'autres environnements informatiques embarqués. « Notre but n'est pas de réinventer le bon travail qui se fait dans d'autres communautés actives », a clarifié Crumb. « Notre but est de fournir un contexte dans lequel les constructeurs automobiles peuvent ouvertement discuter des lacunes qui existent dans les solutions actuelles de systèmes d'exploitation et de proposer des interfaces et des approches communes qui font gagner du temps et de l'argent dans le déploiement de leurs futurs produits et services embarqués. »

Au cours du CES 2019, GENIVI continuera également sa collaboration avec SAE International qui dure depuis plusieurs années lors d'un parcours programme du CES d'une journée complète intitulé « Connect2Car », qui aura lieu le 9 janvier dans le hall nord LVCC, salle N262. GENIVI conduira deux panels : « connecter le monde autonome » animé par Matt Jones, expert en logiciel et mobilité, suivi par « l'avenir de l'infodivertissement embarqué » animé par John Ellis, auteur, futurologue et fondateur d'Ellis and Associates.

Plus d'informations sur les projets de la stratégie d'interaction de domaines pour véhicules de GENIVI sont disponibles sur le wiki GENIVI et tout le monde est invité à rejoindre ou à suivre les progrès de GENIVI.

À propos de GENIVI Alliance

La GENIVI Alliance est une alliance à but non lucratif axée sur le développement de systèmes d'infodivertissement embarqués (IVI, in-vehicle infotainment) en code source ouvert et de logiciels pour véhicules connectés. L'alliance offre à ses membres une communauté de développement mondiale de plus de 140 entreprises, qui se joignent aux acteurs du secteur des logiciels automobiles avec des développeurs de classe mondiale dans un environnement collaboratif, avec pour résultat un logiciel automobile médiateur gratuit et en code source ouvert. GENIVI est basée à San Ramon, en Californie.

