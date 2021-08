Genome s'est associé à Bambora : plus d'opportunités pour les propriétaires d'entreprises en ligne maintenant

VILNIUS, Lithuanie, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- Genome (UAB Maneuver) a signé un partenariat avec Bambora, une marque de Wordline, ce qui signifie des avantages supplémentaires et plus d'opportunités pour les propriétaires d'entreprises qui cherchent à traiter les paiements par carte en ligne.

Les propriétaires d'entreprises en ligne reçoivent des avantages de ce nouveau partenariat car, pour l'instant, Bambora, une marque de Wordline, élargit Genome avec des services qui permettent de traiter les cartes de crédit en ligne de manière encore plus efficace et avec des taux de conversion formidablement améliorés. Depuis 2018, Genome fournit des services financiers essentiels tels que l'ouverture de comptes personnels, professionnels et marchands, des IBAN professionnels dédiés, des transferts SEPA, des échanges de devises.

Les commerçants de Genome disposent de certificats de dépôts à rendement indexé dédiés qui sont directement vus par les systèmes de cartes, ce qui permet aux entreprises en ligne de bénéficier d'un traitement des paiements sûr et durable. Il n'y a pas de portefeuilles agrégés pour les commerçants mais plutôt des connexions fiables fournies directement aux commerçants.

« Dès le début, nous voulons briser les barrières entre les propriétaires d'entreprises et les services financiers qui sont essentiels pour gérer une entreprise. Par exemple, avec les banques traditionnelles, il faut jusqu'à 30 jours pour ouvrir un compte marchand. Avec Genome, cela peut prendre moins de 72 heures. La coopération avec des partenaires de confiance tels que Bambora offre des opportunités pour votre entreprise, vous aide à vous développer, à gérer le traitement sans problème », commente Daumantas Barauskas, COO de Genome.

Les commerçants de Genome bénéficient de MIDs en ce qui concerne la gamme complète de services : un gestionnaire de compte dédié, un support informatique, un outil intégré de surveillance anti-fraude pour minimiser les possibilités de chargeback, des plugins pour différents CMS et des méthodes de paiement alternatives telles que iDeal, Multibanco, Sofort, Neteller et bien d'autres. Tout cela sous un seul compte marchand et un IBAN dédié pour des règlements rapides des fonds acquis.

