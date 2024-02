Gentier X3, le nouveau lancement de Tianlong, a fait son apparition au Medlab Middle East 2024

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 8 février 2024 /PRNewswire/ -- Les 4 jours du Medlab Middle East 2024 au Dubai World Trade Center se sont achevés avec succès le 8 février. MedLab est la plus grande exposition d'équipements médicaux du Moyen-Orient, attirant des visiteurs du monde entier qui viennent découvrir son atmosphère universitaire et ses innovations technologiques.

En tant qu'entreprise de R&D spécialisée dans la détection génétique et le diagnostic moléculaire depuis 27 ans, Tianlong Technology joue un rôle actif sur le marché international. Cette fois-ci, à Dubaï, Tianlong s'est associé à Shanghai Kehua Bio-engineering (KHB) et à Focus Diagnostics pour présenter des solutions complètes intégrant le diagnostic immunitaire, le diagnostic biochimique, le diagnostic moléculaire et les POCT lors de l'exposition.

Au Medlab 2024, Tianlong a annoncé le lancement de son tout nouveau produit — le système PCR en temps réel Gentier X3 Series, qui innove sur le plan de la flexibilité et qui permet aux utilisateurs de contrôler trois blocs indépendants dans le même système PCR — gagnant ainsi en popularité lors de l'exposition. Avec Gentier X3, un maximum de 3x32 puits d'échantillons peut être exécuté simultanément dans trois protocoles différents sur trois blocs thermiques indépendants. Grâce à un système de contrôle de température puissant et efficace et à des conceptions opérationnelles conviviales, il est capable d'offrir une fiabilité et une efficacité maximales pour tous vos besoins en matière de PCR en temps réel. Un visiteur de Corée du Sud a déclaré que ce Gentier X3 était une solution PCR très efficace, qui permet d'économiser du temps et du budget pour les utilisateurs effectuant des tests simultanés sur plusieurs échantillons de petite et moyenne capacité.

Lors de l'exposition, l'équipe internationale de Tianlong a présenté les solutions de produits intégrés et s'est engagée dans la communication et la négociation avec les visiteurs. Elle a également mené des discussions préliminaires sur des coopérations avec des clients de Russie, du Maroc, du Yémen, d'Inde, d'Irak, d'Égypte, etc.

La première exposition de Tianlong en 2024 s'est achevée avec succès. À l'avenir, Tianlong continuera d'étendre sa présence commerciale dans les régions clés du monde tout en contribuant à la cause de la santé mondiale grâce à des innovations scientifiques et technologiques avancées.

À propos de Tianlong

Tianlong est une société de haute technologie innovante spécialisée dans la détection génétique et les produits de diagnostic moléculaire en Chine. Depuis sa fondation en 1997, Tianlong se consacre à la fourniture de solutions de laboratoire de PCR intégrées pour les professionnels du monde entier. Nous disposons d'une large gamme de produits, allant des appareils aux réactifs, en passant par des extracteurs d'acides nucléiques, des systèmes de PCR en temps réel, des systèmes de diagnostic moléculaire tout-en-un, des systèmes de traitement d'échantillons, des systèmes de manipulation des liquides et 300 types de réactifs compatibles. Certifiés NMPA, CE et FDA, nos produits ont été exportés dans plus de 100 pays et régions du monde et ont grandement contribué à la prévention et au contrôle d'épidémies telles que le COVID-19, le SARS, la grippe aviaire, Ebola, Zika et la peste porcine africaine.

