GEODIS signe un accord d'expansion avec Locus Robotics pour déployer 1 000 LocusBots sur des sites d'entrepôt internationaux

NASHVILLE, Tennessee et WILMINGTON, Massachusetts, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- GEODIS, un important fournisseur mondial de solutions de transport et de logistique, et Locus Robotics, le leader des robots mobiles autonomes (ARM) pour les entrepôts d'exécution, ont annoncé aujourd'hui un nouvel accord d'expansion pour déployer un total de 1 000 LocusBots dans les entrepôts internationaux de GEODIS au cours des 24 prochains mois. Il s'agit de l'un des plus gros contrats concernant des AMR du secteur à ce jour.

« Alors que nous continuons à relever les défis de l'industrie, comme la hausse fulgurante de la demande en ligne et les contraintes de main-d'œuvre, il est essentiel que nous demeurions déterminés à mettre en œuvre les solutions d'automatisation robotique les plus innovantes et efficaces disponibles dans nos entrepôts afin de mieux servir nos clients », a déclaré Eric Douglas, vice-président exécutif de la technologie et de l'ingénierie chez GEODIS en Amérique. « L'approche collaborative multi-bots de Locus a prouvé son efficacité et sa fiabilité sur chacun de nos sites, ce qui nous permet d'améliorer facilement les performances tout en offrant un environnement de travail sûr et intelligent à nos coéquipiers. Ce nouvel accord d'expansion renforce notre engagement clair et continu en faveur d'une technologie de pointe pour répondre à l'explosion des volumes de nos clients à l'échelle mondiale. »

GEODIS a actuellement déployé les AMR de Locus sur 14 sites dans le monde, au service d'un large éventail de marques de détail et de consommation, y compris des entrepôts aux États-Unis et en Europe. L'accord élargira considérablement cette empreinte à mesure que de nouveaux sites seront déployés.

« La flexibilité intégrée, l'évolutivité et le retour sur investissement rapide de Locus aident GEODIS à répondre et à dépasser constamment les attentes de ses clients internationaux », a déclaré Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. « Cette expansion stratégique permet à GEODIS de répondre aux besoins des entrepôts à forte croissance d'aujourd'hui, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler ensemble pour accroître l'efficacité et la croissance opérationnelles. »

GEODIS et Locus Robotics se sont associés pour la première fois en 2018 sur un site de l'Indiana, ce qui a permis à l'entreprise mondiale de logistique tierce de mettre en œuvre la technologie innovante de Locus dans ses opérations pour soutenir son personnel dans le processus complexe de préparation. Depuis, la solution Locus a amélioré la productivité, la flexibilité et l'agilité tout en améliorant l'environnement de travail des coéquipiers en réduisant les tâches fastidieuses et répétitives afin d'accroître la rétention sur l'ensemble des sites, permettant finalement à GEODIS d'améliorer ses opérations et de répondre au mieux aux besoins changeants de ses clients.

Avec l'explosion du commerce électronique et la pénurie de main-d'œuvre actuelle, l'ajout de l'automatisation robotique est devenu un besoin critique et stratégique pour répondre aux demandes des clients. Les LocusBots aident les entrepôts de commerce en ligne de GEODIS à gérer efficacement la préparation des commandes et le réapprovisionnement des stocks, ce qui augmente considérablement le débit pour accélérer les processus de livraison. Les LocusBots réduisent considérablement les temps de marche improductifs, éliminent la manœuvre de chariots lourds dans les entrepôts, diminuent les exigences physiques des employés et améliorent l'ergonomie et la qualité du lieu de travail.

À propos de Locus Robotics

La solution révolutionnaire multi-bots de Locus Robotics intègre des robots mobiles autonomes puissants et intelligents qui fonctionnent en collaboration avec des travailleurs humains pour améliorer considérablement la productivité de la manutention des pièces de 2 à 3 fois, avec moins de travail par rapport aux systèmes traditionnels de manutention des pièces. Cette solution primée aide les détaillants, la logistique tierce et les entrepôts spécialisés à répondre efficacement et à dépasser les exigences de plus en plus complexes et exigeantes des environnements d'exécution, en s'intégrant facilement aux infrastructures d'entrepôt existantes sans perturber les flux de travail, transformant instantanément la productivité sans transformer l'entrepôt. En 2021, Locus Robotics s'est classée 428e rang du classement Inc. 500 et a été nommée « Société AMR de l'année » par Forrester. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.locusrobotics.com .

À propos de GEODIS

GEODIS est un fournisseur mondial de solutions de transport et de logistique reconnu pour son engagement à aider les clients à surmonter leurs contraintes logistiques. Les offres de GEODIS axées sur la croissance (Optimisation de la chaîne d'approvisionnement, Transit de fret, Logistique contractuelle, Distribution & Express, et Transport routier), associées à la portée véritablement mondiale de l'entreprise grâce à un réseau mondial couvrant près de 170 pays, se reflètent dans ses classements parmi les meilleures entreprises : elle est n° 1 en France et n° 7 dans le monde. GEODIS emploie plus de 44 000 personnes dans le monde et a généré un chiffre d'affaires de 10,9 milliards d'euros en 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.geodis.com .

