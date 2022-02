GeoGebra et les plateformes d'évaluation open-source

PARIS, 8 février 2022 /PRNewswire/ -- L'architecture des plateformes d'évaluation utilisées dans le monde de l'éducation est en général structurée autour de normes mondiales interopérables comme celles de l'IMS Global Learning Consortium. Le respect de normes au niveau de l'élément d'évaluation pourrait s'avérer particulièrement intéressant : le niveau élément est enrichi par les travaux des experts en la matière et par ceux des enseignants. Ces auteurs d'éléments peuvent faire preuve d'esprit d'invention et d'une grande créativité. Mais est-il possible de conserver cette créativité et cette capacité de créer des éléments originaux dans le domaine de l'évaluation informatisée qui respecte des normes interopérables ? Cette question est pertinente car, techniquement, la tentation est de choisir des solutions et de les présenter de la meilleure façon possible pour évaluer les connaissances et les compétences des étudiants du XXIe siècle. Il est vrai qu'une interaction à réponses choisies constituera toujours un moyen efficace d'évaluer les étudiants. Toutefois, au cours des dernières années, de nombreux outils numériques riches et interactifs sont devenus incontournables pour les étudiants. L'IMS Consortium a anticipé ce besoin et a créé la possibilité d'ajouter n'importe quel type d'interaction sous la forme d'un module spécifique via un format PCI, dédié aux interactions personnalisées portables.

Le projet de partenariat Vretta-Wiquid concernant le développement d'interactions personnalisées portables a adopté l'innovation consistant à intégrer des outils hautement interactifs pour soutenir la communauté de l'évaluation électronique. Il y a quelques années, une solution a été mise à l'étude afin d'intégrer dans les éléments d'évaluation une application de langage de programmation basée sur les blocs. Appelée Snap, cette solution a été créée par l'Université de Berkeley. Cette solution a été élaborée en collaboration avec la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l'Éducation en France.

Le projet d'intégration comprenait une compréhension approfondie de l'architecture sous-jacente de Snap pour permettre au programme de réagir aux déclencheurs d'événements dans le panneau des propriétés d'interaction. Des outils spécifiques ont été développés pour que l'auteur de l'élément puisse enregistrer les actions du candidat passant le test, l'interface utilisateur a été simplifiée pour éviter les erreurs et focaliser l'attention du candidat, et des limites ont été ajoutées concernant le nombre d'essais. Le développement a également fourni la possibilité de créer des projets spécifiques à l'avance pour les proposer à la personne passant le test.

Aujourd'hui, GeoGebra devenant un outil largement utilisé pour l'enseignement des mathématiques, l'utilisation de l'outil pour les évaluations à grande échelle est devenue une exigence clé de l'expérience d'évaluation pour divers ministères de l'éducation et organismes d'examen. Le projet de partenariat Vretta-Wiquid est heureux d'annoncer avoir réalisé avec succès une percée relative à l'intégration de GeoGebra aux plateformes d'évaluation open source. Pour visionner une vidéo de cette intégration, cliquez ici. L'évolution de l'intégration se poursuit en collaboration avec l'équipe de GeoGebra.

