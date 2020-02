Georgia-Pacific et Bast Fibre Technologies Inc. signent un accord de licence mondial portant sur diverses utilisations des fibres non tissées durables

VICTORIA, Colombie-Britannique, 26 février 2020 /CNW/ - Bast Fiber Technologies Inc. (BFTi) et Georgia-Pacific, par l'intermédiaire de sa société de produits de consommation, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence mondial portant sur une série de brevets liés à l'utilisation de fibres libériennes intactes à base de plantes dans divers procédés et produits non tissés. Dans le cadre de cet accord, BFTi développera, transformera et commercialisera la prochaine génération de fibres non tissées durables sous licence de Georgia-Pacific avec l'intention d'être l'une des premières de l'industrie à remplacer les matériaux synthétiques par des solutions entièrement naturelles et plus performantes.

Le liber, également appelé fibre de phloème, est prélevé intact dans l'écorce interne du groupe de plantes de la famille des libers, dont font partie le chanvre, le lin, le jute et le kénaf. Cette fibre qui joue rôle un essentiel dans le cycle de vie de la plante – transporter les nutriments tout en soutenant la structure de la plante – présente également des propriétés particulièrement intéressantes en matière de performance, telles qu'une absorption naturelle élevée et une résistance à l'humidité, qui sont essentielles pour de nombreux produits non-tissés.

Les matériaux non tissés sont des tissus techniques de haute technologie fabriqués à partir de différentes fibres et utilisés dans les applications grand public et industrielles. Les produits non tissés se retrouvent dans presque tous les aspects de la vie quotidienne et de la société, tels que les produits d'hygiène absorbants, les lingettes de nettoyage et les sachets de thé.

Alors que de nombreux pays s'apprêtent à introduire une législation stricte afin de réduire considérablement les plastiques à usage unique, l'industrie des matériaux non tissés reconnaît l'urgence de trouver des fibres alternatives qui soient naturelles et réellement durables. Aujourd'hui, la plupart des fibres utilisées dans l'industrie des matériaux non tissés sont synthétiques ou semi-synthétiques. Des exigences d'étiquetage renforcées informeront bientôt les consommateurs de nombreux pays de la manière dont il convient d'éliminer les matériaux non tissés synthétiques et des impacts négatifs des plastiques à usage unique sur l'environnement.

« Au cours des dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires agricoles et logistiques qui partagent notre objectif de faire évoluer l'industrie des matériaux non tissés en remplaçant les fibres synthétiques par des fibres libériennes naturelles », a déclaré Noel Hall, PDG de BFTi. « Remplacer les fibres synthétiques artificielles par des fibres entièrement naturelles telles que du chanvre nécessite une connaissance approfondie en agronomie et en transformation des fibres naturelles et une grande expertise technique en matière de processus de fabrication des matériaux non-tissés et de débouchés commerciaux. »

« Il convient de saluer la clairvoyance de Georgia-Pacific qui a vu le potentiel des fibres libériennes sur le marché des matériaux non tissés. Georgia-Pacific a estimé que nous étions les mieux placés pour maximiser le potentiel mondial de sa propriété intellectuelle sur les fibres libériennes tout en lui permettant de se concentrer sur la commercialisation de son propre portefeuille de produits à base de fibres libériennes auprès de ses principaux clients dans les segments des services alimentaires, de l'industrie et des clubs en Amérique du Nord. »

L'adoption récente d'une législation favorable à la culture du chanvre au Canada et aux États-Unis devrait couvrir les volumes d'approvisionnement en fibres de chanvre nécessaires pour assurer la transition des fibres synthétiques aux fibres naturelles dans de nombreux marchés de produits non-tissés à usage unique.

BFTi présentera ses fibres au salon IndexTM 2020 qui se tiendra à Genève, en Suisse, du 31 mars au 3 avril 2020.

À PROPOS DE BAST FIBER TECHNOLOGIES INC.

Bast Fiber Technologies Inc. est une société d'ingénierie de fibres libériennes basée au Canada qui développe des améliorations protégées par la propriété intellectuelle pour le chanvre, le lin et d'autres fibres libériennes, puis produit, commercialise et distribue ces fibres sur les marchés de produits grand public et industriels à forte valeur. Ses procédés exclusifs permettent de transformer une matière première renouvelable annuellement constituée de fibres libériennes issues d'une variété de sources en des produits finis hautement performants, de première qualité et respectueux de l'environnement (biodégradables, compostables, sans plastique/microplastique) sur le marché des produits non-tissés. Pour plus d'informations, consultez : https://bastfibretech.com/

À PROPOS DE GEORGIA-PACIFIC

Basée à Atlanta, Georgia-Pacific figure avec ses filiales parmi les principaux fabricants et distributeurs mondiaux de papier hygiénique, de serviettes et d'essuie-tout en papier, de vaisselle, d'emballages à base de papier, de cellulose, de fibres spéciales, de matériaux non-tissés, de produits de construction et de produits chimiques connexes. Parmi ses marques de consommation très connues, on retrouve Quilted Northern®, Angel Soft®, Brawny®, Dixie®, enMotion®, Sparkle®, Mardi Gras® et Vanity Fair®. Georgia-Pacific est depuis longtemps l'un des principaux fournisseurs de produits de construction des marchands de bois et de matériaux de construction et des grands magasins de bricolage. Sa filiale Georgia-Pacific Recycling figure parmi les plus grands recycleurs mondiaux de papier, de métal et de plastique. La société compte plus de 150 usines, emploie directement plus de 30 000 personnes et génère environ 89 000 emplois indirects. Pour plus d'informations, consultez gp.com.

SOURCE Bast Fibre Technologies Inc.