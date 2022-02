GEORGIA'S SILKNET LÈVE 300 MILLIONS DE DOLLARS LORS D'UNE ÉMISSION D'EURO-OBLIGATIONS DE PREMIER PLAN

TBILISSI, Géorgie, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- Silknet, la principale société de télécommunications de Géorgie, a réussi à lever 300 millions de dollars au cours d'une nouvelle émission obligataire. Grâce à cette nouvelle euro-obligation, la société rejoindra pour la première fois l'indice CEMBI de JP Morgan, l'une des principales listes répertoriant les obligations sur les marchés émergents.

Ce nouveau chiffre représente une augmentation de 100 millions de dollars par rapport au montant que la société avait levé lors d'un précédent tour de table en avril 2019 et fait suite à une meilleure évaluation de la part de l'agence de notation Moody's. Le produit a été utilisé, en partie, pour rembourser l'euro-obligation précédente. L'émission a également donné lieu à une réduction considérable du coupon, qui est passé de 11 % à 8,375 %, avec un rendement comparable à celui d'autres grands opérateurs de télécommunications de la région, tels que Turk Telekom, ce qui démontre les solides perspectives d'investissement de la société.

À propos de cette nouvelle, le PDG de Silknet, David Mamulaishvili, a déclaré : « Le succès de cette collecte de fonds atteste du chemin parcouru par Silknet ces dernières années. Le nouveau financement améliorera les liquidités de l'entreprise et nous aidera à continuer à fournir un service de haute qualité à nos clients. Silknet est à l'avant-garde de la fourniture de services de communication fiables et de haute qualité dans toute la Géorgie. La nouvelle d'aujourd'hui montre que les investisseurs internationaux reconnaissent la force de l'entreprise ainsi que son potentiel de croissance ».

George Ramishvili, président de Silknet, a expliqué : « Ce refinancement réussi est un autre signe que les marchés internationaux reconnaissent de plus en plus le potentiel d'investissement important que la Géorgie a à offrir. C'est grâce au travail acharné de l'équipe de Silknet que nous sommes aujourd'hui en mesure de lever des fonds conséquents pour continuer à développer et à faire croître le secteur florissant des télécommunications du pays ».

En outre, suite à son engagement proactif auprès de l'agence de notation ESG Sustainalytics, celle-ci a annoncé une amélioration du score de risque ESG de l'entreprise. Silknet se situe désormais dans le haut du panier des entreprises de télécommunications mondiales en termes de durabilité des activités.

L'émission obligataire a été un succès malgré un manque relatif de nouvelles émissions en provenance des marchés émergents au cours des derniers mois.

NOTES À L'INTENTION DES ÉDITEURS

Faits marquants

Le produit de l'émission obligataire de Silknet d'un montant de 300 millions de dollars servira à rembourser l'émission de 200 millions de dollars lancée en avril 2019, le reste étant principalement destiné à l'entreprise en général

Le coupon de la nouvelle obligation sera de 8,375 %, soit une baisse par rapport aux 11 % de l'obligation précédente

L'indice CEMBI de JP Morgan suit la performance des obligations d'entreprises des marchés émergents libellées en dollars américains

Sustainalytics a réduit la note de risque ESG de Silknet de 27,5 à 26,1, ce qui la place dans la première moitié des entreprises de télécommunications mondiales, en décembre 2021

À propos de Silknet

Silknet est le principal fournisseur de télécommunications en Géorgie, offrant des services de téléphonie mobile, de téléphonie large bande fixe, de télévision payante et de ligne fixe à environ deux millions de clients dans tout le pays. La société a commencé ses activités en 2010 en tant qu'opérateur de télécommunications fixes. En 2018, Silknet a acquis le principal fournisseur national de services mobiles, Geocell, dans ce qui a été le plus grand achat d'une entreprise par une autre dans l'histoire de la Géorgie. Silknet est une filiale du Silk Road Group, fondé par le président George Ramishvili, qui exploite également des entreprises dans les secteurs de l'hôtellerie, de l'immobilier de divertissement, de l'énergie et de la banque.

SOURCE Silknet JSC