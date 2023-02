Geotab adere ao Pacto Global das Nações Unidas

Líder em telemática e transportes conectados se compromete mundialmente com práticas empresariais sustentáveis e responsáveis

SÃO PAULO, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Geotab , líder global em telemática e transporte conectado, anuncia a sua adesão à iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas ( UN Global Compact ) - uma plataforma de liderança voluntária para o desenvolvimento, implementação e divulgação de práticas empresariais responsáveis de direitos humanos, laborais, ambientais e anticorrupção.

Ao aderir ao Pacto Global da ONU, a Geotab se compromete a tomar medidas comerciais responsáveis e a apoiar os princípios universais de sustentabilidade. O Pacto Global da ONU é um convite para que as empresas em todos os lugares alinhem suas operações e estratégias comerciais de acordo com os dez princípios universalmente aceitos , e tomem medidas responsáveis em apoio aos objetivos e questões da ONU, incorporados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) . Lançado em 2000, o Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 15.000 empresas e 3.000 signatários não empresariais baseados em mais de 160 países, e em mais de 70 organizações locais.

"Estamos comprometidos com os princípios do Pacto Global da ONU, e temos orgulho de aderir à iniciativa", disse Neil Cawse, CEO e Fundador da Geotab. " O momento para os líderes globais unificarem esforços e abordarem questões sociais é agora. Ao aproveitar nossos valores e princípios compartilhados para informar estratégias, políticas e procedimentos, e estabelecer uma cultura de integridade, aumentamos nossas chances de alcançar um futuro mais sustentável, equitativo e ético".

"Com nossa adesão ao Pacto Global da ONU, esperamos mostrar nosso compromisso de atuar em prol da sustentabilidade em nossa organização", disse Chuck Van Kempen, vice-presidente associado de sustentabilidade corporativa da Geotab. "Ao aprender e crescer ao lado dos colegas e parceiros de uma rede global de participantes, todos nós na Geotab desempenharemos um papel importante para garantir um futuro de sucesso para nossa comunidade e nossos negócios".

"Para lidar com a ameaça provocada pelas mudanças climáticas, precisamos que os empregadores sirvam como líderes ativos", disse Dave Mullaney, diretor da equipe de Mobilidade Livre de Carbono da RMI. "A adesão da Geotab ao Pacto Global da ONU incentivará outros empregadores a aderirem à iniciativa".

A Geotab está comprometida com a governança social sustentável, e tem investido em iniciativas para garantir que a empresa e seus clientes possam atingir metas de longo alcance em relação à responsabilidade corporativa. Signatária do Compromisso Climático e com suas metas de redução de emissões de carbono validadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi) , a Geotab publicou seu Relatório de Sustentabilidade inaugural em 2021, e publicou seu Relatório de Emissões de GEE 2021 em outubro de 2022, mostrando ações climáticas e movendo a empresa em direção a um futuro mais sustentável.

Sobre a Geotab

A Geotab é uma provedora global, líder em telemática, que opera em todo o mundo há mais de 22 anos e atualmente está presente em mais de 150 países. Fundada em Ontário, no Canadá, a companhia chegou ao Brasil em 2021, e oferece soluções de transporte conectado para mais de 50 mil clientes, processando diariamente 55 bilhões de pontos de dados e conectando mais de 3 milhões de veículos comerciais em todo o mundo. A plataforma aberta e o Marketplace da Geotab oferecem centenas de opções de soluções de terceiros, e permitem que empresas com frotas à combustão ou elétricas automatizem suas operações, integrando os dados dos veículos a outros ativos. Os produtos Geotab são representados e vendidos mundialmente por meio de revendas autorizadas. Para mais informações, visite www.geotab.com.br e siga-nos no LinkedIn .

