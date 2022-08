Geotab atteint la barre des 3 millions de véhicules connectés dans un contexte de forte demande pour le traitement de données dans l'industrie des transports

Les données liées à la performance, la sécurité et la durabilité sont des atouts de choix pour le secteur

PARIS, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Geotab , leader mondial de l'IoT et du transport connecté, annonce avoir dépassé les 3 millions de véhicules connectés[1] dans le monde. Cette étape illustre une demande toujours plus forte pour le traitement et l'analyse de données. Celles-ci sont primordiales pour la transformation rapide de l'industrie, notamment en matière d'efficacité énergétique et opérationnelle, de sécurité, de durabilité et de prévisibilité.

Alors que Geotab a récemment célébré ses 22 ans, la barre des 3 millions de véhicules connectés souligne l'impact significatif des données de qualité pour les organisations du monde entier. Elles peuvent ainsi optimiser leurs opérations et construire des réseaux sûrs et intelligents – avec l'ambition d'atteindre leurs objectifs en matière de durabilité.

« Nous avions annoncé en janvier 2020 que Geotab avait atteint son ambition de devenir la première entreprise de télématique à dépasser les 2 millions de véhicules connectés sur une plateforme unique et ouverte », rappelle Neil Cawse, PDG de Geotab. « Deux ans plus tard, et ce malgré la pandémie, nous avons franchi un autre palier en enregistrant un million de nouveaux abonnements nets supplémentaires. Cette croissance exceptionnelle est le résultat du talent de nos employés et de nos partenaires, d'un état d'esprit d'innovation permanent et du souci constant de travailler avec nos clients pour les aider à répondre aux enjeux des transports en perpétuelle évolution ».

Geotab dispose de l'une des plus grandes équipes de data science de l'industrie, avec des dispositifs installés dans 163 pays ; et traite quotidiennement environ 55 milliards de points de données. De plus, Geotab propose une assistance de pointe pour plus de 9,000 marques et modèles de moteurs thermiques et plus de 250 marques et modèles de véhicules électriques, soit deux fois plus que toute autre entreprise de télématique de flotte. Des modèles supplémentaires sont inclus chaque jour. Geotab offre également une plateforme télématique pour les OEM avec une variété de partenaires intégrateurs de premier plan et étend rapidement la liste de ses offres.

« Grâce à notre expertise reconnue mondialement et notre engagement dans la recherche et le développement, Geotab a une véritable opportunité - et responsabilité - d'aider les entreprises et les gouvernements du monde entier à tirer parti des données afin d'optimiser leurs investissements et créer des communautés plus sûres, plus durables et plus efficaces », ajoute Neil Cawse.

Alors que le marché mondial de la télématique commerciale continue de croître (de 34,79 milliards de dollars en 2020 et à 158,31 milliards de dollars d'ici 2028), Geotab est bien positionné pour aider ses clients à répondre aux enjeux de l'industrie du transport, en leur fournissant des données pour une planification intelligente de leurs activités.

A propos de Geotab

Geotab optimise la sécurité, connecte les véhicules commerciaux au cloud et fournit des analyses pour mieux gérer les flottes. Grâce à des centaines d'options de solutions tierces, la plateforme et la Marketplace ouvertes de Geotab permettent aux petites et grandes entreprises d'automatiser leurs opérations en intégrant les données des véhicules à leurs autres actifs de données. Le dispositif embarqué (IoT hub) offre des fonctionnalités supplémentaires grâce aux Add-Ons IOX. En traitant des milliards de points de données par jour, Geotab tire parti de l'analyse des données et du machine learning pour aider les clients à améliorer leur productivité, optimiser leurs flottes grâce à la réduction de la consommation de carburant, renforcer la sécurité des conducteurs en conformité avec les réglementations. Les produits Geotab sont représentés et vendus dans le monde entier par l'intermédiaire de revendeurs Geotab agréés. Pour en savoir plus www.geotab.com/fr et suivez-nous sur @GEOTAB et sur LinkedIn .

[1] Le terme « abonné » désigne un véhicule unique, équipé d'un ou de plusieurs dispositifs télématiques connectés à la plateforme de Geotab

