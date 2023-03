Geotab Data Connector: Integriertes Informations-Tool liefert fundierte Erkenntnisse aus Flottendaten

Kuratierte Daten ermöglichen einfache Analysen mit wenigen Klicks // Integration mit bevorzugten Business Intelligence (BI)-Tools

AACHEN, Deutschland, 17. März 2023 /PRNewswire/ -- Geotab , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich IoT und vernetzte Transportlösungen, gibt die Einführung von Data Connector bekannt. Das integrierte Informations-Tool unterstützt Fuhrpark-Manager bei der Bewältigung von steigenden Betriebskosten, Lieferkettenproblemen, Fachkräftemangel und gesetzlichen Vorgaben. Geotab nutzt sein umfassendes Know-how in den Bereichen Data Science und Engineering sowie das Wissen über die Bedürfnisse von Flottenkunden, um spezifische Datensätze zu kuratieren. Diese werden dann über eine einfache Code-Less-Integration in dem vom Kunden bevorzugten Business-Intelligence-Tool, wie PowerBI, Tableau oder Excel, zugänglich gemacht.

Geotab Data Connector Geotab logo

Die von Geotab kuratierten Datensätze können mit Flottendaten aus anderen Quellen wie Wartungs- oder Buchhaltungssystemen zusammengeführt werden, was die Datenanalyse und die automatisierten Berichtsfunktionen verbessert. Der Data Connector enthält außerdem Berichtsvorlagen, mit denen sich die kuratierten Daten einer Flotte schnell in aussagekräftige Erkenntnisse umwandeln lassen, und hilft bei der Entwicklung von Dashboards für die Kundenberichterstattung.

„Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Flottenkunden bietet sich die Möglichkeit, eine Lücke zu schließen. Indem die Erkenntnisse aus vernetzten Fahrzeugdaten in gängige BI-Plattformen integriert werden, können Flottenmanager auf aussagekräftige Daten zuzugreifen, sie analysieren und die Berichte erstellen, die für ihr Unternehmen am wichtigsten sind", sagt Klaus Böckers, Vice President Nordics, Central and Eastern Europe bei Geotab. „Die Verwendung von Data Connector verhindert die Bildung von Datensilos in Organisationen, schafft mehr Vertrauen und ermöglicht Anwendern den Datenzugriff innerhalb der BI-Plattform, mit der sie bereits vertraut sind. Davon profitieren alle Kunden, aber besonders jene, die sich die erforderlichen Daten-Management-Fähigkeiten zunächst aneignen müssten."

Data Connector ist auch eine effektive und wertvolle Ressource für große Unternehmensflotten mit etablierten Daten-Management-Programmen und technischen Ressourcen. Das Tool bietet einen schnellen, effizienten und genauen Ansatz zur Analyse von Trends in Bezug auf bestimmte Datensätze und lässt sich hervorragend skalieren – unabhängig davon, ob es sich um eine Flotte mit wenigen hundert oder über 100.000 Fahrzeugen handelt. Kunden können über den Geotab Marketplace auf den Data Connector zugreifen und das Tool einfach als Datenquelle in einem bevorzugten BI-Tool mit den bestehenden MyGeotab-Anmeldedaten hinzufügen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.geotab.com/data-connector .

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Transportlösungen. Das Unternehmen bietet Telematiklösungen für Fahrzeuge und Güter für über vierzigtausend Kunden in 150 Ländern. Seit mehr als 20 Jahren investiert Geotab in Datenforschung und Innovation, um Partner und Kunden – darunter Fortune-500-Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors – bei der Transformation ihrer Flotten und Abläufe zu unterstützen. Das Unternehmen analysiert über 3,2 Millionen Fahrzeuge und verarbeitet mehr als 55 Milliarden Datenpunkte täglich, sodass Kunden bessere Entscheidungen treffen, die Produktivität steigern, die Sicherheit ihrer Flotten erhöhen und Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Die offene Plattform und der Marketplace von Geotab bieten Hunderte von Lösungsoptionen von Drittanbietern. Mit einem Team aus branchenführenden Data Scientists und KI-Experten nutzt Geotab das volle Potential von Daten, um Echtzeit- und prädiktive Analysen durchzuführen. Damit löst das Unternehmen nicht nur die Herausforderungen von heute, sondern bereitet seine Kunden gleichzeitig auf die Zukunft vor. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.geotab.com und folgen Sie Geotab unter @GEOTAB und auf LinkedIn , oder besuchen Sie den Geotab Blog.

Kontakt: Tony Brown, European Communications Manager, [email protected], [email protected], +44 7796 888955

