Geotab dévoile sa nouvelle solution Ace : le premier copilote intégré de l'industrie utilisant l'IA générative

Accessible depuis la plateforme MyGeotab, Geotab Ace est un copilote basé sur l'IA générative et qui fournit aux utilisateurs des informations pertinentes, personnalisées et fiables, simplement en posant une question.

PARIS , 16 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors de son événement annuel Geotab Connect, Geotab , numéro un mondial des solutions de transport connecté, a dévoilé Geotab Ace, un assistant embarqué basé sur l'intelligence artificielle conçu pour les gestionnaires de flottes. Geotab Ace est un outil révolutionnaire disponible sur la plateforme MyGeotab, et simplifie la gestion des flottes de véhicules en améliorant l'expérience utilisateur et en apportant des informations personnalisées à travers un dialogue intuitif.

Geotab Ace

Alors que la demande en matière de données provenant de véhicules connectés ne cesse de croître, Geotab Ace traite des milliards de points de données chaque jour tout en simplifiant la compréhension et l'accès à l'information.

Au cours de l'année 2023, Geotab a travaillé avec certains clients sur Project G, un projet d'IA générative bêta, recueillant des observations et commentaires en temps réel sur des caractéristiques et fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Cette démarche a abouti à l'intégration d'un copilote basé sur l'IA au sein de la plateforme MyGeotab. Cette intégration directe permet aux gestionnaires de flottes de réduire considérablement leur temps passé à la recherche d'informations, d'accéder à des analyses de données personnalisées et adaptées à leurs besoins, et ainsi de prendre de meilleures décisions, basées sur des informations concrètes.

"Geotab Ace représente non seulement une évolution majeure dans la gestion de flotte, mais c'est aussi le premier pas vers l'exploitation de données précises et fiables" déclare Mike Branch, VP Data & Analytics chez Geotab. "En apportant la fluidité et la facilité d'interaction permises par l'IA conversationnelle directement au coeur de la plateforme Geotab, nous transformons la façon dont les flottes utilisent et analysent leurs données, en créant un monde où les informations sont instantanées, intelligentes et donc déterminantes pour la réussite d'une entreprise".

L'avantage de Geotab Ace est d'avoir accès à un large éventail de données, comprenant à la fois la sécurité prédictive, la maintenance prédictive, les données relatives aux trajets, les zones d'activité, les insights des véhicules électriques, les événements dits exceptionnels, le suivi par GPS, et plus encore. L'ensemble de ces éléments lui permettent de fournir des réponses nuancées à un plus grand nombre de questions complexes, tout en se souvenant des interactions passées pour améliorer les les futurs échanges. Geotab Ace est également en mesure de fournir des informations personnalisées adaptées à chaque entreprise selon la configuration de sa flotte dans MyGeotab. L'outil fournit également une explication détaillée de son interprétation de la question et de la requête en langage naturel et facile à comprendre. Geotab Ace respecte des principes de confidentialité et conserve toutes les données télématiques des clients dans l'environnement de Geotab, sans jamais les partager avec un LLM (Large Language Model).

"La vision de Geotab Ace révolutionne la gestion de flotte en permettant aux gestionnaires l'accès à des informations à la demande" ajoute Neil Cawse, PDG de Geotab. "Elle incarne parfaitement notre philosophie, qui consiste à simplifier l'analyse des données et à développer un univers d'informations fiables, pertinentes et exploitables pour les flottes."

"En participant à la version bêta de Project G, nous avons pu constater la valeur réelle que les outils d'IA générative peuvent avoir pour nos clients. Il ne s'agit pas seulement des données, mais de la facilité et l'efficacité avec lesquelles nous pouvons les exploiter. Nous sommes ravis de voir Geotab passer à l'étape supérieure de cette innovation en utilisant les feedbacks des clients pour offrir un produit d'IA générative intégré par l'intermédiaire de Geotab Ace" souligne Justin Streich, Président et Owner de Fleet Profit Center Inc.

En traitant quotidiennement plus de 75 milliards de points de données provenant de plus de 4 millions de véhicules connectés, Geotab se positionne comme leader de confiance dans la transformation de données en informations exploitables. La réputation de Geotab en tant qu'innovateur dans l'industrie est renforcée par son équipe dédiée à la data science, qui se concentre spécifiquement sur les données et sur l'intelligence artificielle, et dont la portée s'étend à travers 160 pays. La puissance de l'expertise Geotab et son envergure mondiale lui permettent de développer des modèles d'IA robustes, offrant une valeur ajoutée et une efficacité inégalées à ses clients dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur Geotab Ace, rendez-vous sur : geotab.com/fr/ace.

À propos de Geotab

Geotab est le leader mondial des solutions de transport connecté. Nous fournissons des solutions télématiques — pour le suivi de véhicules et d'actifs — à plus de 40 000 clients dans 165 pays. Depuis plus de 20 ans, nous investissons dans la recherche sur les données et l'innovation de pointe pour permettre à nos partenaires et à nos clients, parmi lesquels des entreprises de la liste Fortune 500 ainsi que des organisations gouvernementales, de transformer leurs flottes et leurs opérations. Geotab connecte plus de 4 millions de véhicules et traite plus de 75 milliards de points de données par jour, pour permettre à chaque client de prendre de meilleures décisions, d'optimiser la productivité, de renforcer la sécurité de sa flotte et d'atteindre ses objectifs de développement durable. La plateforme ouverte et la Marketplace de Geotab proposent des centaines de solutions tierces. Avec l'appui d'une équipe d'experts en données et intelligence artificielle, Geotab exploite la puissance des données pour analyser des informations prédictives et en temps réel, et relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site , suivez-nous sur LinkedIn et abonnez-vous à notre blog .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2341704/Geotab_Inc__Geotab_Unveils_Ace___The_First_Fully_Integrated_Trus.jpg