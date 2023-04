Geotab é referência no gerenciamento de frotas de veículos elétricos com soluções para mais de 300 marcas e modelos globalmente

Empresa inaugura Centro de Pesquisa e Inovação Automotiva em High Wycombe, Inglaterra, para apoiar um futuro mais limpo e sustentável para o transporte

São Paulo, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Geotab Inc. ("Geotab") está revolucionando a forma como os veículos elétricos (VEs) são gerenciados graças às suas soluções completas de telemática e inteligência de dados. A plataforma Geotab fornece dados quase em tempo real sobre carga de bateria, alcance, uso de energia e combustível e histórico de carga para mais de 300 diferentes marcas e modelos de VEs globalmente, sendo assim a líder global em telemática de VE.

Geotab logo (CNW Group/Geotab Inc.) Geotab EV 300 makes and models (CNW Group/Geotab Inc.)

A Geotab anunciou o marco dessa liderança mundial na cerimônia de inauguração do novo Centro de Inovação e Pesquisa, em High Wycombe, Inglaterra. Nesta instalação de última geração, ativa desde 2020, a empresa agora se dedica ao avanço da inteligência de dados necessária para apoiar a eletrificação do setor de transportes em escala. O centro é o lar de algumas das mentes mais brilhantes da indústria, pioneiras no desenvolvimento de tecnologias de ponta para apoiar veículos conectados de todos os tipos. Com foco no fornecimento de soluções inovadoras, este centro de excelência está na liderança da iniciativa de um futuro mais limpo e sustentável para o transporte.

"Entendemos que a qualidade e a riqueza dos dados coletados de um veículo podem definir o sucesso das análises que suportam as operações e o programa de sustentabilidade da frota, e é por isso que o acesso a dados mais completos é fundamental", acrescentou Neil Cawse, CEO da Geotab. "Nosso suporte a VEs é um diferencial e estamos orgulhosos de liderar a indústria nesta área".

Apesar do rápido crescimento da indústria de VEs, ainda existe uma falta de padrões oficiais de informação sobre veículos, criando desafios de dados específicos para os gerentes de frota. Através da tecnologia e do processo de engenharia reversa, a Geotab oferece dados abrangentes que fornecem aos gerentes de frota as informações necessárias para que possam tomar decisões informadas para as metas de eletrificação e sustentabilidade da frota, tais como a gama de veículos, eficiência e estado da carga. Sem acesso a esses dados, surgem problemas como ineficiência, avarias inesperadas, diminuição da produtividade, causando uma experiência insatisfatória com veículos elétricos.

A Geotab é líder em inovação há mais de 20 anos, evoluindo constantemente para atender às mudanças das necessidades da indústria e, na última década, tem se especializado em veículos elétricos. A capacidade da empresa de fornecer dados ricos e abrangentes para praticamente qualquer marca ou modelo de VE é um marco notável que reflete o trabalho árduo de centenas de engenheiros e cientistas de dados.

"Com os VEs, os dados são vitais desde o início. A falta de um padrão industrial significa que cada modelo de VE lançado pode potencialmente exigir uma nova abordagem para acessar seus dados", disse Charlotte Argue, Gerente Sênior de Mobilidade Sustentável da Geotab. "Com o suporte completo para VEs que a Geotab oferece, garantimos que as frotas obtenham os conhecimentos necessários para otimizar suas frotas, à medida que implantam e escalam veículos com emissão zero em suas operações".

A Geotab oferece uma gama de ferramentas para o gerenciamento de frotas de veículos elétricos, incluindo a Avaliação de Aptidão de Veículos Elétricos (EVSA) que analisa perfis e padrões únicos de motoristas para identificar quais veículos da frota são adequados para a eletrificação. O Painel de Frota Ecológica compara o desempenho com frotas similares, incluindo performance, uso e economia de custos do VE, além de todo o suporte necessário com análises e recursos orientados por dados para frotas de qualquer tamanho ao longo da jornada de conversão para VEs, incluindo análises para ajudar as frotas a entender a vida útil da bateria do VE e os impactos no mundo real.

Para saber mais sobre como a Geotab pode auxiliar integralmente a transição de sua frota para a frota elétrica, visite https://www.geotab.com/pt-br/soluções-de-gestão-de-frota/veículos-elétricos/

Sobre a Geotab

A Geotab é líder mundial em soluções para transporte conectado. Fornecemos soluções de telemática - rastreamento de veículos e ativos - para mais de quarenta mil clientes em 150 países. Temos investido em pesquisas pioneiras de dados e inovação por mais de 20 anos, para permitir que parceiros e clientes, inclusive as organizações da Fortune 500 e setor público, possam transformar suas frotas e operações. Conectamos mais de 3,5 milhões de veículos e processamos mais de 55 bilhões de pontos de dados por dia para que nossos clientes possam tomar as melhores decisões, aumentar a produtividade, ter frotas mais seguras e atingir suas metas de sustentabilidade. A plataforma aberta e o Marketplace da Geotab, oferecem centenas de opções de soluções de terceiros. Com o respaldo de uma equipe de cientistas de dados líderes da indústria e especialistas em IA, a Geotab vem revelando o poder dos dados para entender análises em tempo real e preditiva - solucionando os desafios do presente e futuro. Para saber mais, acesse www.geotab.com.br e siga-nos em @GEOTAB e no LinkedIn ou visite o Blog da Geotab.

Contato para a imprensa: Edelman Brasil, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053266/Geotab_Inc__Geotab___refer_ncia_no_gerenciamento_de_frotas_de_ve.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053267/Geotab_Inc__Geotab___refer_ncia_no_gerenciamento_de_frotas_de_ve.jpg

FONTE Geotab Inc.

SOURCE Geotab Inc.