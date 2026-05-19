Geotab Innovation Awards : 5 flottes européennes récompensées

Pour cette première édition des Geotab Innovation Awards, les flottes récompensées définissent de nouvelles normes à plusieurs niveaux : sécurité, durabilité, productivité et gestion de flotte basée sur l'IA

BARCELONE, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- GEOTAB CONNECT EUROPE

Geotab Inc. (« Geotab »), leader mondial des solutions de transport et d'équipements connectés, annonce aujourd'hui les lauréats de la première édition des Geotab Innovation Awards - Europe. Remis lors de l'événement Connect Europe 2026 à Barcelone, ces prix récompensent cinq entreprises exploitant plus de 10 000 véhicules à travers le continent.

Innovation Awards Europe - 2026

Les Geotab Innovation Awards, lancés à l'échelle mondiale en 2023, récompensent les flottes qui se distinguent par leur utilisation des données Geotab dans le cadre d'améliorations significatives et mesurables en matière de sécurité, d'optimisation des opérations et de développement durable. Pour marquer l'étape symbolique des 1 million d'abonnements dans la région EMEA, l'édition européenne de ce prix met en avant l'excellence des flottes sur le continent, en soulignant les résultats obtenus face aux contraintes du marché et aux réglementations.

« Les flottes européennes opèrent dans un des environnements les plus complexes au monde, étant confrontées à des marchés très différents, à une réglementation stricte et à une pression croissante en faveur de la décarbonisation », déclare Edward Kulperger, vice-président senior de Geotab pour la région EMEA. « Ces entreprises démontrent clairement l'importance des données pour la prise de décision et la gestion opérationnelle. Les lauréats placent la barre très haut pour la région. »

Sustainability Champion : Picnic - Pays-Bas, Allemagne & France

La flotte de 5 000 véhicules électriques optimise les trajets et génère des économies d'énergie tout en réalisant davantage de livraisons

Picnic est un supermarché en ligne en pleine croissance qui livre des produits alimentaires aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. L'entreprise exploite une flotte de plus de 5 000 véhicules de livraison entièrement électriques et spécialement conçus pour cette activité.

Picnic a développé un algorithme « Vehicle-to-Trip » basé sur les données Geotab, permettant de tirer parti de l'état de charge, de la consommation d'énergie et des données GPS pour optimiser l'affectation des véhicules pour chaque trajet. Résultat : Picnic à réduit sa flotte de 5 à 13 % aux Pays-Bas et livre plus de commandes avec moins de véhicules, tout en réduisant sa consommation d'énergie.

Safety Champion : Richfords - Royaume-Uni

Retour sur investissement de 411 % et réduction de 22 % du risque de collision pour la flotte de véhicules dédiés à la rénovation après incendie et inondation.

Richfords est une entreprise spécialisée dans la rénovation des infrastructures après un incendie ou une inondation, qui opère dans le sud de l'Angleterre. La société propose des services d'intervention d'urgence 24 heures sur 24 aux assureurs, aux experts en sinistres et aux propriétaires.

Après avoir mené un projet pilote avec Geotab Vitality sur deux mois à partir d'octobre 2025 avec 20 conducteurs, Richfords a déployé le programme sur l'ensemble de sa flotte de 53 véhicules en janvier 2026. À l'issue de ce pilote, l'entreprise avait enregistré une amélioration de 59 % des comportements de conduite, une réduction de 22 % du risque de collision et un retour sur investissement de 411 %.

Distributeur partenaire : Quattro Telematics

Maintenance Champion : Go-Ahead Group - Royaume-Uni & Irlande

La détection automatique des pannes permet de réaliser d'importantes économies sur une flotte de 6 150 véhicules

Go-Ahead Group est l'un des plus grands opérateurs de transports publics du Royaume-Uni. L'entreprise exploite environ 6 150 bus dans le pays et en Irlande, dont la plus grande flotte de bus zéro émission du Royaume-Uni.

L'équipe d'ingénieurs de Go-Ahead utilise la télématique Geotab pour surveiller les pannes en temps réel sur l'ensemble de sa flotte. Un centre d'opérations ouvert 24 h/24 et 7 j/7 permet aux ingénieurs de donner des instructions immédiates aux conducteurs dès qu'une panne critique est détectée. Le système a permis d'éviter des pannes importantes au niveau du moteur et de la boîte de vitesses. En signalant 8 à 10 véhicules par mois présentant une faible pression d'huile rien que pour Go-Ahead London, la télématique a permis d'économiser jusqu'à 20 000 £ par panne de moteur évitée et de réduire le temps d'immobilisation des bus.

Productivity Champion : Marymantes Speed SRL - Espagne

Une entreprise en pleine croissance qui augmente sa productivité de 10 %, avec une parfaite conformité.

Marymantes Speed SRL est une entreprise spécialisée dans le transport routier et la logistique basée à Saragosse, exploitant une flotte internationale à travers l'Europe.

En utilisant le système de tachygraphe de MyGeotab pour surveiller les heures de travail des conducteurs en temps réel, Marymantes a augmenté la moyenne des heures de travail des conducteurs de plus de 10 % tout en respectant pleinement la réglementation espagnole en matière de temps de repos. Un résultat confirmé lors d'une inspection du travail menée par le gouvernement en 2025, au cours de laquelle les rapports générés par l'AFA ont fourni des preuves documentées de conformité et ont aidé l'entreprise à éviter des sanctions.

Distributeur partenaire : Jesmar

Marketplace & AI : Barhale - Royaume-Uni

Réduction de 8,8 % des collisions évitables, absence de conducteurs à haut risque et économies sur les assurances

Barhale est l'un des principaux sous-traitants britanniques en génie civil et en infrastructures, exploitant l'un des parcs de véhicules les plus importants et les plus complexes du secteur.

En intégrant la télématique Geotab à la vidéo IA SureCam, Barhale a combiné les codes d'erreur, les incidents filmés par les caméras et les données sur le comportement des conducteurs sur une seule interface opérationnelle, utilisant les analyses de gestion des risques de collision de Geotab pour identifier les risques avant que les incidents ne se produisent. Malgré une croissance de 40 % de sa flotte, l'entreprise a réduit les collisions évitables de 8,8 %, éliminé complètement les conducteurs à haut risque et négocié une réduction de 2,7 % de ses primes d'assurance.

Distributeur partenaire : LEVL

Les lauréats sont sélectionnés par un jury composé d'experts en gestion de flotte et en analyse de données de Geotab, qui évaluent les candidatures selon plusieurs critères, et notamment selon les résultats mesurables obtenus, l'amélioration opérationnelle et la position de l'entreprise sur le marché.

Pour en savoir plus sur Connect Europe 2026, rendez-vous sur geotab.com/ fr/salle-de-presse/

À propos de Geotab

Geotab est un leader mondial des opérations connectées, de la télématique vidéo et des analyses basées sur l'intelligence artificielle. Fort de la confiance de plus de 100 000 clients — des petites et moyennes flottes aux entreprises du Fortune 500, en passant par les organismes publics comme le gouvernement fédéral américain — Geotab connecte environ 6 millions de véhicules et d'actifs, traitant 100 milliards de points de données par jour. Grâce à ses certifications ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 et FedRAMP, sa plateforme ouverte et son écosystème de plus de 700 partenaires unifient sécurité, conformité et opérations au sein d'un système unique. Notre mission : rendre le monde en mouvement plus sûr, plus efficace et plus durable.

GEOTAB et GEOTAB MARKETPLACE sont des marques déposées de Geotab Inc. au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982734/Geotab_Inc__From_London_Buses_to_Electric_Grocery_Fleets__Five_E.jpg