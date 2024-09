Geotab intègre les données des flottes du groupe Volkswagen

Les flottes composées de marques de véhicules telles que VW, Audi, Seat, CUPRA, Škoda et l'ensemble des véhicules commerciaux du Groupe bénéficient désormais d'une solution télématique clé en main et intégrée au sein d'un écosystème unifié.

AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Geotab, numéro un mondial des solutions de transport connecté, annonce aujourd'hui son partenariat avec Volkswagen Group Info Services AG (VW GIS), un partenaire stratégique pour les données multimarques au sein du groupe Volkswagen. Ce partenariat marque une nouvelle étape clé dans la construction du vaste réseau OEM de Geotab. En combinant les données de haute qualité de Volkswagen Group et la puissance de la plateforme Geotab, ce partenariat offre aux gestionnaires de flotte des solutions télématiques et de mobilité connectée de premier ordre, prêtes à l'emploi et ne nécessitant aucune installation.

Des capteurs intégrés aux véhicules collectent, avec l'accord des utilisateurs, des données propriétaires générées par les flottes composées des marques de Volkswagen Group. Sur demande, ces données sont transférées vers la plateforme Geotab via une API. La plateforme Geotab simplifie la collecte et la conversion des données, permettant des analyses avancées et des informations exploitables tout en garantissant la confidentialité et la sécurité de celles-ci. De plus, l'intégration garantit que toutes les données sont transmises et stockées dans une base de données sécurisée de Geotab, afin qu'elles demeurent sous le contrôle du gestionnaire de flotte. Ces données intelligentes sont utiles pour la location et la gestion des véhicules, la livraison du dernier kilomètre, les entreprises & services publics, et les opérateurs de mobilité, les aidant à prendre des décisions en quasi-temps réel sur la productivité et la conformité.

« Grâce au partenariat VW GIS, nous sommes en mesure de cibler et de satisfaire une base de clients plus large qui recherchent des solutions natives de gestion de flotte via la télématique. L'intégration avec les marques emblématiques du portefeuille du groupe Volkswagen nous permet de renforcer davantage la confiance des clients. Mais Geotab n'est pas le seul à en bénéficier : l'intégration de VW GIS-Geotab avec les fournisseurs de services télématiques offre de nombreux avantages pour les clients et les OEM, car ces derniers n'ont pas à construire ni maintenir leur propre infrastructure technologique pour le traitement, l'analyse et la visualisation des données. Au lieu de ça, le client intègre ses données de manière transparente dans la plateforme télématique cloud via des API. Les clients finaux reçoivent toujours les données spécifiques aux OEM (y compris ceux provenant d'autres OEMs dans le cadre d'une flotte multimarque par exemple), traitées et intégrées de manière optimale avec d'autres données de flotte pour fournir une vue à 360 degrés " déclare Christoph Ludewig, Vice-président, Europe OEM et Leasing/Location/Mobilité, Geotab.

La plateforme MyGeotab intègre désormais des données véhicules provenant de divers constructeurs, y compris le groupe Volkswagen (VW, Audi, Škoda, CUPRA, Seat), BMW-Mini Group, Renault, Dacia, Ford, toutes les marques Stellantis et Mercedes-Benz, ainsi que des données issues des dispositifs télématiques de Geotab. De plus, la solution Geotab offre des analyses précieuses contribuant aux efforts de durabilité ainsi qu'aux rapports CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Par exemple, les gestionnaires de flottes peuvent optimiser les itinéraires et l'efficacité énergétique, identifier le potentiel d'électrification, encourager une meilleure sécurité et réduire les temps d'arrêt inutiles. My Geotab traite les données, offrant aux gestionnaires de flotte une meilleure compréhension des performances de leur flotte.

« Nous sommes ravis de nouer ce partenariat avec Geotab pour fournir une télématique avancée aux gestionnaires de flottes à travers l'Europe. En intégrant des données issues de véhicules de Volkswagen Group aux solutions de Geotab, nous permettons aux gestionnaires de flotte d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la durabilité, permettant des décisions en temps réel sans matériel supplémentaire. » déclare Patricia Stich, présidente de VW Group Info Services AG.

*La solution intégrée Geotab pour VW Group Info Services AG sera disponible à partir de septembre 2024 en Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et au Royaume-Uni.

A propos de Geotab

Geotab, leader mondial des solutions pour véhicules et actifs connectés, s'appuie sur des analyses avancées des données et sur l'IA pour stimuler les performances, renforcer la sécurité et améliorer la durabilité des flottes tout en optimisant les coûts. Grâce à notre équipe de scientifiques des données, d'ingénieurs et d'experts en IA, nous servons plus de 50 000 clients dans 160 pays et nous traitons des milliards de points de données toutes les heures à partir de plus de 4 millions de véhicules. La sécurité et la confidentialité des données sont au premier plan de toutes nos activités. Nous avons gagné la confiance d'entreprises de la liste Fortune 500 et de certaines des plus grandes flottes du secteur public au monde. Nous répondons également aux normes les plus élevées en matière de cybersécurité. La plateforme ouverte de Geotab et sa Marketplace offrent des centaines de solutions tierces. Pour en savoir plus, rendez-vous www.geotab.com/fr, suivez-nous sur LinkedIn ou consultez notre blog.

À propos de Volkswagen Group Info Services AG

Volkswagen Group Info Services AG a été créé en 2019 en tant que filiale de CARIAD SE. La société est présente sur le marché sous sa forme actuelle depuis 2021, avec son siège à Wolfsburg. La société fait office de point de contact centralisé et de partenaire contractuel pour les produits de données multimarques de Volkswagen Group, ainsi que de force motrice et de partenaire pour les fournisseurs de logiciels dans le développement de leurs propres modèles commerciaux basés sur les données et l'amélioration des processus relatifs aux véhicules du groupe. Les données statiques et dynamiques des véhicules des marques Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Seat, Cupra, Skoda et Audi sont regroupées en vue d'une utilisation modulable et mises à disposition sous la forme normalisée sur le « Data Hub » drivesomethinggreater.com

