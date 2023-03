Geotab lança Data Connector para aumentar a integração e a inteligência de dados na gestão de frotas

Sistema permite fazer análises e relatórios com facilidade por meio de integração com ferramentas de BI

ORLANDO, Florida, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Geotab Inc. ("Geotab") anuncia o lançamento do Data Connector, uma ferramenta de inteligência integrada projetada para ajudar gerentes de frotas a enfrentar o aumento dos custos operacionais e os desafios da cadeia de suprimentos, da gestão de talentos e de questões regulatórias. Há 22 anos trabalhando em soluções inteligentes para frotas, a Geotab tem processado conjuntos de dados específicos, que agora estão acessíveis por meio de uma integração simples e "sem código" com múltiplas ferramentas de inteligência, como PowerBI, Tableau ou Excel.

Os conjuntos de dados analisados pela Geotab podem ser integrados com dados das frotas provenientes de diferentes fontes, como sistemas de manutenção ou contabilidade, por exemplo, ajudando a melhorar a interpretação. O Data Connector também inclui modelos de relatórios que traduzem rapidamente os dados da frota em insights importantes, e podem ser utilizados para desenvolver painéis e análises personalizados de acordo com a necessidade do gestor.

"A colaboração com nossos clientes gerou a oportunidade de preenchermos uma lacuna de dados de veículos conectados em plataformas de BI populares, a fim de fornecer às frotas a capacidade de acessar, analisar e reportar informações significativas para seus negócios", comenta Mike Branch, VP de Dados e Análises da Geotab. "O uso do Data Connector evitará o armazenamento de dados nas organizações, garantindo, mais confiança e permitirá acesso às informações por meio da plataforma de BI que seja compatível com os negócios - o que é ideal para todos os clientes, mas especialmente para aqueles com recursos mais limitados", completa.

"O Geotab Data Connector tem ajudado a cidade de Ottawa, no Canadá, a elaborar relatórios de inteligência empresarial. Ao conectar e trazer visibilidade a dados telemáticos, o sistema ajuda na geração de insights valiosos, que conduzem uma melhor tomada de decisões", afirma Phil Seguin, analista de Sistemas de Informação de Gestão de Frotas da Cidade de Ottawa.

O Data Connector também é um recurso eficaz para frotas empresariais com programas de gerenciamento de dados e recursos técnicos mais estabelecidos. A ferramenta oferece uma abordagem ágil, eficiente e precisa para analisar tendências relacionadas a conjuntos de dados específicos, e é aplicável a frotas com um ou mais de 100 mil veículos. Os clientes podem acessar o Data Connector por meio do marketplace da Geotab e adicionar a ferramenta como fonte de dados em uma ferramenta de BI de sua preferência usando as credenciais de login existentes no MyGeotab.

A Geotab é líder mundial em soluções para transporte conectado. Fornecemos soluções de telemática - rastreamento de veículos e ativos - para mais de quarenta mil clientes em 150 países. Temos investido em pesquisas pioneiras de dados e inovação por mais de 20 anos, para permitir que parceiros e clientes, inclusive as organizações da Fortune 500 e setor público, possam transformar suas frotas e operações. Conectamos mais de 3,2 milhões de veículos e processamos mais de 55 bilhões de pontos de dados por dia para que nossos clientes possam tomar as melhores decisões, aumentar a produtividade, ter frotas mais seguras e atingir suas metas de sustentabilidade. A plataforma aberta e o Marketplace da Geotab, oferecem centenas de opções de soluções de terceiros. Com o respaldo de uma equipe de cientistas de dados líderes da indústria e especialistas em IA, a Geotab vem revelando o poder dos dados para entender análises em tempo real e preditiva - solucionando os desafios do presente e futuro. Para saber mais, acesse www.geotab.com.br e siga-nos em @GEOTAB e no LinkedIn ou visite o Blog da Geotab.

