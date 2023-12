Geotab® remporte le prix de la télématique aux What Van? Awards 2024

Le prix récompense l'innovation de Geotab en matière de gestion de flotte

LONDRES, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Geotab Inc. (« Geotab »), l'un des leaders mondiaux des solutions de transport connecté, a été récompensé aux What Van? Awards de cette année, remportant pour la deuxième année consécutive le prix dans la catégorie Télématique pour ses puissantes solutions télématiques destinées aux flottes, notamment celles comprenant des fourgonnettes et des véhicules utilitaires légers (VUL).

Geotab® wins Telematics Award at What Van? Awards 2024

Reconnu par le jury, Geotab a remporté le prix dans cette catégorie grâce à sa plateforme de gestion de flotte de premier plan, MyGeotab®. Au cœur de son dispositif, MyGeotab fournit des informations télématiques réactives et proactives essentielles telles que l'utilisation du véhicule, son emplacement, son efficacité énergétique et la sécurité du conducteur. Les clients peuvent intégrer ces informations à leurs outils de business intelligence préférés via le Data Connector que Geotab a lancé au début de l'année pour éviter le cloisonnement des données au sein des organisations.

MyGeotab est extensible grâce à la Marketplace® de Geotab : un réseau de solutions axées sur les flottes qui permettent d'étendre la puissance de Geotab au-delà de notre écosystème de base, y compris tout ce qui concerne les caméras embarquées, le suivi des actifs, la maintenance et la gestion du carburant. La Marketplace de Geotab offre aux flottes d'innombrables possibilités de personnaliser leur télématique en fonction de leurs besoins en l'intégrant à des tiers.

MyGeotab aide également ses clients à atteindre la carboneutralité grâce à un ensemble intégré de solutions axées sur la durabilité afin de maximiser l'efficacité de leurs flottes. Il s'agit notamment de l'audit d'électrification (EVSA) qui analyse les données réelles sur l'utilisation de la flotte existante afin de recommander de manière proactive une stratégie optimale de transition vers les véhicules propres en fonction des besoins et des comportements spécifiques de la flotte, et du tableau de bord Green Fleet, un outil gratuit conçu pour maximiser la productivité et suivre la consommation de carburant ou la consommation d'énergie des batteries des véhicules propres de la flotte.

« Nous sommes ravis d'avoir été récompensés aux What Van? Awards cette année pour notre attachement constant à proposer la meilleure offre télématique au monde à nos clients des flottes, a déclaré David Savage, vice-président de Geotab pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Les camionnettes et les VUL font partie intégrante de notre économie, et nos clients s'adressent à nous pour obtenir les meilleures solutions de gestion de flotte afin de stimuler l'efficacité opérationnelle, l'agilité et surtout, la durabilité. Nous avons récemment annoncé que nous prenons désormais en charge plus de 300 modèles de véhicules électriques via MyGeotab, soit la plus importante couverture de tous les fournisseurs de services télématiques à l'échelle mondiale. Avec l'ensemble de nos solutions de gestion de flotte, nous sommes honorés de soutenir nos clients dans cette entreprise. »

Cette dernière récompense fait suite à la récente annonce selon laquelle Geotab a été reconnu leader mondial de la télématique vidéo commerciale, et a désormais dépassé les 4 millions d'abonnements à l'échelle mondiale, ce qui illustre la demande d'intelligence puissante sur les flottes afin d'éclairer la prise de décision et de favoriser l'optimisation des opérations.

Avec l'une des plus grandes équipes de science des données et d'intelligence artificielle du secteur, Geotab continue de stimuler la recherche et le développement dans le monde des flottes. Plus récemment, Geotab a dévoilé, en version bêta, « Project G », un assistant numérique d'analyse alimenté par l'IA générative qui facilite l'accès aux données grâce à une interface en langage naturel, rationalisant ainsi la prise de décision dans le domaine de la télématique.

À propos de Geotab

Geotab est un leader mondial des solutions de transport connectées. Nous fournissons des solutions télématiques — suivi des véhicules et des actifs — à plus de 50 000 clients dans 160 pays. Depuis plus de 20 ans, nous investissons dans la recherche de données révolutionnaires et l'innovation pour permettre à nos partenaires et nos clients, notamment Fortune 500 et des organisations du secteur public, de transformer leurs flottes et leurs opérations. Avec plus de 4 millions d'abonnements et le traitement de plus de 75 milliards de points de données par jour, nous aidons nos clients à prendre de meilleures décisions, à augmenter leur productivité, à renforcer la sécurité de leurs flottes et à atteindre leurs objectifs de durabilité. La plateforme ouverte et la Marketplace de Geotab offrent des centaines d'options pour des solutions tierces. Soutenue par une équipe de scientifiques des données et d'experts en IA de premier plan, Geotab libère la puissance des données pour comprendre l'analyse prédictive et en temps réel, relevant les défis d'aujourd'hui pour le monde de demain. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.geotab.com/uk, suivez @GEOTAB sur Twitter et LinkedIn ou consultez le blog de Geotab.

© 2023 Geotab Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs au Canada et dans d'autres pays. Geotab, le logo Geotab et MyGeotab sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Geotab Inc. et/ou de ses filiales. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Tony Brown, responsable de la communication pour l'Europe, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2303768/Geotab_Inc__Geotab__wins_Telematics_Award_at_What_Van__Awards_20.jpg