Gerald Group refinanziert erfolgreich ihre zwölfte revolvierende Kreditfazilität

LONDON, 26. Jan. 2022 /PRNewswire/ -- Gerald Group („Gerald / die Group"), das älteste und größte unabhängige Metallhandelshaus der Welt, das sich im Besitz von Mitarbeitern befindet, hat erfolgreich seine zwölfte jährliche revolvierende Kreditfazilität („RCF") über 140 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

Die Group hat zusammen mit Credit Agricole und Credit Suisse (als Mandated Lead Arrangers) und Credit Agricole als Document Agent sowie mit der Unterstützung von Deutsche Bank, DBS Bank, Banco do Brasil, Arab Bank, Banque Cantonale Vaudoise, Erste und UniCredit die RCF in weniger als zwei Monaten arrangiert, dokumentiert und ausgeführt.

Die für ein Jahr zugesagte, unbesicherte RCF beinhaltet eine 364-tägige Verlängerungsoption und eine Accordeon Feature in Höhe von 200 Millionen US-Dollar. Gerald wird die Fazilität für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke sowie zur Refinanzierung seiner fällig werdenden syndizierten revolvierenden Kreditfazilität nutzen.

„Gerald hat im Jahr 2021 bemerkenswerte Meilensteine erreicht. Es war eines der erfolgreichsten Jahre in unserer 60-jährigen Geschichte. Die Group profitiert weiterhin von unserem robusten Geschäftsmodell und unserer tief verankerten Risiko- und Governance-Kultur. Wir sind stolz und dankbar für die guten Beziehungen zu unseren Banken und ihre Unterstützung, ihr Vertrauen und ihr Verständnis für unser Geschäft. Sie wissen, dass Gerald in der internationalen Metall- und Übergangsmaterialbranche eine wichtige Rolle spielt", sagte Craig Dean, Chairman und Chief Executive Officer der Gerald Group.

„Wir freuen uns sehr über die Refinanzierung unserer zugesagten RCF, die sich unmittelbar an unsere jüngste, stark überzeichnete nordamerikanische Borrowing Base in Höhe von 450 Millionen US-Dollar anschließt. Geralds starker Bankenpool hat unser vielfältiges Finanzierungsmodell konstruktiv unterstützt. Weiteres Wachstum kommt von Banken, die sich auf die Bereiche Batteriematerialien und Energiewende spezialisiert haben und die Rolle der Gruppe als führender internationaler Metallhändler anerkennen", fügte Mital Patel, Global Head of Finance der Gerald Group hinzu.

Informationen zur Gerald Group

Die Gerald Group ist bemüht, auf nachhaltige und verantwortungsvolle Weise zum Welthandel und zur wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Die 1962 in den Vereinigten Staaten gegründete Gesellschaft ist das älteste und größte unabhängige Metallhandelshaus der Welt, das sich im Besitz von Mitarbeitern befindet. Die Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in London und wird von Chairman und CEO Craig Dean geleitet. Gerald ist ein engagierter und zuverlässiger Partner führender Bergbau- und Verarbeitungsunternehmen, industrieller Verbraucher und großer Finanzinstitute und verfügt über Marktpräsenz in allen Regionen der Welt. Die Gruppe betreibt Handelszentren in Schanghai, Stamford und der Schweiz und handelt mit Nichteisen-, Eisen- und Edelmetallen sowie damit verbundenen Konzentraten und Rohstoffen. Die globale Präsenz von Gerald, die konservative Risikomanagementkultur, die fachkundige Marktbeobachtung, die erfahrenen und innovativen Handelsabteilungen in Verbindung mit Logistik, Lagerung und strukturierten Finanzlösungen werden durch strategische Beziehungen ergänzt, die die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, Kunden Zugang zu einer vielfältigen und stetigen Versorgung mit Ressourcen zu bieten.

