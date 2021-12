Geraldo Soares é o novo presidente do Conselho de Administração do IBRI

SÃO PAULO, 21 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Conselho de Administração do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) elegeu novo presidente e vice-presidentes para o biênio 2022/2023.

Geraldo Soares foi eleito presidente do Conselho de Administração. Guilherme Setubal e Renata Oliva Battiferro foram eleitos vice-presidentes. Geraldo Soares substitui Anastácio Ubaldino Fernandes Filho (2020/2021) como presidente do Conselho de Administração.

Como ex-presidente do Conselho de Administração, Anastácio Fernandes Filho passará a compor o Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética do IBRI. E foi reeleito, também, como membro do Conselho de Administração.

"Anastácio Fernandes Filho liderou Plano Estratégico do IBRI com uma série de iniciativas de sucesso, objetivando melhorar a digitalização e a comunicação. E continuará contribuindo com sua experiência como Conselheiro de Administração para cumprirmos a missão de valorizar e aperfeiçoar os profissionais de Relações com Investidores, e promover o desenvolvimento do mercado de capitais", afirma Geraldo Soares, novo presidente do Conselho de Administração do IBRI.

Breve currículo – Geraldo Soares é Superintendente de Relações com Investidores do Itaú Unibanco. Foi Conselheiro de Administração do IBRI (2020/2021) e eleito Presidente do Conselho de Administração (2022/2023). É membro e Coordenador do Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética do IBRI. Foi Presidente Executivo do IBRI (2006/2009). Foi Diretor Regional do IBRI São Paulo (2000/2001) e Vice-Presidente da Seção São Paulo (2002/2005). Foi Vice-Presidente do Conselho (2010/2013) e Presidente do Conselho (2014/2015).

Guilherme Setubal é Gerente de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores da Dexco. Foi Coordenador da Comissão Técnica do IBRI (2016/2017). Foi Presidente Executivo do IBRI (2018/2019), Vice-presidente do Conselho de Administração (2020/2021) e reeleito Vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI (2022/2023).

Renata Oliva Battiferro é Diretora de Relações com Investidores da Positivo Tecnologia. Foi Vice-presidente Executiva do IBRI (2018/2019), membro do Conselho de Administração do IBRI (2020/2021) e será Vice-presidente do Conselho (2022/2023).

Conselheiros de Administração - Na Assembleia Geral Ordinária de 15 de dezembro de 2021, foram eleitos em ordem alfabética:

Conselho de Administração

Anastácio Ubaldino Fernandes Filho

Diego Carneiro Barreto

Eduardo Pavanelli Galvão

Geraldo Soares Leite Filho

Guilherme Nahuz

Guilherme Setubal Souza e Silva

Phillipe Casale

Rafael Olegário da Costa

Renata Oliva Battiferro

Rodrigo dos Reis Maia

Rodrigo Lopes da Luz

Sandra Silva Calcado

Conselho Fiscal

Almir da Silva Mota

Fernando Augusto Lopes Silva

Luis A. O. Navarro

A votação dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal teve início em 16 de novembro de 2021 e terminou em 15 de dezembro de 2021. Os associados puderam votar via processo eletrônico ou presencial na sede do IBRI. O sistema de votação e o resultado foram auditados pela PwC.

FONTE IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

