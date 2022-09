Gerber® y la emprendedora y mamá primeriza Nabela Noor invitan a los padres a celebrar las primeras comidas de sus bebés con la oportunidad de ganar alimentos infantiles durante un año

Nabela Noor y Gerber también seleccionaron una edición limitada del First Bite Party Pack para disfrutar aún más del increíble primer momento de experimentar sabor para bebés y padres

ARLINGTON, Virginia, 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gerber, líder en nutrición en la primera infancia, anunció hoy una alianza con la diseñadora, autora, empresaria y flamante mamá Nabela Noor para festejar los momentos de primeros bocados que constituyen un hito para los bebés de todo el país. Con el objetivo de fomentar la diversión y el placer durante estos instantes emocionantes, aunque a veces caóticos, Nabela y Gerber han seleccionado los paquetes gratuitos y de edición limitada First Bite Party Packs para un número selecto de seguidores. Gerber también regalará un año de alimentos para bebés al afortunado ganador seleccionado al azar.

Nabela Noor alimenta a su bebé Amalia con sus primeros bocados de puré del My& 1st Veggies Starter Kit

Las Guías Alimentarias para Estadounidenses 2020-2025 reconocen que el período desde que se empieza a ingerir alimentos hasta los dos primeros años de edad es clave para desarrollar patrones de alimentación saludables e introducir una variedad de alimentos, y los responsables de Gerber son conscientes de que los padres experimentan estrés y mucha emoción, y tienen muchas preguntas sobre cómo comenzar esta etapa. Por este motivo, Gerber y Nabela invitan a los padres a celebrar y compartir todos los momentos de desorden, imperfección y alegría que acompañan los primeros bocados del bebé, y a la vez ponen a disposición los recursos expertos de Gerber para apoyar a los padres durante este hito.

"Todos los días están llenos de momentos para atesorar, especialmente con tu bebé. Pero sé que, a veces, hitos como empezar a comer alimentos sólidos pueden ser abrumadores para las familias. Para ayudar a los padres en la transición a este momento, colaboré con Gerber para seleccionar el paquete para fiesta de primeros bocados gratuito y de edición limitada First Bite Party Pack, que celebra las primeras comidas de los bebés e inspira a los padres a seguir probando nuevos sabores", señaló Nabela Noor. "Cuando el pediatra nos dijo que nuestra Amalia, de 6 meses, estaba lista para comenzar a explorar alimentos sólidos, estábamos superemocionados. Cuando probó sus primeros bocados de puré Gerber, nos hizo cara de '¿Qué es esto?' y después se reía cuando intentamos una y otra vez. Su alegría me recordó celebrar este momento, y me encanta ayudarla a explorar nuevos gustos y texturas a la par que seguimos su primer viaje de experimentar sabores".

Seleccionado por Nabela y Gerber, el First Bite Party Pack viene repleto de artículos que los padres y los bebés pueden aprovechar para disfrutar de esos primeros momentos caóticos y alegres de experimentar sabores, entre ellos, el My 1st Veggies Starter Kit de Gerber, un babero y una tarjeta de regalo de Gerber Childrenswear, la cuchara Tiny Spoon y el vaso Tiny Cup de ezpz®, una copia del libro de Nabela "Beautifully Me" y elementos inspiradores para ayudar a los padres a sentirse apoyados en esta etapa de logros.

El sorteo alienta a los padres a celebrar esos momentos maravillosos y las divertidas caras de cuando sus pequeños prueban sus primeras comidas. Los padres pueden inscribirse en el sorteo en Instagram o TikTok. Los pasos son seguir a @Gerber y publicar una foto o un video de las primeras comidas de su bebé con los hashtags #GerberMy1st y #sweepstakes y etiquetar a @Gerber.

"En Gerber, nuestros expertos responden preguntas de los padres que presentan nuevos alimentos todos los días, y sabemos que la transición a cualquier hito del bebé a menudo se puede enfrentar con emoción y dudas", comentó Mohini Joshi, vicepresidenta de Marketing de Gerber. "Nos hemos asociado con Nabela Noor para inspirar y afirmar a los padres que pueden divertirse y celebrar el comienzo de la alimentación con sólidos, lo que facilita aún más este momento mediante el consumo de nuestros alimentos de la más alta calidad, nutritivos y adecuados para el desarrollo".

Desde la fundación de la marca hace más de 90 años, Gerber se ha comprometido a alimentar a las generaciones de bebés con productos nutritivos de la más alta calidad que cumplen con los estándares de seguridad y calidad líderes en el sector que están entre los más estrictos del mundo. Gerber ofrece orientación nutricional y apoyo para la alimentación 24/7 a cargo de expertos (nutricionistas dietistas registrados y consultores especializados en lactancia y sueño, entre otros) a través de MyGerber Expert y Gerber Learning Center, un centro de recursos en línea donde se pueden encontrar respuestas a preguntas de todo tipo.

Para pedir uno de los primeros paquetes First Bite Party Packs de la edición limitada de Nabela Noor y Gerber (hasta agotar stock) o para obtener más información sobre cómo participar para ganar alimentos infantiles gratuitos durante un año, visite gerber.com/firsttastes.

Por otra parte, Gerber y Dani Austin, empresaria y mamá influencer, organizaron una transmisión en vivo que se puede comprar en Walmart Live, impulsada por TalkShopLive, para que los consumidores vieran y compraran los alimentos para bebés favoritos de Dani, con su propia aprobación de madre.

ACERCA DE GERBER

Gerber Products Company fue fundada en 1928 en Fremont, Míchigan. Gerber se unió a la familia Nestlé el 1 de septiembre de 2007. Gerber es líder en nutrición en la primera infancia. En Gerber, la investigación fundamenta todo lo que hacemos, desde los productos que fabricamos, la educación nutricional que compartimos y los servicios que ofrecemos. Gerber ofrece recursos del estudio Feed Infants and Toddlers (FITS) para profesionales de la salud en Medical.Gerber.com/FIT y para padres en Gerber.com.

La oferta de paquetes First Bite Party Packs es limitada. El canje se limita a los consumidores dentro de los Estados Unidos.

SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA . No válido donde lo prohíba la ley. La firma Gerber Products Company patrocina la experiencia del primer bocado de los bebés con obsequios de Gerber. Abierto a residentes legales de los 50 Estados Unidos y D. C. que sean mayores de edad en su Estado de residencia y sean padres o tutores legales de niños entre 0 y 24 meses. Comienza a las 9:00 a. m. ET del 9/28/22 y finaliza a las 11:59 p. m. ET del 10/15/22. Para conocer las bases oficiales, las probabilidades, los límites, las descripciones de los premios y más detalles, visite www.gerber.com/firsttastes.

Contacto para los medios

Sierra Martin

[email protected]

Acerca de Gerber Childrenswear

Gerber Childrenswear LLC es un importante vendedor socialmente responsable que comercializa las prendas de vestir diarias y de moda para niños y productos relacionados que ofrece bajo algunas de las marcas de confianza del mundo. Las marcas con licencia incluyen su marca insignia, Gerber®, así como NFL®. Entre las marcas patentadas se encuentran Onesies®, Just Born® y Cuddle Time®. La compañía vende ajuar, ropa de dormir, ropa de juego, ropa interior, accesorios, medias, telas de baberos/paños, ropa de baño y cama, y pañales de tela a todos los canales de distribución.

Para obtener más información sobre la compañía, visite www.Gerberchildrenswear.com.

Contacto para los medios: Connie Pence, Gerber Childrenswear LLC , [email protected]

Acerca de ezpz

ezpz® es una pequeña empresa de propiedad de mujeres y dirigida por mujeres fundada por una mamá y empresaria. La misión de ezpz es ofrecer soluciones a la hora de la comida para los primeros alimentos en el recorrido completo hacia la alimentación autónoma. En esa línea, todos los productos de ezpz están diseñados por un especialista en alimentación pediátrica para ayudar a los bebés y niños pequeños a alcanzar los hitos del desarrollo de manera segura y efectiva.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1909874/Nabela_Noor_feeds_Baby_Amalia.jpg

FUENTE Gerber

SOURCE Gerber