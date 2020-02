Gerencianet é certificada como Great Place to Work

SAO PAULO, 17 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Gerencianet , instituição de pagamento com 12 anos de mercado, recebeu a Certificação Great Place to Work. O selo foi conquistado com base em diagnóstico de clima organizacional realizado pela consultoria global, que mede o nível de satisfação dos colaboradores em relação à empresa.

Para obter a certificação, a empresa deve conseguir uma média de, no mínimo, 70 pontos. A participação dos colaboradores na pesquisa é opcional e os questionários são respondidos de forma anônima. A Gerencianet obteve a nota 96.

Cultura Organizacional

Em fase de expansão, a empresa busca manter uma cultura organizacional positiva. "A Gerencianet sempre teve uma grande preocupação com as pessoas, em oferecer bons salários, bons benefícios e um ambiente agradável, permitindo o desenvolvimento profissional e a qualidade de vida. A certificação vem para formalizar o resultado de um trabalho de anos", explica a gerente de Recursos Humanos, Viviane Feliciano.

Para manter os colaboradores sempre motivados, a empresa investe não apenas em um ambiente de qualidade, com bons equipamentos e área de recreação, com jogos e videogames, mas também na forma de gestão. A Gerencianet mantém um estilo de liderança horizontal, incentivando os profissionais a participarem de todas as etapas dos processos, sugerindo novas ideias e melhorias. "É fundamental que as pessoas se sintam responsáveis pelos projetos. Dessa forma, elas percebem a importância do seu trabalho", afirma Feliciano.

Mesmo com a conquista do certificado, a empresa quer mais. "A conquista do certificado não nos deixa acomodados. Agora, vamos analisar todas as sugestões feitas pelos colaboradores e continuar trabalhando para fazer da empresa, cada dia mais, um excelente lugar para se trabalhar", conta.

Gerencianet

Com sede em Ouro Preto e escritório em São Paulo, a Gerencianet possui, atualmente, 130 colaboradores nas duas unidades. Conta digital focada em negócios para emissão e gerenciamento de recebimentos, a empresa é responsável pela emissão de 60 milhões de cobranças anuais, atendendo mais de 160 mil clientes em todo o Brasil.

FONTE Gerencianet

