Gerencianet e Visa lançam cartão pré-pago para empreendedores

O cartão pode ser usado para movimentação do saldo dos recebimentos das cobranças emitidas pela plataforma. Além de ser aceito em milhares de estabelecimentos conveniados Visa em todo o mundo, ele pode ser usado também para saques nos caixas 24 horas. A transferência do saldo para o cartão acontece de forma imediata e sem a cobrança de tarifas. O cartão também não possui mensalidade ou anuidade.

De acordo com o CEO da Gerencianet, Evanil Paula, o objetivo do lançamento é permitir que empreendedores de todos os portes consigam fazer a gestão financeira de forma menos burocrática. "Nós já possibilitamos a empresários emitirem cobranças por boletos bancários e cartão de crédito com tarifas menores e mais praticidade. Agora, passamos a oferecer uma nova ferramenta para a gestão desse saldo. E isso de uma forma segura, com a parceria da Visa", explica.

Benefícios

Os titulares do cartão Gerencianet têm acesso aos programas de benefícios da Visa, como o Vai de Visa , que possui ofertas, promoções e benefícios exclusivos para clientes Visa, e ao Visa Causas , projeto que auxilia o consumidor a contribuir com uma das cinco causas sociais – animal, crianças, educação, idosos, saúde - ou instituição social de escolha a cada pagamento realizado com Visa.

Gerencianet

Atualmente, a Gerencianet é responsável pela emissão de mais de 6 milhões de boletos por mês e conta com mais de 160 mil clientes que poderão utilizar seu saldo de forma mais rápida e fácil com o novo cartão. O produto está disponível a partir de hoje.

