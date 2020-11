Gerencianet lança API exclusiva para transações via Pix

A API Pix Gerencianet disponibiliza serviços compatíveis com o pagamento instantâneo, como a criação de cobranças, verificação de Pix recebidos, devoluções e conciliações e segue criteriosamente as padronizações definidas pelo Banco Central .

Além de participar diretamente do novo arranjo brasileiro, a instituição financeira operou, desde o início, na elaboração do Pix ao lado do Bacen. Por isso, a Gerencianet planejou-se não apenas para implementá-lo na instituição. A conta digital também se preparou para ser a ponte, para que outras empresas, via API, possam, a partir de agora, disponibilizar o Pix.

A Gerencianet é uma conta digital focada em negócios, que está há 13 anos no mercado. Só em 2020, a instituição processou cerca de R$ 6,2 bilhões pela API e, nesse mesmo ano, foram mais de 310 milhões de requisições aos endpoints da empresa.

A precificação das tarifas varia entre R$0,01 e R$0,84 centavos, de acordo com o valor das transações, e pode ser conferida, na íntegra, no site da instituição. No entanto, as tarifas só começarão a ser cobradas a partir de 17 de janeiro de 2021.

Pix para pequenos empreendedores

O pagamento instantâneo também abre espaço para pequenos empreendedores. Empresas que possuem um número baixo de transações podem abrir uma conta gratuita e utilizarem o Pix pelo aplicativo da Gerencianet. Pelo app, é possível, instantânea e gratuitamente, pagar ou receber via Pix. Confira detalhes no site da empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1334111/Gerencianet_lan_a_API_exclusiva.jpg

FONTE Gerencianet

