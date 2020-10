Gerencianet recebe homologação para cadastro de chaves do Pix

As chaves são a forma simplificada de iniciar um Pix. Quem deseja receber por Pix pode utilizar o número do celular, o CPF/CNPJ ou e-mail para identificar sua conta. Dessa forma, não será mais necessário compartilhar dados bancários com terceiros, como acontece nas transferências tradicionais. Cada pessoa física poderá ter até cinco chaves cadastradas. Já as pessoas jurídicas poderão cadastrar até 20 por conta digital. Há também a chave aleatória, alternativa que gera um código aleatório para direcionar à conta.

Essas chaves, preenchidas pelos próprios usuários, vão diretamente para o DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais), sistema oferecido pelo Banco Central para guardar e organizar as informações com segurança. Assim, as informações estarão protegidas pelo sigilo bancário, em conformidade com a Lei Complementar nº 105 e a Lei Geral de Proteção de Dados .

Os usuários que desejam utilizar as chaves para receber ou enviar um Pix deverão, a partir de segunda-feira, 5, acessar o aplicativo da Gerencianet para fazer o registro. A criação da conta é feita diretamente pelo aplicativo, de forma gratuita. Todas as funcionalidades estarão disponíveis antecipadamente para a gestão das chaves – o registro, a exclusão, a alteração, a reivindicação de posse e a portabilidade.

Sobre a Gerencianet

A Gerencianet é uma Instituição de Pagamentos que participa diretamente do Sistema de Pagamentos Instantâneos e se envolveu ativamente com Banco Central para a implementação do Pagamento Instantâneo no Brasil. Desde 2007, a fintech descomplica a gestão de cobranças e recebimentos de pessoas físicas e empresas. Sempre preocupada com o bem-estar dos clientes, a Conta Digital para Negócios da Gerencianet oferece: Conta Digital com cartão pré-pago sem anuidade, emissão de boletos, carnês e links de pagamento, transferências, gestão de clientes e de dinheiro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1306611/Sede_Gerecianet___Ouro_Preto.jpg

FONTE Gerencianet

Related Links

https://gerencianet.com.br



SOURCE Gerencianet