Gerencianet zera as tarifas da API Pix para pessoas jurídicas até 31/07

A API é uma solução desenhada para automatizar a geração de cobranças nos mais diversos modelos de negócio. Essa opção faz total diferença para empresas que precisam escalar os seus recebimentos. Com esse sistema, é possível emitir centenas de faturas em poucos segundos, com segurança e praticidade.

O CEO da Gerencianet, Evanil de Paula, enxerga a API Pix como uma oportunidade para vários tipos de negócio. "Já existe um grande número de consumidores que querem pagar suas compras pelo Pix. Então, é importante que os empreendedores comecem a olhar com mais atenção para esse novo meio de pagamento. A gratuidade da API Pix Gerencianet reflete a nossa vontade de contribuir com a democratização do Pix e com o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Queremos que os donos de negócio tenham acesso a uma ferramenta moderna, segura e eficaz para potencializar as suas vendas".

Desenvolvida com tecnologia de ponta, a API Pix da Gerencianet segue a padronização do Banco Central, está disponível em todas as linguagens de programação e possui fácil integração. Com a API, é possível criar e fazer gestão de cobranças, verificar liquidação e realizar estorno de pagamentos.

Será possível testar a API Pix, gratuitamente, até o fim do mês de julho. A partir de agosto, será cobrado o valor de R$ 0,01 pela geração de cobranças e uma tarifa proporcional ao valor da transação de, no máximo, R$ 0,89.

Na Gerencianet, também é possível emitir cobranças de forma manual pelo celular. O Pix pelo aplicativo é totalmente gratuito para pessoa física e jurídica. Essa opção é mais indicada para negócios que façam poucas emissões por dia.

As empresas que desejarem saber mais sobre a integração podem agendar uma reunião com os especialistas da Gerencianet e, também, conferir a documentação da API diretamente no portal.

Conheça a Gerencianet

A Gerencianet é uma Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central, participante direta do Pix e com 13 anos de know-how em API de recebimento.

Só em 2020, foram processados R$ 6,2 bilhões pela API e contabilizados mais de 310 milhões de requisições nos endpoints da Gerencianet.

A Conta Digital para Negócios oferece todos os serviços essenciais para a gestão de clientes e de dinheiro: emissão de boletos, carnês e links de pagamento, cartão pré-pago sem anuidade, transferências TED e, claro, Pix.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1484836/api_pix_gerencianet.jpg

FONTE Gerencianet

SOURCE Gerencianet