Gertec apresenta nova impressora térmica com foco no varejo

Com três portas de comunicação, USB, Serial e Ethernet, e beep sinalizador integrado, somado a velocidade de impressão em 250 mm/s e a durabilidade de 150km de papel impresso, a G250 oferece tecnologia de ponta alinhada com as exigências do mercado varejista. O equipamento foi projetado para levar mais usabilidade e versatilidade ao negócio, sendo compatível com a maioria dos sistemas de automação através do protocolo ESC/POS e impressão via driver do Windows (Spooler).