Gertec lança primeira impressora térmica com Wi-Fi integrado

Solução de alta qualidade chega para levar agilidade e reduzir filas no ponto de venda, melhorando a experiência do consumidor

SÃO PAULO, 20 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Gertec , empresa brasileira de tecnologia para meios de pagamento, automação comercial e bancária, apresenta a primeira impressora Wi-Fi com integração interna, ou seja, 100% integrada sem necessidade de acessórios adicionais. O modelo G250W traz automatização e agilidade aos processos do varejo para impressão de cupons, recibos, comprovantes, senhas de atendimentos, códigos de barras e QR Codes. Com três portas de comunicação (USB, Serial e Ethernet), beep sinalizador integrado, somado a velocidade de impressão em 250 mm/s e a durabilidade de 150km de papel impresso, a G250W oferece tecnologia de ponta alinhada com as exigências do mercado varejista.