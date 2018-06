Geschäftsabschluss mit TradeSpace: Populous World macht den Weg in den indischen Markt frei

TradeSpace ist eine indische Plattform für Rechnungsfinanzierung, die in Indien ansässigen Unternehmen hilft, Produkte an multinationale Unternehmen zu liefern Die indischen Unternehmen werden aus ihren offenen Forderungen Kapital für ihr Unternehmen beschaffen. Gleichzeitig können Käufer von Forderungen diese für eine hohe Rendite in kürzerer Zeit bei sehr geringem Risiko erwerben.

Aktuell ist die Planung von Populous World unverändert - mit einer globalen Plattform plant das Unternehmen den Durchbruch auf dem Rechnungsdiskontmarkt in Großbritannien und in Hongkong. Aber auch in Indien bot sich dem Team von Populous World eine echte Chance mit dynamischer Wirkung - das Unternehmen stellt diesbezüglich sicher, das Populous World die Nase vorn hat.

Innerhalb der Rechnungsdiskontbranche werden in Großbritannien große Unternehmen derzeit mit 18 % p.a. (1,5 % p.m.) belastet. In Indien werden ähnliche Unternehmen mit 1,75 % oder höher belastet, obwohl sie ihren Hauptsitz in Großbritannien haben. Die Vereinbarung mit Trade Space wird einen synergistischen Ansatz für beide Plattformen schaffen, mit dem diese Unternehmen weltweit bessere Sätze erhalten, während Populous World die Präsenz von Forderungen auf der Plattform erhöhen wird.

Populous World und TradeSpace gehen davon aus, dass die Forderungen in den nächsten Wochen auf der Plattform verfügbar sein werden. Dies bedeutet, dass die Käufer der Forderungen eine größere Auswahl an käuflichen Forderungen haben werden.

