Gestão Corporativa cristã conquista cada vez mais espaço no Brasil

No país, o cristianismo corporativo ainda é uma novidade, mas a CEO da Consulte e especialista em negócios com base em valores cristão, Carmen Bernardes, afirma que o novo método traz inúmeros benefícios para as empresas

SÃO PAULO, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O cristianismo corporativo é uma nova modalidade de gestão empresarial cujo objetivo é melhorar e aperfeiçoar a conduta do profissional, o ambiente de trabalho e, por conseguinte, os resultados da empresa que busca alinhar a sua política interna aos valores cristãos; como verdade, pontualidade, crença, postura e linguagem de crescimento, explica a CEO de empresas cristãs e gestora de negócios, Carmen Bernardes.

Carmen Bernardes é CEO da Consulte e gestora de pequenas empresas com o propósito de viver o @cristianismocorporativo.

Sabemos que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Só no ano de 2022, mais de 3 milhões de novas empresas foram abertas no Brasil, de acordo com dados do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Paralelamente, dados do IBGE indicam que há no país cerca de 148 milhões de pessoas em idade ativa, isto é, pessoas que estão em idade para trabalhar (15 a 64 anos) e podem contribuir com o desenvolvimento econômico da nação.

No mercado de trabalho, os altos índices exigem das empresas e dos profissionais maior qualificação e adoção de práticas e estratégias que lhes garantam sucesso no competitivo cenário atual. Nesse contexto, pode-se afirmar que a competitividade empresarial é o que mantém as empresas motivadas a continuar melhorando, sempre em busca de tornar-se referência dentro do ramo ao qual pertence. Do mesmo modo, leva o profissional também a buscar destacar-se na sua função como forma não somente de manter o seu emprego, como também de alçar crescimento dentro da empresa onde trabalha.

Esse ambiente de concorrência é, sem dúvidas, o que garante às empresas e aos trabalhadores investirem cada vez mais em seu desenvolvimento. No entanto, essa mesma competitividade também pode levar a práticas e condutas que violam não somente as leis civis, mas também os valores cristãos, como os casos de sonegação fiscal ou de assédio moral dentro das empresas, que são veiculados diariamente pelos portais de notícia.

Foi então pensando em ajudar empresários e trabalhadores a viverem a fé cristã diariamente no mercado e ambiente de trabalho que Carmen Bernardes, CEO de empresas cristãs,começou a atuar com o propósito promover assessoria, consultoria, mentoria e instrutoria para empresas e empreendedores que busquem desenvolver o seu negócio sem abdicar dos seus valores cristãos.

É possível ser um cristão autêntico no mundo corporativo?

A ideia de criar uma empresa de gestão empresarial fundamentada no desenvolvimento dos valores cristãos, segundo Bernardes, surgiu após uma negociação em que sua conduta cristã foi colocada à prova. Foi quando "eu rejeitei participar de situações antibíblicas", afirma.

Para Bernardes, o mercado de trabalho "é um meio, um local, espaço, território de definições, demonstrações e sabedoria com aplicação prática do que o ser humano crê, daquilo que ele é e faz no seu cotidiano". Nesse sentido, o indivíduo cristão não é visto como só mais um profissional, pelo contrário, na perspectiva do cristianismo corporativo, "este ser cristão pode perfeitamente atuar como agente transformador de vidas, pois são estas que transformam empresas e são as empresas que melhoram a sociedade", diz Carmen.

Embora seja uma novidade no Brasil, a integração da fé cristã e o desenvolvimento de empresas com valores cristãos é uma modalidade empresarial originada nos Estados Unidos que tem sido incorporada, ainda de modo incipiente, por algumas empresas brasileiras, revelando a obtenção de excelentes resultados.

Para Adriana Verão, arquiteta e proprietária da FastFrame Manaus, a mentoria empresarial com foco em valores cristãos foi fundamental porque era onde eu tinha maior dificuldade, que era em tomar decisões mais racionais dentro do negócio. "Depois dessa mentoria, eu consegui, a nível de gestão, um destaque nacional para a minha empresa".

Com foco no desenvolvimento do espírito de excelência com valores cristãos, a metodologia da proporcionou a Vitória Grateli, fundadora do Frigorífico A.V Alvorada, adquirir melhorias tanto profissional quanto pessoalmente, como segurança, confiança e controle emocional".

Consulte

A metodologia inédita adotada pela Consulte visa uma gestão corporativa integrada. Desse modo, foca em identificar o perfil do dono do negócio para transformá-lo em um investidor do seu empreendimento. Assim, a Consulte perfila e desenvolve perfis de proprietários e líderes empresariais, por meio de técnicas que geram: alta assertividade em estratégia, planejamento, operação e execução, elementos fundamentais para o bom desenvolvimento de uma empresa, além da adoção de mecanismos que visam a boa condução da equipe que compõe a organização. Serviço de Gestão e Negócios, de Comércio e Serviços. Atendo em modo pj, híbrido, bilíngue, customizado.

Fazendo uso de ferramentas e metodologias para também definir indicadores, metas, prazos, e perfis de liderança, a metodologia atua na implantação do Plano de Trabalho (implantação da Gestão Corporativa), que consiste em ordenar, modernizar, estruturar, setorizar e gerir quatro principais setores: administrativo, financeiro, operacional e comercial. Não somente, visa a consolidação desse plano por meio da gerência da execução do que foi implantado no plano, bem como realiza auditoria e aconselhamento.

A Consulte , desse modo, por meio da excelente atuação de sua fundadora, Carmen Bernardes, promove um serviço de gestão assertiva baseada em valores cristãos, cujo diferencial consiste em gerar resultados efetivos e positivos para a empresa.

Carmen Bernardes

